क्रिकेट का वैभव

उम्र में क्या रखा है, प्रदर्शन देखिए। छक्के देखिए, स्ट्राइक रेट और रन देखिए। महज 15 वर्षीय क्रिकेटर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने बड़े-बड़ों के रिकॉर्ड को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। आईपीएल के एक सत्र में अब तक 65 छक्के मारने का जो रिकॉर्ड वैभव…

उम्र में क्या रखा है, प्रदर्शन देखिए। छक्के देखिए, स्ट्राइक रेट और रन देखिए। महज 15 वर्षीय क्रिकेटर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने बड़े-बड़ों के रिकॉर्ड को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। आईपीएल के एक सत्र में अब तक 65 छक्के मारने का जो रिकॉर्ड वैभव ने खड़ा किया है, वह इस देश में न जाने कितने बच्चों और युवाओं को प्रेरित करेगा। दुनिया अचंभित है, भारत में ऐसे सुपर-बल्लेबाज पैदा हो रहे हैं कि जिन्हें रोकना कठिन है। वैभव की यह खासियत देखी गई है कि उनमें दिग्गज गेंदबाजों को लेकर कोई दहशत नहीं है। मैदान पर ऐसे अनेक खतरनाक माने गए गेंदबाज हैं, जिनका स्वागत वैभव ने आईपीएल 2026 में छक्के मारकर किया है। वैभव की निडरता उन्हें अलग श्रेणी के बल्लेबाज के रूप में स्थापित कर रही है। दुनिया में किसी भी टी-20 टूर्नामेंट में किसी भी बल्लेबाज ने इतने छक्के नहीं लगाए हैं। आज से 14 साल पहले आईपीएल 2012 में तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल ने 59 छक्कों के साथ रिकॉर्ड खड़ा किया था। इतने छक्कों के लिए उन्होंने 456 गेंदें ली थीं, जबकि वैभव ने महज 266 गेंदें ली हैं। अभी यह टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है। वह और दो मैच खेल सकते हैं। उसके बाद ही दुनिया में छक्कों का एक गगनचुंबी रिकॉर्ड स्थापित होगा।

खैर, वैभव के लिए यह शुरुआत भर है। बुधवार के मैच में हैदराबाद की टीम के खिलाफ दो ऐसे रिकॉर्ड हैं, जो वह तोड़ सकते थे, पर नहीं तोड़ पाए। एक तो 16 गेंदों में 50 रन तक पहुंचकर सुरेश रैना से बराबरी तो हुई, पर रिकॉर्ड टूट न पाया। दूसरा, 97 रन बनाकर वह 29वीं गेंद पर आउट हो गए, अगर इस गेंद पर चौका लग गया होता, तो सबसे कम 30 गेंदों में शतक बनाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी टूट जाता। बहरहाल, सर्वाधिक स्ट्राइक रेट 242.85 का रिकॉर्ड वैभव ने बना लिया है। यह किशोर न जाने कितने रिकॉर्ड बनाते चला जा रहा है और दिग्गज क्रिकेटरों के पास भी उनकी प्रशंसा के लिए शब्द कम पड़ने लगे हैं। प्रशंसा करते हुए यह जरूर देखना चाहिए कि इस खिलाड़ी ने महज आठ वर्ष की आयु से किस कदर खुद को तपाया है? अपने बाजुओं में उसने अभ्यास से कितना बल भरा है? न जाने कितने त्याग से यह कौशल हासिल हुआ है कि मैदान के हर सिरे पर छक्के बरस रहे हैं। वाकई, फटाफट क्रिकेट ने भारतीय खेल को पूरी तरह से बदल दिया है। ध्यान रहे, वह उस पीढ़ी के बल्लेबाज हैं, जो आईपीएल क्रिकेट की चटक ध्वनियां सुनते हुए गोद से उतरी है।