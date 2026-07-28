बच्चों के साथ न्याय
जेन-जी आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए युवाओं के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का ताजा निर्देश सराहनीय है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने सात राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया है कि उन सभी…
जेन-जी आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए युवाओं के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का ताजा निर्देश सराहनीय है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने सात राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया है कि उन सभी प्रदर्शनकारी छात्रों व नौजवानों को तत्काल रिहा किया जाए, जिनका आपराधिक इतिहास नहीं है। साथ ही, अदालत ने यह भी हिदायत दी है कि बच्चों का कोई भी डाटा सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इस निर्देश के गहरे निहितार्थ हैं। अव्वल तो ये बच्चे उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, उसमें उनका समूह से प्रभावित होना बहुत स्वाभाविक बात है। ऐसे में, यदि उनके किसी कदम के लिए पुलिस तहरीर लिखती है या उनकी पहचान उजागर करती है, तो इससे उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है और राज्य के खिलाफ उनके भीतर एक गहरा विक्षोभ पैदा हो सकता है, जो न उनके हित में होगा और न ही देश के हित में। देश का आईन उन्हें यह पूरा-पूरा हक देता है कि वे अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन कर सकते हैं और खुद आला अदालत ने उनके इस अधिकार की हिमायत की है। इस मामले में राज्य सरकारों से अधिक परिपक्व व्यवहार की अपेक्षा थी, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से इतना तो साफ हो ही गया है।
यह कोई दबी-छिपी बात नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन के समर्थन में राजधानी समेत देश भर में छात्र और नौजवान स्वत:स्फूर्त सड़कों पर उतरे थे। परीक्षाओं को त्रुटिहीन बनाने की उनकी मांग को भी गैर-वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। देश साक्षी है कि इस दौरान राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के प्रति उन्होंने अपने गहरे प्रेम का प्रदर्शन किया। तंत्र के प्रति अपनी नाराजगी जताने के लिए वे सड़क पर आए थे और यह अच्छी बात है कि हमारी सरकार ने उसे दर्ज किया। आंदोलनकारियों और केंद्र सरकार में आंदोलन खत्म करने को लेकर जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी, उनमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद दूसरी महत्वपूर्ण शर्त ही यही थी कि विभिन्न राज्यों में आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को सरकारें वापस लेंगी। बाकायदा वार्ताकार वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी में सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने संवाददाता सम्मेलन में इसका उल्लेख किया था। फिर यह भ्रम होना ही नहीं चाहिए था और राज्य सरकारों को इस बाबत कदम उठा लेने चाहिए थे। आरोप हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश में समझौते के बाद भी गिरफ्तारियां की गईं, खासकर जो अधिक मुखर युवा थे, उनके घर पर देर रात पुलिस ने दबिश दी। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद छात्र और अभिभावक अब आशंका-मुक्त हो सकेंगे।
लोकतंत्र की जीवंतता ही इस बात से तय होती है कि समाज का कोई वर्ग अपने हक की आवाज कितनी निर्भीकता से उठा पाता है। हमारा लोकतंत्र आपातकाल की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर इस कसौटी पर खरा उतरा है। निस्संदेह, नई पीढ़ी के कुछ नारे और पोस्टर आपत्तिजनक थे। खासकर सांविधानिक पदों पर बैठे लोगों की आलोचना करते हुए जिस एहतियात की जरूरत होती है, उसकी कमी दिखी, मगर यह सोचने का समय है कि उन्हें संस्कारित करने का दायित्व किसका है? हमारा राजनीतिक वर्ग अपने विरोधियों के प्रति इन दिनों जैसी कटुता से भरा है, क्या वह अपनी नई पीढ़ी को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का नैतिक बल रखता है? बच्चों को कानून के चाबुक से नहीं संस्कारित किया जा सकता, इसके लिए हमें अपनी सामाजिक संस्कृति को सहिष्णु व उदार बनाना होगा।
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