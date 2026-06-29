चढ़ावे की चिंता
राम मंदिर चढ़ावे में चोरी का मामला गरमाता जा रहा है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए तथ्य सामने आ रहे हैं, वैसे-वैसे लोगों में नाराजगी भी बढ़ रही है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद बार एसोसिएशन ने अदालत में आरोपियों …
राम मंदिर चढ़ावे में चोरी का मामला गरमाता जा रहा है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए तथ्य सामने आ रहे हैं, वैसे-वैसे लोगों में नाराजगी भी बढ़ रही है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद बार एसोसिएशन ने अदालत में आरोपियों का मुकदमा न लड़ने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, फैजाबाद के वकीलों में इतनी नाराजगी है कि बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि आरोपियों का मुकदमा लड़ने वाले किसी भी सदस्य वकील पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। चढ़ावा चोरी को लेकर नाराज वकीलों की संस्था ने और भी मांगें रखी हैं और सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी है। आलोचना के घेरे में आए चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के लिए आगे के दिन आसान नहीं होंगे। एसआईटी जांच आगे बढ़ रही है, पर बार एसोसिएशन इस लड़ाई को अपनी ओर से भी आगे बढ़ाना चाहता है। वह धारा 156(3) के तहत अदालत में याचिका दायर करके चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मामला दर्ज करने और सीबीआई जांच की मांग करेगा।
गौर करने की बात है, मंदिर के चढ़ावे में 7 से 7.5 करोड़ रुपये की चोरी की शिकायत से विवाद शुरू हुआ था। अब आरोप लग रहे हैं कि 70 किलो चांदी, सैकड़ों राम शिला और 200 करोड़ रुपये नकदी की चोरी हुई है। हालांकि, राम मंदिर ट्रस्ट या मंदिर निकाय अभी भी बचाव की कोशिशों में लगा है। विडंबना ही है, एक ओर, दावा किया गया है कि भक्तों द्वारा दिया गया दान सुरक्षित है और उसका हिसाब रखा गया है। दूसरी ओर, मंदिर निकाय ने बताया है कि वह पिछले कुछ दिनों में श्री राम मंदिर (अयोध्या) में सामने आई घटनाओं से स्तब्ध, आहत और बेहद दुखी है। मंदिर में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए मंदिर ट्रस्ट या मंदिर निकाय को अब हर संभव प्रयास करने पड़ेंगे। लोगों के मन में जो संदेह उत्पन्न हुए हैं, उन्हें दूर करने के लिए सबसे पहले मंदिर निकाय को ही सजग होना पड़ेगा। ऐसी योजना बनानी पड़ेगी, ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि मंदिर के चढ़ावे में सोलह आना पारदर्शिता सुनिश्चित हो जाए। रामजी का मंदिर रामभाव से ओतप्रोत होना चाहिए। यह मंदिर दुनिया भर के सनातनियों की आस्था का प्रतीक है, यहां असावधानी या किसी अनियमितता की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यहां की हर व्यवस्था देश के दूसरे मंदिरों के लिए आदर्श होनी चाहिए। राम के प्रति आस्था रखने वाले लोग यही चाहेंगे कि क्षति तो हो चुकी है, किंतु आगे कोई क्षति न हो।
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंच गया है और वहां गर्मी के अवकाश के बाद इसकी सुनवाई होगी। सुनवाई से पहले मंदिर-प्रबंधन को अपने स्तर पर वाजिब कदम उठाने चाहिए, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय में अगर मामला गया, तो विवाद की गंभीरता बहुत बढ़ जाएगी। ध्यान रहे, यह मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ही बना है और अब जब उसके प्रबंधन को लेकर सुनवाई होगी, तो कई तथ्य सामने आएंगे, जिससे मंदिर निकाय को परेशानी होगी। जांचकर्ताओं को भी सावधान रहना होगा, क्योंकि जब न्यायालय में सुनवाई होगी, तब जांच में बरती जा रही कमियों पर भी सवाल उठेंगे। यह एक ऐसा गंभीर मामला है, जिसे दबाया नहीं जा सकता। जहां, इस मामले में समाज के विभिन्न पक्ष न्याय के लिए सक्रिय हो रहे हैं, वहीं, विपक्षी पार्टियां भी दिनों-दिन मुखर व हमलावर होती जा रही हैं। ऐसे में, जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।
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