क्रिप्टो की महाचोरी

क्रिप्टोकरेंसी अर्थात डिजिटल मुद्रा की दुनिया में हुई महाचोरी ने साइबर संसार में सक्रिय लोगों के बीच सनसनी फैला दी है। दुनिया में क्रिप्टो मुद्रा के सबसे बड़े एक्सचेंज बायनेंस ने लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की चोरी की बात मानी है…

क्रिप्टोकरेंसी अर्थात डिजिटल मुद्रा की दुनिया में हुई महाचोरी ने साइबर संसार में सक्रिय लोगों के बीच सनसनी फैला दी है। दुनिया में क्रिप्टो मुद्रा के सबसे बड़े एक्सचेंज बायनेंस ने लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की चोरी की बात मानी है और तत्काल खरीद-बिक्री को रोक दिया है। विभिन्न देशों में मौजूद उसके विशेषज्ञ चोरी गई करेंसी को वापस लाने में लगे हैं, लेकिन जो धन चोरी गया है, उसकी वापसी मुश्किल है। साइबर दुनिया के महाचोर इस धन को थोड़ा-थोड़ा करके अन्य आर्थिक लेन-देन में खपा देंगे और महाचोरी बहुत हद तक छिपी रह जाएगी। फिर भी क्रिप्टो पर भरोसा कायम रखने के लिए साइबर महाचोरों तक जरूर पहुंचना चाहिए। क्रिप्टो को दुनिया की ज्यादातर सरकारें पसंद नहीं करती हैं और इसका सारा कारोबार ऑनलाइन ही चलता है। इस महाचोरी से सक्षम सरकारों को क्रिप्टो कंपनियों पर लगाम लगाने के साथ ही, इस पूरी डिजिटल मुद्रा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का मौका मिला है, यह हाथ से नहीं जाना चाहिए। ध्यान रहे, क्रिप्टो के खिलाफ अमेरिकी सरकार ही ज्यादा आक्रामक है। क्रिप्टो कंपनियों और उनके एक्सचेंज के खिलाफ अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों, प्रतिबंधों और प्रतिभूति नियमों को लेकर कई मामले चल रहे हैं।

पहले यह आशंका जताई गई थी कि बायनेंस के तंत्र से जुड़े एक लैपटॉप के हैक होने से यह महाचोरी हुई है। हालांकि, यह एक जटिल हमला है और यह सिर्फ एक हैक किए गए लैपटॉप का नतीजा नहीं हो सकता। ध्यान रहे, बायनेंस के तहत 100 से ज्यादा देशों के करीब 30 करोड़ लोग पंजीकृत हैं, इनमें से दो करोड़ से ज्यादा भारतीय हैं। वैसे, भारतीयों को हुए नुकसान का अनुमान लगाना मुश्किल है। इसमें सकारात्मक बात यह है कि बायनेंस नुकसान की भरपायी करने को तैयार दिख रहा है। शायद यही वजह है कि सबसे प्रमुख डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन की कीमतों में महज पांच प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। बायनेंस के पास धन की कमी नहीं है और वह भरपायी करने की स्थिति में है। इस व्यवसाय में कमाई की असीम संभावना रहती है और यह तथ्य नकारात्मक एवं सकारात्मक, दोनों ही प्रकार से काम करता है। बायनेंस के लिए भरपायी बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह एक्सचेंज चोरियों को हल्के में लेने लगे। अफसोस, इन चोरियों को हल्के में लेने की परिपाटी बन रही है। साल 2022 में क्रिप्टो बाजार में 6,000 करोड़ रुपये की चोरी हुई थी। बीते वर्ष ही 14,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी हुई और अब महाचोरी का आंकड़ा 60,000 करोड़ रुपये को पार कर गया है। ऐसी हैकिंग, चोरी या हेराफेरी को अगर रोका न गया, तो क्रिप्टो की पूरी व्यवस्था को अवैध और अविश्वसनीय घोषित कर देना चाहिए।