आवारा श्वान

आवारा श्वानों की समस्या से निजात के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित ताजा निर्देश अनुकरणीय है। न्यायालय ने शुक्रवार को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस डिपो और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस बार न्यायालय ने यह भी कहा है कि नसबंदी करने के बाद कुत्तों को वापस उन्हीं जगहों पर नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब, सार्वजनिक जगहों से जिन श्वानों को उठाया जाएगा, फिर वहां उनकी वापसी न होगी। होता यह है कि जब नसबंदी के बाद श्वानों को उनके इलाकों में छोड़ दिया जाता है, तो उनके द्वारा काटने की गंभीर समस्या जस की तस बनी रहती है। श्वानों से मूल समस्या ही यही है कि इनकी वजह से तन-जन-धन की हानि हो रही है। शहरों में श्वानों की बढ़ती संख्या के साथ उनसे शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। उनके प्रति उदारता से समाधान नहीं निकल रहा है। पिछले वर्ष के आंकड़ों को देखें, तो 37 लाख लोगों को श्वानों ने काटा था और कम से कम 54 लोगों की रेबीज की वजह से दर्दनाक मौत हुई थी। अत: आवारा श्वानों की समस्या का समाधान युद्ध स्तर पर किया जाना जरूरी है।

यह समस्या इतनी गंभीर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की निगरानी कर रही है। पीठ ने उचित ही सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दो सप्ताह के भीतर निर्देश की पालना करने के लिए कहा है। वाकई यह सोचने वाली बात है कि सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों और खेल सुविधाओं जैसी जगह पर आवारा श्वानों का आखिर क्या काम है? सार्वजनिक जगहों पर श्वानों के प्रवेश को रोकने की यह कवायद पूरी होनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा है कि ऐसे प्रत्येक सार्वजनिक परिसर के रखरखाव और निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों और पंचायतों को कम से कम तीन महीने तक आवधिक निरीक्षण करना चाहिए और अदालत को रिपोर्ट देनी चाहिए। ध्यान रहे, न्यायालय ने केवल आवारा श्वानों पर ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण सड़कों पर विचरने वाले आवारा मवेशियों को भी हटाने का निर्देश दिया है। दोटूक निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों से आवारा मवेशियों को हटाकर आश्रय स्थलों पर रखा जाए। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि देश में अनेक महत्वपूर्ण सड़कों पर अक्सर मवेशियों का कब्जा देखा जाता है, जिसकी वजह से मवेशी के साथ ही, इंसानी जान भी खतरे में पड़ती है। बदलते दौर में जब सड़कों पर गाड़ियों की संख्या और रफ्तार बढ़ रही है, तब मवेशियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना मानवीयता का ही प्रमाण है।