जानलेवा प्रदूषण

दशकों पहले हिंदी के मशहूर कवि सुदामा पांडेय ‘धूमिल’ ने लिखा था, लोहे का स्वाद/ लोहार से मत पूछो/ उस घोड़े से पूछो/ जिसके मुंह में लगाम है। इसी तरह, प्रदूषण की पीड़ा नीति-निर्धारकों से नहीं, उन लोगों से पूछिए, जो खांसते-खांसते बेदम हो जाते हैं और आखिरकार कई के फेफड़े-हृदय उनका साथ देना बंद कर देते हैं। विडंबना यह है कि इनमें से ज्यादातर उस गलती की सजा भुगतने को अभिशप्त हैं, जो उन्होंने नहीं की। प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका लैंसेट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में जो दावा किया है, वह न सिर्फ भयावह है, बल्कि बेहद दर्दनाक भी है। ‘द लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ ऐंड क्लाइमेट चेंज 2025’ रिपोर्ट बता रही है कि साल 2022 में भारत में 17 लाख से अधिक लोगों की मौत वायु प्रदूषण के कारण हुई। लैंसेट की रिपोर्ट ही नहीं, अलग-अलग वर्षों में विभिन्न संस्थाओं के अध्ययनों ने भी कुछ इसी तरह के आंकड़े पेश किए हैं। भारत की विशाल आबादी के कारण भी यह संख्या बड़ी हो सकती है, मगर यह समस्या गंभीर चिंतन और तत्काल निवारक कदम उठाए जाने की मांग करती है।

प्रदूषण की समस्या को लेकर हमारी व्यवस्था का रवैया बहुत मुस्तैदी का कभी नहीं रहा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की समस्या को ही ले लीजिए। प्रदूषण कोई आज की समस्या नहीं है। दशकों पहले से दिल्ली के लोग वायु प्रदूषण की शिकायतें करते आ रहे हैं। मगर हमारी नौकरशाही इसे चंद दिनों की समस्या मानकर तात्कालिक उपाय में जुटी रही। किसी साल जेनरेटरों पर प्रतिबंध लगा, तो किसी साल ‘सम-विषम नंबर प्लेट’ की गाड़ियों को सड़क पर उतरने की अनुमति देने के कदम उठाए गए। पर्यावरण की चिंता तो शहरी नियोजन की अनिवार्य शर्त होनी चाहिए थी, मगर शहरों में न सिर्फ अविवेकपूर्ण निर्माण कार्य जारी रहे, बल्कि जीवाश्म ईंधन से संचालित वाहनों को नियंत्रित करने की कोई कारगर नीति नहीं लागू हो सकी। राजधानी दिल्ली में ही जिन लोगों के पास गाड़ी पार्क करने लायक जगह नहीं, वे भी गाड़ियों के मालिक बनते चले गए। फिर सार्वजनिक जगहों पर वे गाड़ियां पार्क की जाने लगीं और स्थानीय निकाय इसको अपनी आमदनी का जरिया समझ बैठे। दिल्ली में प्रति हजार व्यक्ति पर गाड़ियों की संख्या आज भी 373 है। यह स्थिति तब है, जब यहां मेट्रो ट्रेन जैसी स्तरीय परिवहन व्यवस्था है।