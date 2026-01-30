Hindustan Hindi News
Hindi Newsओपिनियन ब्लॉगHindustan Editorial Column 31 January 2026
अमेरिकी पहेलियां

Jan 30, 2026 10:24 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी रणनीतियों से वैश्विक पहेलियां उलझती जा रही हैं, जिससे हम समाधान के बजाय समस्याओं की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका केवल अपने अनुरूप परिवर्तन करने में लगा है और इस मोर्चे पर वह किसी भी देश की किसी भी सलाह पर कान नहीं दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने उचित ही कहा है कि वैश्विक समस्याओं का समाधान किसी एक शक्ति के दखल से नहीं होगा। गुटेरस ने अपने कार्यकाल के दसवें और अंतिम वर्ष की शुरुआत के अवसर पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अमेरिकी रवैये पर निराशा का इजहार किया है। निराशा और गुस्सा जायज भी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार भी संयुक्त राष्ट्र का नाम नहीं ले रहे हैं। ट्रंप ने उन तमाम अमेरिकी राष्ट्रपतियों के प्रयासों पर पानी फेर दिया है, जो संयुक्त राष्ट्र का आदर करते थे। बदलती या बिगड़ती दुनिया को लेकर अगर आज गहरी चिंता है, तो होनी ही चाहिए। गुटेरस ने यह समझाने की कोशिश की है कि आज कई लोग अमेरिका और चीन के दो ध्रुवों वाले भविष्य की कल्पना करने लगे हैं, लेकिन यदि हम एक स्थिर विश्व चाहते हैं, तो हमें बहुध्रुवीयता का समर्थन करना होगा।

उधर, गाजा में शांति का भविष्य भी खतरे में है, क्योंकि प्रमुख यूरोपीय देशों ने ट्रंप के शांति बोर्ड के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। इतना ही नहीं, हमेशा अमेरिका के सहयोगी रहे ब्रिटेन ने वैश्विक समस्याओं से निपटने में संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। गाजा में जहां उम्मीद की किरणें मद्धम पड़ रही हैं, वहीं ईरान को घेरने की अमेरिकी कोशिश मुसलसल आगे बढ़ रही है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ तनाव के बीच बहुत बड़े और शक्तिशाली जहाज ईरान की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रंप की ईरान संबंधी नीति निंदनीय है। वह ईरान में विरोध या विद्रोह को हवा दे रहे हैं। वह यहां तक कह चुके हैं कि प्रदर्शनकारियों के लिए बस मदद पहुंचने ही वाली है। गौर करने की बात है कि अमेरिकी सहयोग पर भरोसा करके प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हजारों ईरानी काल के गाल में समा चुके हैं और अभी भी अमेरिका मदद पहुंचाने के दावे कर रहा है? अमेरिका खुद पर लोगों के भरोसे को लगातार घटा रहा है, इसका खमियाजा उसे दशकों तक भुगतना पड़ सकता है। इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन के भरोसे को भी तोड़ चुके हैं। यूक्रेन को भी रूस के मुकाबले में खड़े होने के लिए अमेरिका और नाटो ने प्रेरित किया था। आज स्थिति क्या है? आज रूस और यूक्रेन के बीच अविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई है कि किसके भरोसे पर और किस शहर में जेलेंस्की और पुतिन की मुलाकात मुमकिन है, यह कहना मुश्किल है।

लगे हाथ वेनेजुएला के हालात पर भी गौर कर लेना चाहिए। अमेरिका के इशारे पर वेनेजुएला की सरकार ने तेल संबंधी अपनी नीति को बदल दिया है। सर्वाधिक तेल भंडार वाले वेनेजुएला मेें अब निजी कंपनियां भी तेल दोहन का काम करेंगी। यह कदम सीधे-सीधे रूस और चीन के लिए चुनौती है। संभव है, इस चुनौती से निपटने के लिए चीन कोई न कोई कदम उठाएगा। ऐसे में, अमेरिका अब भारत की भूमिका तय करने के लिए बैठकें कर रहा है। यह त्रासद है कि चीन को घेरने के मकसद से भारत का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका रणनीति बनाता लग रहा है। भारत के प्रति अमेरिकी रवैया जैसा रहा है, उसकी रोशनी में भारतीय रणनीतिकारों को बहुत सचेत रहना होगा, ताकि भारत दुनिया में समाधान का हिस्सा बने, किसी समस्या का नहीं।