क्रिकेट में जो हुआ

क्रिकेट एशिया कप में भारत की शानदार विजय स्वर्णिम अक्षरों में लिखने योग्य है, लेकिन कप से जुड़े अन्य विवादों को अप्रिय ही कहा जाएगा। यह क्रिकेट की दुनिया के लिए एक स्याह अध्याय है कि भारत ने कप जीता…

क्रिकेट एशिया कप में भारत की शानदार विजय स्वर्णिम अक्षरों में लिखने योग्य है, लेकिन कप से जुड़े अन्य विवादों को अप्रिय ही कहा जाएगा। यह क्रिकेट की दुनिया के लिए एक स्याह अध्याय है कि भारत ने कप जीता, लेकिन उसे कप प्रदान नहीं किया गया। एक मुख्य आयोजक अधिकारी ने ही कप या ट्रॉफी पर डाका डाल दिया। भारतीय टीम ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि उनकी टीम अगर जीतती है, तो एशिया क्रिकेट कौंसिल के मुखिया मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी नहीं लेगी। जब यह बात सबको मालूम थी, तब नकवी को खुद पीछे हट जाना चाहिए था। यह सबको पता है कि इन दिनों भारत की पाकिस्तान के प्रति नाराजगी हर मुमकिन मंच पर प्रकट हो रही है। पहलगाम आतंकी हमले ने भारतीयों को बहुत आहत किया है और उनकी इस तकलीफ को भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान की ओर से किसी भलमनसाहत का प्रदर्शन किया जा रहा हो। भारत में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी चार दिन पहले इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया है। वह भारत पर चोट करने का एक मौका नहीं छोड़ रहा है।

एशिया कप विवाद का एक पहलू यह भी है कि क्रिकेट के साथ पहली बार ऐसी राजनीति हो रही है, इससे बहुत से लोग दुखी हैं। दूसरी ओर, यह ईमानदारी से सोचना चाहिए कि इस भद्र खेल में ऐसी अभद्रता के समावेश के कारण क्या हैं? किसी भी देश की अभद्रता या हैवानियत को कहां तक और कब तक बर्दाश्त किया जा सकता है? वाकई, खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर पड़ोसी देश के खिलाड़ी और खेल प्रबंधक शुरू से ही राजनीति करते रहे हैं। हां, ऐसा पहली बार हुआ है, जब भारतीय क्रिकेटर भी इस मोर्चे पर मुखर हुए हैं। जब दो देशों के बीच खटास ज्यादा बढ़ जाए, तो उनमें से किसी एक को तल्खी दिखाने से कैसे रोका जा सकता? यह कैसे भुला दिया जाए कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री भी हैं और भारत के प्रति उनकी शत्रुता कतई छिपी हुई नहीं है। ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी लेकर उसके सम्मान में इजाफा करना नाजायज है। हम कैसे भुला दें कि हाल के वर्षों में जब भी पाकिस्तान का मुकाबला भारत के साथ तय होता है, तब पाकिस्तानी नेता भारत को दुश्मन बताने में जुट जाते हैं और लगे हाथ जेहाद की भी चर्चा छेड़ देते हैं। अब तक भारत ने संयम बरता था, पर क्रिकेट एशिया कप 2025 में यह संयम टूट गया। कोई दोराय नहीं कि भारतीय फटाफट क्रिकेट के कप्तान को जैसे बयान देते हुए सुना जा रहा है, इससे अनेक लोगों को आश्चर्य होगा, पर अगर आज की समग्र भू-राजनीति को देखें, तो यह स्वाभाविक है।