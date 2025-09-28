दिल का ख्याल

आज विश्व हृदय दिवस है। इस साल विशेषकर कामकाजी पेशेवरों की आदतों व जीवनशैली से पैदा हो रहे नए खतरों के मद्देनजर यह दिन कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि, भारत में इसे नौनिहालों की सेहत पर जारी…

आज विश्व हृदय दिवस है। इस साल विशेषकर कामकाजी पेशेवरों की आदतों व जीवनशैली से पैदा हो रहे नए खतरों के मद्देनजर यह दिन कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि, भारत में इसे नौनिहालों की सेहत पर जारी एक नई रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में मनाया जाना चाहिए। दरअसल, बीते हफ्ते सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ‘चिल्ड्रन इन इंडिया 2025’ रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार, देश में पांच से नौ साल के एक-तिहाई से ज्यादा बच्चों में ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर चिंताजनक स्तर पर हो सकता है। ट्राइग्लिसराइड्स खून में वसा का एक प्रकार है, जो दिल संबंधी रोगों की वजह बनता है। जाहिर है, हृदय रोग अब सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही। पिछले दिनों नागपुर में 300 से अधिक डॉक्टरों पर किए गए एक सर्वे का भी यही संकेत है कि अब 40 साल से कम उम्र के नौजवानों में हृदय रोग का खतरा बढ़ चला है। मतलब साफ है, हमें अपने दिल को कहीं अधिक संभालना होगा। इस बार हृदय दिवस की थीम भी है- डॉन्ट मिस अ बीट (एक भी धड़कन न चूकें), जो दिल की निरंतर निगरानी पर जोर देती है।

बेशक, कई कारक दिल पर खतरा बढ़ाते हैं, लेकिन जीवनशैली में बदलाव करके कुछ कारणों से बचा जा सकता है। नियमित तौर पर, और हफ्ते में कम से कम 150 मिनट व्यायाम करना ऐसी ही एक अच्छी आदत है, जिसे हर किसी को अपनाने की सलाह डॉक्टर देते हैं। अत्यधिक फाइबर वाले भोजन भी दिल को सेहतमंद बनाए रखने में मददगार होते हैं। विशेषकर हरी सब्जियां, फल व अंकुरित अनाज को खान-पान का हिस्सा बनाना फायदेमंद माना गया है। चूंकि, अत्यधिक वजन और विशेषकर उच्च रक्तचाप व मधुमेह के कारण भी दिल दगा दे सकता है, इसलिए इन पर काम किए जाने की जरूरत भी समझी जाती है। नई पीढ़ी से चूक वास्तव में यहीं हो रही है, और पेशेवर व सेहतमत जिंदगी के बीच तालमेल न बिठा पाना उन्हें बीमार बना रहा है। जबकि इस आयु-वर्ग को उत्पादकता के लिहाज से किसी भी राष्ट्र की बहुमूल्य निधि माना जाता है। हमें व्यक्तिगत और शासकीय स्तर पर ऐसे उपाय करने ही होंगे, जिससे नौजवानों में लंबे समय तक बैठकर काम करने की घर कर गई प्रवृत्ति, अनियमित खान-पान व प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर निर्भरता, कामकाजी तनाव, नींद व व्यायाम से समझौता व नशे जैसी समस्याएं दूर हो सकें।