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संसदीय बहस का स्तर

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यह बात किसी से छिपी नहीं थी कि संसद का मानसून सत्र बेहद हंगामाखेज होगा। विपक्ष के पास नीट पेपर लीक, चढ़ावा-चोरी से लेकर दल-बदल और इथेनॉल मिश्रण तक ऐसे कई मुद्दे थे, जो जन-सरोकार, लोकतांत्रिक शुचिता के साथ-साथ…

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Editorial

यह बात किसी से छिपी नहीं थी कि संसद का मानसून सत्र बेहद हंगामाखेज होगा। विपक्ष के पास नीट पेपर लीक, चढ़ावा-चोरी से लेकर दल-बदल और इथेनॉल मिश्रण तक ऐसे कई मुद्दे थे, जो जन-सरोकार, लोकतांत्रिक शुचिता के साथ-साथ बहुसंख्यकों की आस्था से जुड़े हुए थे। देशवासियों को उम्मीद थी कि इन पर गंभीर, गरमा-गरम बहस होगी और संसद से इन सबका समाधान निकलेगा। क्या यह उम्मीद गलत थी या अनुचित है? क्या संसद इसी काम के लिए नहीं है? दुर्योग से मानसून सत्र का पहला हफ्ता कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलनकारी युवाओं पर लाठीचार्ज और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की भेंट चढ़ गया। प्रधान के इस्तीफे के बाद संसद में कामकाज के सामान्य होने की उम्मीद जगी, तो जो कुछ देखने-सुनने को मिला, वह हमारे संसदीय लोकतंत्र को कलंकित करने वाला था। जंतर मंतर पर जेन-जी के नारों और उनके पोस्टरों पर लिखे शब्दों से आहत हमारे माननीयों ने खुद सदन में किस मर्यादा का अनुपालन किया? सत्ता पक्ष के एक सांसद ने मंगलवार को देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में जिस शब्द का बार-बार इस्तेमाल किया, वह न सिर्फ शर्मनाक था, बल्कि संसदीय बहस को गर्त में ले जाने वाला ही कहा जाएगा।

हमारे जन-प्रतिनिधि अपने संसदीय भाषण को धारदार बनाने की कला भूलते जा रहे हैं, वरना उन्हें ऐसे शब्दों की आड़ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिनको संसद तो छोड़िए, सड़क पर भी लोग इस्तेमाल करने से परहेज बरतते हैं। बुधवार को नेता प्रतिपक्ष ने प्रकारांतर से ही सही, सत्ता पक्ष के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसकी भी सराहना नहीं की जा सकती, बल्कि इसकी वजह से उन्होंने एक सुनहरा अवसर खो दिया। छात्रों के भविष्य से जुड़े संशोधन विधेयक पर वह तंत्र की जवाबदेही के नए मानक सुझाकर, बच्चों की पीड़ा सदन के जरिये देश के सामने रखकर एक गंभीर विमर्श खड़ा कर सकते थे। हुआ क्या? उनका भाषण शोर की भेंट चढ़ गया। स्वाभाविक ही उनके उन शब्दों को कार्यवाही से हटा दिया गया। चिंता की बात यह है कि ये असावधानियां पहली बार सदन में पहुंचे माननीयों की नहीं हैं, बल्कि चार-पांच लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्य कर रहे हैं! नए सांसद उनसे क्या सीखेंगे?

आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल, हमारी राजनीतिक संस्कृति कटुता की हद तक ध्रुवीकृत होती जा रही है। इसके कारण एक-दूसरे की स्वस्थ आलोचनाओं के लिए भी जगह सिमट रही और यह लोकतंत्र के लिए कहीं से अच्छी बात नहीं है। ऐसे में, पीठासीन अधिकारियों और संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। संसद में गतिरोध दूर करने और ‘फ्लोर मैनेजमेंट’ में उन्हीं की काबिलियत सबसे ज्यादा काम आती है। विडंबना यह है कि पिछले कुछ समय से इन संस्थाओं में विरोधी दलों का भरोसा कमजोर पड़ा है और इसे गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। सार्वजनिक जीवन में जन-प्रतिनिधियों के बीच की यह दूरी नीचे कार्यकर्ताओं में घनीभूत हो रही, जिसका असर समूचे सामाजिक ताने-बाने पर पड़ने लगा है। यह पूरे राजनीतिक वर्ग के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जन-प्रतिनिधियों की भाषा और उनके संसदीय आचरण निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रभावित करते हैं। इन कार्यकर्ताओं का आचरण सीधे समाज पर असरंदाज होता है। इसलिए बेहतर होगा कि संसदीय बहस का स्तर ऊपर उठाने की कोशिश हो और यह सिर्फ पारदर्शिता व निष्पक्षता से ही मुमकिन है।

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