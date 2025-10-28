Hindustan Hindi News
कृत्रिम बारिश

जिस समय दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की कवायद चल रही थी, ठीक उसी समय पंजाब के तरन तारन जिले के छह अधिकारियों के खिलाफ पराली दहन को न रोक पाने के लिए मुकदमा चलाने की खबर भी आई। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि हालात किस कदर गंभीर हो चले हैं और किस स्तर पर हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ रही है। पिछले कई वर्षों से सर्दियों की शुरुआत में वायु प्रदूषण के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाशिंदों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। शीर्ष अदालत की नियमित सुनवाई और सख्त तेवर व सरकारों-निकायों के हलफनामों के बावजूद यदि यह नौबत है, तो प्रदूषण से निपटने की पूरी नीति की समीक्षा करने की जरूरत है। वैसे, विरोधाभासी कदमों से इस गंभीर समस्या से नहीं निपटा जा सकता है। अभी कितने दिन हुए, जब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से दीवाली में हरित पटाखे चलाने की अनुमति मांगने पहुंच गई थी और शीर्ष अदालत ने शर्तों के साथ इसकी इजाजत दी थी? तमाम वैज्ञानिक साक्ष्यों के बावजूद कि हरित पटाखे भी प्रदूषण फैलाते हैं, इसको संज्ञान में रखते हुए ही कदम उठाए जाने चाहिए।

क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम बारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता के बेहतर होने की उम्मीद लगाई जा रही है, पर सवाल यह है कि यह राहत कितने दिनों के लिए होगी और सरकार कितनी बार क्लाउड सीडिंग की इजाजत देगी? पिछली सदी के 1980-90 के दशक में भी महाराष्ट्र और कर्नाटक में भयानक सूखा पड़ने के कारण इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। मगर ये प्रयास भी उंगलियों पर गिनने लायक थे। इस प्रक्रिया में बादलों के बीच सिल्वर आयोडाइड, पोटैशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थों को विमान की मदद से छिड़का जाता है। मगर क्लाउड सीडिंग के लिए भी बादल का होना जरूरी है, यानी सारा दारोमदार कुदरती बादल की मौजूदगी पर ही निर्भर है। जाहिर है, यह एक महंगी कवायद है और विशेषज्ञ इससे मिलने वाली राहत को लेकर भी एकमत नहीं हैं। इसलिए बेहतर होगा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के टिकाऊ और व्यावहारिक रास्ते तलाशे जाएं।

दिल्ली देश की राजधानी है और जब दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में इसकी गिनती होती है, तो इससे हमारी छवि कोई निखरती नहीं है। मगर यह सिर्फ छवि की बात नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की सेहत से जुड़ा मसला है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने वाले लोगों को अस्थमा, फेफड़े संबंधी अनेक रोगों व कैंसर की आशंका अब एक स्थापित तथ्य है। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान ने हाल में जो आंकड़े जारी किए हैं, वे इस बात की तस्दीक करते हैं कि सभी प्रकार के कैंसर से होने वाली मौतों में अकेले फेफड़े के कैंसर से करीब 21 फीसदी लोग मर रहे हैं। इसलिए वायु प्रदूषण को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। हमारे लिए चिंता की बात यह है कि दूसरी श्रेणी के बड़े भारतीय शहरों में भी अब वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने लगा है। इसलिए बेहतर होगा कि शहर-दर-शहर अलग-अलग रणनीति बनाने के बजाय अब वायु प्रदूषण के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति अपनाई जाए और उसका ठोस क्रियान्वयन हो। हवा को जहरीला बनाने वाली हरेक गतिविधि पर कठोर अंकुश अब जरूरत नहीं, अनिवार्यता है और अनिवार्यता का कोई विकल्प नहीं होता, जैसे सांस का कोई विकल्प नहीं। फिर कृत्रिम बारिश की जरूरत नहीं होगी।