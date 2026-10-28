रिलायंस और विकास
लंबे समय से देश में सबसे अव्वल रहे टाटा समूह का 28 अक्तूबर, 2026 को रिलायंस समूह से पिछड़ जाना एक निर्णायक घटना है। रिलायंस समूह को यह बादशाहत अपनी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के शेयर के सूचीबद्ध होते…
लंबे समय से देश में सबसे अव्वल रहे टाटा समूह का 28 अक्तूबर, 2026 को रिलायंस समूह से पिछड़ जाना एक निर्णायक घटना है। रिलायंस समूह को यह बादशाहत अपनी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के शेयर के सूचीबद्ध होते ही हासिल हुई है। यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ या शेयर सौदा है और इससे रिलायंस की डिजिटल और दूरसंचार इकाई का कुल बाजार पूंजीकरण बढ़कर 12.50 ट्रिलियन रुपये हो गया है। एकल कंपनी के रूप में देखें, तो जियो प्लेटफॉर्म्स देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी हो गई है और पहले स्थान पर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है। बड़ा बदलाव यह हुआ है कि एयरटेल को पछाड़कर जियो देश की सबसे बड़ी सूचीबद्ध दूरसंचार ऑपरेटर बन गई है। ध्यान रहे, जियो को देश में नंबर वन दूरसंचार कंपनी बनने में महज दो दशक लगे हैं। इसमें कोई दोराय नहीं कि रिलायंस समूह ने बहुत सुनियोजित ढंग से दूरसंचार क्षेत्र में अपने पांव पसारे हैं और यह अपने आप में विशेष अध्ययन का विषय है।
रिलायंस समूह ने बहुत तैयारी से कदम आगे बढ़ाए हैं और इस अवसर पर अंबानी परिवार की मौजूदगी भी यादगार मानी जाएगी। विशेष रूप से रिलायंस समूह के मुखिया मुकेश अंबानी के लिए यह अवसर ऐतिहासिक है। साल 1977 में पहली बार उनके पिता धीरुभाई अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस ने अपने शेयर 10-10 रुपये में बेचे थे। तब मुकेश अंबानी 20 साल के थे और रिलायंस की शेयर आधारित उद्यमशीलता को उन्होंने बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाया। साल 1977 में रिलायंस का मूल्य 70 करोड़ रुपये के आसपास हुआ करता था और आज मुकेश अंबानी के नेतृत्व में यह समूह 12 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने की ओर बढ़ रहा है। रिलायंस आज दावा करता है कि उसने भारत में डाटा का लोकतंत्रीकरण किया है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। ग्राहक तो यही उम्मीद करेंगे कि रिलायंस समूह एआई, क्लाउड सेवा, अंतरिक्ष से सीधी सेवा और अन्य डिजिटल सेवाएं देने में दुनिया के किसी भी समूह से पीछे नहीं रहे। दूसरी ओर, टाटा समूह, एयरटेल और अन्य तमाम भारतीय कंपनियों को अपनी बेहतर सेवा के सहारे तेजी से आगे बढ़ना होगा।
अब आंकड़े बता रहे हैं कि रिलायंस समूह का संयुक्त बाजार मूल्य 30 ट्रिलियन रुपये से अधिक हो गया और इसने टाटा समूह को 25 ट्रिलियन रुपये पर पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, समग्रता में रिलायंस के शेयरों में इस साल 25.4 प्रतिशत की गिरावट आई है, अत: चुनौतियां उसके सामने भी बहुत हैं। शेयर बाजार में गिरावट से आज लगभग हर भारतीय कंपनी चिंतित है। इन कंपनियों को मुश्किल समय में भी लोगों और निवेशकों का जो भी समर्थन मिल रहा है, वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बेशक, कंपनियों की पूंजी में वृद्धि हो, पर बुनियादी अपील यही है कि आम लोगों के विकास को सीधे बल मिले। बीते समय में भारतीय अर्थव्यवस्था चौथे से छठे स्थान पर पहुंच गई है, पर प्रेरक तथ्य यह है कि 25 साल पहले हमारी अर्थव्यवस्था 13वें स्थान पर थी। देश का सकल घरेलू उत्पाद बीते 25 साल में 21 लाख करोड़ रुपये से 345 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि भारतीयों की सालाना आय 17,789 रुपये से बढ़कर दो लाख रुपये से ऊपर पहुंच गई है। अर्थव्यवस्था में यह एक शृंखला है, जिसे और मजबूत व संतुलित बनाने की जरूरत है। कंपनियों को तेजी से आगे बढ़ने के साथ ही आय वितरण का औसत भी सुधारते चलना होगा।
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