विज्ञान से उम्मीद

Hindustan editorial column 5 January 2026
Jan 04, 2026
साल 2026 की शुरुआत के साथ ही विज्ञान की दुनिया में तमाम संभावनाओं को तलाशने का काम तेज हो गया है। दुनिया की प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिकाओं में शुमार नेचर के मुताबिक, इस वर्ष इंसान नहीं, बल्कि मशीन (एआई) वैज्ञानिक खोज कर सकती है, तो अमेरिकी और चीन अंतरिक्ष एजेंसी के कारण चंद्रमा सबसे व्यस्त खगोलीय पिंड साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, एक ओर जहां दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए जीन एडिटिंग से इलाज मुमकिन हो सकता है, तो वहीं रक्त की महज एक बूंद से 50 तरह के कैंसर का पता लगाया जा सकेगा। नेचर का आकलन है कि इस वर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जीन एडिटिंग से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण व महासागर ड्रिलिंग तक, तमाम क्षेत्रों में कई उल्लेखनीय काम होने वाले हैं, जिनके कारण यह साल विज्ञान के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। इन सबसे उन खोजों, परीक्षणों और अभियानों को अच्छी-खासी गति मिल सकेगी, जिनसे स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और ब्राह्मांड को लेकर हमारी समझ नया आकार लेगी।

भारतीय वैज्ञानिकों के लिए भी यह काफी अहम साल है। यहां अंतरिक्ष अन्वेषण पर विशेष जोर रहेगा और स्वाभाविक ही दुनिया की निगाह गगनयान पर होगी। इस साल इसकी मानव रहित उड़ान की जाएगी, जिसकी सफलता भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की मजबूत बुनियाद साबित होगी। शुरुआती तिमाही में ही देश के पहले व्यावसायिक रूप से निर्मित पीएसएलवी रॉकेट का प्रक्षेपण भी किया जा सकता है। यह इसरो की उसी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत अब वह निजी क्षेत्रों को रॉकेट-निर्माण का काम सौंपकर खुद उन्नत अनुसंधानों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। माना जा रहा है, निजी लॉन्च पैड में ही नहीं, क्वांटम तकनीक, थ्रीडी प्रिंटेड इंजन, हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट जैसे तमाम क्षेत्रों में इसरो तरक्की कर सकता है। हालांकि, नई दिल्ली की कोशिश यह भी होगी कि अत्याधुनिक अनुसंधान में एआई का अत्यधिक लाभ उठाया जाए। जैव प्रौद्योगिकी और टिकाऊ तकनीक में नवाचार को बढ़ावा देने की नीति भी जोर पकड़ सकती है, जिसकी तस्दीक 10 जनवरी से शुरू हो रहे दो दिवसीय इंडिया साइंस फेस्टिवल और अगले महीने आयोजित इंडिया एआई समिट जैसे आयोजनों से होती है। संकेत है कि ज्ञान-आधारित भविष्य में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए भारत अपनी प्रतिभाओं को हरसंभव निखारना चाहता है।

हालांकि, कई देशों की विज्ञान-प्रतिकूल नीति शोध और विकास पर भारी भी पड़ने लगी है। इसकी ताजा मिसाल है, नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर का पुस्तकालय स्थायी रूप से बंद होना। यह ट्रंप प्रशासन की पुनर्गठन नीति का शिकार हुआ है। इसने नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप व जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सहित कई प्रमुख अभियानों के विकास में मदद की है। उधर, रूस भी नागरिक विज्ञान और अनुसंधान का बजट घटा रहा है, क्योंकि यूक्रेन से युद्ध में उसका खर्च बढ़ गया है। दक्षिण एशियाई देशों का हाल भी कोई बहुत सुखद नहीं है। वे तो अपनी जीडीपी का एक फीसदी भी वैज्ञानिक शोध पर खर्च नहीं करते। यहां सबसे अधिक भारत की ही रुचि विज्ञान में है, जो अपनी जीडीपी का लगभग 0.7 प्रतिशत हिस्सा विज्ञान के मद में खर्च करता है। लिहाजा, इस साल आर्थिक झंझावातों से जूझते हुए अनुसंधान व विकास के लिए रास्ता बनाने की चुनौती भी वैज्ञानिक संस्थानों के सामने रहने वाली है।