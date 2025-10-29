ट्रंप के नए उद्गार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बारे में जो संकेत दिए हैं, उनसे यही लगता है कि दोनों देश जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचने वाले हैं। भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ थाोपने की उनकी नीति से दोनों देशों के आपसी रिश्तों में एक खिंचाव पैदा हो गया है। संभवत: राष्ट्रपति ट्रंप ने यह सोचा था कि भारत पहली फुरसत में उनकी शर्तें मान लेगा, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह दो टूक कहा कि भले मुझे व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े, मगर मैं अपने किसान भाइयों और बहनों का अहित नहीं होने दूंगा, तभी यह साफ हो गया था कि भारत बातचीत की मेज पर कठिन सौदेबाजी करेगा। प्रधानमंत्री के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी हाल में कहा था कि हम एक निष्पक्ष और संतुलित समझौते के लिए बात कर रहे हैं। ऐसे में, राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नरेंद्र मोदी की निजी तारीफ बता रहा है कि अमेरिका लेन-देन के भारतीय तकाजों को समझने लगा है।
विश्व राजनय में द्विपक्षीय मुद्दों पर जब एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई बयान देता है, तो उसकी अपनी पवित्रता होती है। मगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के रोज-रोज के बयानों को दुनिया ने संजीदगी के बजाय अगंभीरता से ही ज्यादा लिया है। भारत द्वारा कई बार यह स्पष्ट करने के बाद कि ऑपरेशन सिंदूर के अंत में किसी तीसरे पक्ष का कोई हाथ नहीं था, राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर 29 अक्तूबर को सियोल में अपना पुराना राग दोहराया। यही नहीं, प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए उन्होंने जिस तरह पाकिस्तानी वजीरे-आजम और उसके फील्ड मार्शल की तारीफ की, वह बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप की मंशा साफ नहीं है। वह लगातार भारत और पाकिस्तान को एक ही पाले में रखने लगे हैं, मगर भारत को ट्रंप प्रशासन का यह रवैया कतई स्वीकार नहीं। इसलिए एक तरफ, जहां इससे दोनों विशाल लोकतंत्रों के बीच व्यापार-वार्ता से कुछ सुखद नतीजे निकलने की उम्मीद बनी है, तो वहीं पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कुटिलता भी झलकती है।
दरअसल, ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर अब अमेरिका के भीतर ही सवाल उठने लगे हैं। कुछ मामलों में उनका दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। खासकर, चीन ने जिस तरह से अमेरिका को आपूर्ति होने वाले अपने रेयर अर्थ खनिज को नियंत्रित करना शुरू किया है, वाशिंगटन की चिंताएं बढ़ गई हैं। गौरतलब है कि स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ ऊर्जा में इसका इस्तेमाल होता है। निस्संदेह, 50 प्रतिशत टैरिफ के बाद अमेरिका में होने वाले निर्यात में कमी आई है, मगर दूसरी तरफ, अन्य यूरोपीय देशों को जाने वाले उत्पादों में वृद्धि हुई है। जाहिर है, चीन के साथ भारत के रिश्तों में जो एक नया मोड़ आया है, उससे भी ट्रंप प्रशासन सावधान हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन को समझना चाहिए कि दुनिया के देश अब उनकी एकतरफा मनमानी को कुबूल करने को तैयार नहीं हैं, बल्कि कई देशों ने उनके निर्णयों का मुखर विरोध ही किया है। इसलिए इस तरह की अस्थिरता से अमेरिका को ही नुकसान होगा। इसकी तस्दीक इसी बात से की जा सकती है कि उसके कई सारे मित्र देशों ने राष्ट्रपति ट्रंप की इच्छा के उलट जाकर हाल ही में फलस्तीन को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी। इसलिए राजनय में बड़बोलेपन से ज्यादा लचीलापन कारगर होता है। शायद ट्रंप को इसका एहसास होने लगा है।
