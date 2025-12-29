Hindustan Hindi News
अरावली विमर्श

अरावली की रक्षा के लिए होने वाला हर प्रयास स्वागतयोग्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली की रक्षा के लिए अपने ही पूर्व के फैसले पर रोक लगाकर बहुत सकारात्मक माहौल बना दिया है। दरअसल, 20 नवंबर को न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार, अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को सीमित करके देखा जा रहा था। अब न्यायालय ने एक नई परिभाषा गढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाकर उचित फैसला लिया है। इस पूरे क्षेत्र में खनन संबंधी नियमों को दुरुस्त करने की जरूरत है। यदि नियमों में ढिलाई हुई, तो फिर अरावली की रक्षा नहीं हो सकेगी। सर्वोच्च न्यायालय को अरावली संबंधी नियमों के पुनर्विचार पर पूरी दृष्टि रखनी पड़ेगी। यह एक ऐसा व्यापक विषय है, जिसे सामान्य ढंग से बरतने के बड़े नुकसान हैं। जाहिर है, न्यायालय के सामने जो तथ्य रखे जाते हैं, उन्हीं के आधार पर न्यायमूर्ति निर्णय सुनाते हैं। अरावली ऐसा विषय है, जिसमें कदम-कदम पर तथ्यों की पड़ताल जरूरी है। ऐसे में, यह बहुत सराहनीय है कि अरावली की उपेक्षा संबंधी शिकायतों का सर्वोच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया।

बहरहाल, भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और एजी मसीह की पीठ का रुख स्पष्ट है। अब न्यायालय संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की सहायता से तमाम पहलुओं की विस्तृत जांच करेगा। एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन होगा। यहां निष्पक्ष, तटस्थ और स्वतंत्र राय की आवश्यकता है। लक्ष्य केवल एक ही है और होना चाहिए कि किसी भी तरह से अरावली पर्वतमाला के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद संबंधित सरकारी विभागों को बेहद सचेत भाव से चलना होगा। अरावली का मानचित्रण और सीमांकन जैसे काम अब न्यायालय की निगाह में आ जाएंगे। संभव है, इससे अरावली संबंधी नए तथ्य सामने आएं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अरावली को निरंतर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई जगह इसके पहाड़ों को काटा-छांटा गया है। यह ध्यान देने की बात है कि एक पहाड़ अगर जमीन से ऊपर होता है, तो उसका फैलाव जमीन के अंदर भी होता है। किसी पहाड़ को जब काटा जाता है, तब उसकी नींव भी खोद दी जाती है। ऐसा अरावली की पहाड़ियों के साथ अनेक जगहों पर हुआ है, अत: खनन की स्वतंत्र पड़ताल आवश्यक है। उम्मीद करनी चाहिए कि अरावली संबंधी जो नियम-कायदे अब सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में बनेंगे, उनकी पालना सुनिश्चित होगी।

इस पूरे प्रकरण में एक तथ्य यह भी है कि सरकार ने पूर्व में आए आदेश की कमियों को स्वीकार किया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्वतः संज्ञान कार्यवाही का स्वागत करते हुए माना है कि नवंबर के फैसले पर कई गलतफहमियां हैं। सरकार इस बात से सहमत है कि अब सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी के बाद ही खनन या अरावली संबंधी कोई नियम लागू होगा। पर्यावरण विशेषज्ञों की सलाह पर गौर करने की जरूरत है। खनन व्यापार का विषय है, उसे पूरी तरह से शायद नहीं रोका जा सकता, लेकिन खनन ऐसा न हो कि लोगों की जान पर बन आए। प्रकृति ने हमें जो पहाड़-पर्वत दिए हैं, उनका लाभ हम सदियों से उठाते आ रहे हैं। इस प्राकृतिक लाभ से हमें वंचित नहीं होना चाहिए। न्यायालय अरावली की रक्षा अवश्य करेगा, लेकिन यहां आम लोगों को भी सजग रहना होगा, ताकि प्राकृतिक संसाधनों की जानलेवा लूट को रोका जा सके।