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पैलेट गन पर सुनवाई

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बीती 20 जुलाई को दिल्ली में संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और धीरे-धीरे इसकी परतें खुलती लग रही हैं। इस पर जारी सियासत से अलग सर्वोच्च…

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Editorial

बीती 20 जुलाई को दिल्ली में संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और धीरे-धीरे इसकी परतें खुलती लग रही हैं। इस पर जारी सियासत से अलग सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई भी चल रही है। जाहिर है, इस मामले में सियासत से ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय न्यायालय का ही होगा। सवाल नया नहीं है, लेकिन बड़ा जरूर है। क्या पुलिस को पैलेट गन के इस्तेमाल का अधिकार है? फिलहाल, यह सरकार के लिए राहत की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने घातक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल को असामान्य हालात में जायज ठहराया है। अब दिल्ली पुलिस को साबित करना होगा कि हालात संगीन हो चुके थे। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति बागची व न्यायमूर्ति मोहना की पीठ ने उचित ही सरकार को निर्देश दिया है कि वह अपनी कार्रवाई के रिकॉर्ड दुरुस्त रखे और दिल्ली सरकार को कहा गया है कि वह घायलों का इलाज कराए। सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में पैलेट गन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई के पीड़ितों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है।

अब इस पर सर्वोच्च न्यायालय से जो भी व्यवस्था आएगी, वह देश के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ध्यान रहे, पुलिस से बल प्रयोग का अधिकार छीन लेने के अपने खतरे हैं। बेहतर तो यही होगा कि पुलिस उपद्रव नियंत्रण के नए सभ्य तरीके खोजे और आजमाए। याचिकाकर्ता ने प्रदर्शनकारियों और अन्य नागरिक सभाओं को तितर-बितर करने के लिए ‘पंप एक्शन राइफलों’ या ‘प्रोजेक्टाइल एक्शन गन’ (पीएजी) के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हालांकि, अदालत को यह मांग मंजूर करने में परेशानी है, तभी तो उसने विशेष हालात में पैलेट गन के इस्तेमाल को सही ठहराया है। संविधान के तहत पुलिस तंत्र को कुछ अधिकार मिले हुए हैं। अगर उससेे ये अधिकार वापस लेने हैं, तो फिर नियमों में बदलाव की जरूरत पड़ेगी। यह प्रश्न व्यापक महत्व का है कि क्या हमारा देश इतना परिपक्व हो चुका है कि यहां पुलिस को बलहीन सरकारी महकमे में बदल दिया जाए? क्या हमारी पुलिस हमेशा बल प्रयोग करने लगी है? क्या पुलिस इतनी बेलगाम हो चुकी है कि उसके हाथों से अब हर तरह की बंदूकें वापस ले ली जाएं?

प्रधान न्यायाशीध के रुख से ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय में पैलेट गन के उपयोग का प्रोटोकॉल तय होने वाला है। वैसे, सरकार को पूरी संवेदना और समझदारी के साथ यह प्रोटोकॉल स्वयं तय करना चाहिए था। अफसोस, अपने देश में यह कोई नई बात नहीं है कि विपक्ष पुलिस में सुधार चाहता है, जबकि सत्ता पक्ष की प्राथमिकताओं में शायद यह काम कहीं नहीं होता। यह छिपी हुई बात नहीं है कि देश में पुलिस सुधार की प्रक्रिया बहुत धीमी रही है। संयम का संदेश तमाम पुलिसकर्मियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तभी तो बिहार में एक पुलिसकर्मी एके-47 लेकर छात्रों की ओर दौड़ पड़ा। आरोप है, दिल्ली में कम से कम पांच प्रदर्शनकारियों को पैलेट गन के कथित इस्तेमाल से चोटें आई हैं। आखिर, पुलिस को कमर से ऊपर प्रहार की जरूरत क्यों पड़ी? बेशक, पुलिस अपना पक्ष सामने रखे और सरकार को भी तमाम तथ्य सामने रखने चाहिए। संदेह की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने की जरूरत है।

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