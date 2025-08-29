Hindustan editorial column 30 August 2025 टैरिफ पर कटुता, Editorial Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन ब्लॉगHindustan editorial column 30 August 2025

टैरिफ पर कटुता

भारत और अमेरिका संबंधों में ताजा कटुता दुखद और चिंताजनक है। भारत ने समझदारी से संवाद के दरवाजे खुले रखे हैं। वह समाधान निकालने का पक्षधर है और आधिकारिक रूप से भारतीय अधिकारियों ने बहुत संयम भरा माहौल बना रखा है…

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 11:05 PM
share Share
Follow Us on
टैरिफ पर कटुता

भारत और अमेरिका संबंधों में ताजा कटुता दुखद और चिंताजनक है। भारत ने समझदारी से संवाद के दरवाजे खुले रखे हैं। वह समाधान निकालने का पक्षधर है और आधिकारिक रूप से भारतीय अधिकारियों ने बहुत संयम भरा माहौल बना रखा है। दूसरी ओर, अमेरिका की ओर से भारत को लेकर जो गलत बातें कही जा रही हैं, उनके पीछे न तर्क है न तथ्य। अमेरिका की ओर से अनेक ऐसी टिप्पणियां आई हैं, जिनसे दोनों देशों के बीच कटुता बढ़ेगी। अमेरिकी अधिकारी सामान्य कूटनीतिक भाव व भाषा की भी अवहेलना कर रहे हैं। भारत में एक मशहूर शेर है, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे/ जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हों। इस शेर के भाव का अंदाजा भारत को है, पर अमेरिका को शायद नहीं है। जैसा प्रतिकूल माहौल अमेरिका की ओर से बनाया जा रहा है, उससे शायद मुश्किलें बढ़ेंगी। जब दोनों देशों के अधिकारी साथ बैठेंगे, तो कटु टिप्पणियां बाधक बनेंगी।

आखिर क्या चाहते हैं अमेरिकी अधिकारी? मिसाल के लिए व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने यहां तक कह दिया कि ‘अमेरिका में हर कोई हार रहा है... करदाताओं का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमें मोदी के युद्ध का वित्तपोषण करना है।’ यह बहुत गंभीर और हल्का आरोप है। पीटर यह बताना चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसे भारत से आर्थिक मदद मिल रही है। यह नासमझी है या बड़बोलापन? यह कूटनीति है या सिर्फ भयादोहन को लालायित धूर्तता? क्या भारत के उच्च टैरिफ के कारण अमेरिका में नौकरियों, कारखानों, कमाई और ऊंचे वेतन को नुकसान हो रहा है? क्या भारत के चलते अमेरिकी करदाताओं को नुकसान हो रहा है? अमेरिका के लिए अगर भारत इतना महत्वपूर्ण है, तो उसका मखौल क्यों उड़ाया जा रहा है? यहां तक कह दिया गया कि ‘भारत, तुम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हो, ठीक है, एक लोकतंत्र की तरह पेश आओ।’ क्या पलटकर यह सवाल पूछा जा सकता है कि क्या अमेरिका के चलते दुनिया के अनेक देशों में लोकतंत्र चल रहा है? क्या यह सही नहीं है कि दुनिया में अनेक देशों में तानाशाही अमेरिका के बल पर ही सांसें लेती है? एक ऐसे देश के अधिकारी भारतीय संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय भारतीय ऐसे अमेरिकी अधिकारियों को आईना दिखा रहे हैं, पर भारत सरकार का आधिकारिक संयम प्रशंसनीय है।

अनेक अमेरिकी विशेषज्ञ ऐसे भी हैं, जो अपनी सरकार को बेहतर सलाह दे रहे हैं। भारत को अपने विरोध में खड़ा न करने की सलाह दे रहे हैं, पर चंद उन अमेरिकी अधिकारियों को परेशानी हो रही है, जिन्होंने अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गलत सलाह दी थी। अब जब सलाह नाकाम हो गई है, तो जल्दबाज अधिकारी बेचैन हो उठे हैं। क्या हम भूल जाएंगे कि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने संबंधों की जटिलता को न समझते हुए भारतीय रुपये का मजाक उड़ाया है। इतना ही नहीं, बेसेंट ने यूरोप और अपने अन्य सहयोगियों को भारत के खिलाफ खुलकर भड़काया है। आज दोनों देशों के बीच तनाव शायद सबसे निचले स्तर पर है, पर भारत को संयम और आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। भटकते अमेरिकी अधिकारियों को स्वयं अपने बड़े अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ की इस टिप्पणी पर ध्यान देना चाहिए, ‘अमेरिका दुनिया के कठोर व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है, जबकि असल में वह खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है।’

INDIA

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।