राजनीति संभावनाओं का खेल है और इसके माहिर खिलाड़ी आखिरी एलान से पहले अपनी हार नहीं मानते। जिस तरह 22 लोकसभा सांसदों वाले द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के नेता एमके स्टालिन और आठ सांसदों वाले एनसीपी (पवार) के…

राजनीति संभावनाओं का खेल है और इसके माहिर खिलाड़ी आखिरी एलान से पहले अपनी हार नहीं मानते। जिस तरह 22 लोकसभा सांसदों वाले द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के नेता एमके स्टालिन और आठ सांसदों वाले एनसीपी (पवार) के मुखिया शरद पवार को मनाने के लिए कांग्रेस और ‘इंडिया’ ब्लॉक के शीर्ष नेता रविवार को चेन्नई व मुंबई पहुंच गए, यह अपने आप में विरल घटना है। गौर कीजिए, इस समूह में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल थीं, जो अब बहुत कम चुनावी रैलियां संबोधित करती हैं। जाहिर है, परिसीमन विधेयक और नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को पारित कराने या रोकने के लिए दोनों पक्ष

जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं। एनडीए ने दो तिहाई बहुमत न होते हुए भी इसे पारित कराने को लेकर संकल्प बांध रखा है और इसी का नतीजा है कि 13 अगस्त को मानसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया और सत्रावसान को रोके रखा गया। जाहिर है, अप्रैल में इन विधेयकों पर शिकस्त खा चुका सत्ता पक्ष ठीक अगले दिन से ही इनको पारित कराने को लेकर अपनी रणनीति बनाने में जुट गया था। आज से शुरू हो रहा विशेष सत्र इसी रणनीति का प्रतिफल है।

ऐसा नहीं है कि विपक्ष सरकार की कवायद से पूरी तरह गाफिल था। इसके वरिष्ठ नेता लगातार सोशल मीडिया में मानसून सत्र के सत्रावसान न किए जाने के पीछे की ‘मंशा’ पर टीका-टिप्पणी करते रहे हैं। फिर तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के संसदीय दल में टूट तो ऐसी इबारतें थीं, जिनको राजनीति का ककहरा सीखने वाला भी बहुत आसानी से पढ़ सकता था, फिर विपक्ष की राजनीति करने वालों ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया? अपने कुनबे को बचाने की जो कोशिशें आज उसकी तरफ से हो रही हैं, उनसे उसकी बेचैनी ही ज्यादा उजागर होती है। विपक्षी दलों की हमेशा यही शिकायत रहती है कि सत्ता पक्ष ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके अपने लिए समर्थन जुटाया, मगर यह आरोप सही होता, तो 17 अप्रैल को ये विधेयक क्यों गिर जाते? ऐसे आरोप हर सरकार में लगते रहे हैं और इसकी आड़ में सियासी नाकामियां छिपाने की कोशिशें भी की जाती रही हैं। ये विधेयक इतने महत्वपूर्ण हैं, तो विपक्ष को अपने अंकगणित का हरदम ख्याल रखना चाहिए था।

बहरहाल, इन महत्वपूर्ण विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित किया जाता, तो भारतीय लोकतंत्र इससे सुर्खरू होकर निकलता, पर अब जब यह नहीं हो सका, तो मान-मनौव्वल के आखिरी नतीजे जो भी निकलें, संसदीय गरिमा को कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। आज से आहूत विशेष संसद सत्र की अहमियत पक्ष-विपक्ष के सियासी दाव-पेंच से कहीं ज्यादा है। दोनों पक्षों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके संसदीय आचरण पर डेढ़ अरब भारतीयों की ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोकतंत्रकामियों की निगाहें होंगी। विपक्ष इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन एक अनिवार्य जरूरत है। सुचारू संसदीय व्यवस्था के लिए भी और