अच्छे बजट की ओर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 से अनेक संभावनाएं जाग उठी हैं। कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक सुखद तस्वीर यह सर्वेक्षण पेश कर रहा है। ऐसा लगता है, हम 1 फरवरी, अर्थात आगामी रविवार को विकासोन्मुख बजट की उम्मीद कर सकते हैं। तमाम विकराल चुनौतियों के बावजूद बीतता हुआ वित्त वर्ष भारत के लिए ठीक-ठाक रहा है और आगामी वित्त वर्ष में भी उम्मीद की किरणें प्रबल रहेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक, सरकार ने वित्त वर्ष 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.8 प्रतिशत से 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। जैसे बाहरी व आंतरिक तनावों से यह अर्थव्यवस्था गुजर रही है, उसमें करीब सात प्रतिशत विकास दर बहुत उत्साहजनक है। इससे निवेशकों का मनोबल बढ़ेगा। हम कैसे भुला दें कि भारत के बड़े व्यापार साझीदार अमेरिका ने लगभग दुश्मनी भरा रवैया अख्तियार कर रखा है? इसके बावजूद भारत की तरक्की का पहला इशारा यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने अनावश्यक रूप से झुकने की जरूरत नहीं है।

यह दर्ज करने लायक बात है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल निर्यात (वस्तु और सेवाएं) रिकॉर्ड 825.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया और वित्त वर्ष 2026 में भी यही गति रहेगी। भारी अमेरिकी टैरिफ के बावजूद अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान उत्पाद निर्यात में 2.4 प्रतिशत और सेवा निर्यात में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आज दुनिया और खासकर अमेरिकी विशेषज्ञों को यह देखना चाहिए कि भारत की तरक्की पर लगाम लगाने की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी। भारत एक आर्थिक ताकत बनने की ओर लगातार कदम बढ़ा रहा है। हां, यह सहज ही कल्पना की जा सकती है कि अगर दुनिया में युद्ध नहीं चल रहे होते, अमेरिकी टैरिफ का असर नहीं होता, तो भारत के विकास की रफ्तार दस प्रतिशत से भी ज्यादा रहती। ताजा आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि विभिन्न सरकारी प्रयासों और मौद्रिक उपायों के चलते खुदरा महंगाई में कमी का क्रम बना हुआ है। लगे हाथ यह भी गौर करने की बात है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत के सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में 17.9 प्रतिशत की वृद्धि आई है।