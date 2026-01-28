अजित पवार का जाना

Hindustan Hindi News
बारामती के पास एक चार्टर्ड विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार का आकस्मिक निधन सिर्फ एक परिवार की क्षति नहीं है, यह एक ऐसी क्षति है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में उपजे शून्य की भरपायी आसान नहीं होगी…

बारामती के पास एक चार्टर्ड विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार का आकस्मिक निधन सिर्फ एक परिवार की क्षति नहीं है, यह एक ऐसी क्षति है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में उपजे शून्य की भरपायी आसान नहीं होगी। 66 वर्षीय ‘दादा’ का जाना उस समय हुआ, जब महाराष्ट्र में त्रिशंकु राजनीति आकार ले रही थी। सच कहें, तो एक नए प्रायोगिक दौर से गुजर रही थी। अजित पवार को महाराष्ट्र की राजनीति में जमीन से जुड़े ‘कुशल प्रशासक’ के रूप में पहचाना जाता था। कई बार सुबह छह बजे मंत्रालय पहुंचकर काम शुरू कर देने की उनकी शैली और कड़क मिजाज ने राज्य के नौकरशाहों व जनता के बीच उनकी ‘डिलीवरी मैन’ की छवि मजबूत बनाई थी। वह शरद पवार के भतीजे जरूर थे, पर उन्होंने अपनी खुद की सियासी सल्तनत खड़ी की थी। सिंचाई से लेकर वित्त मंत्रालय तक, उनका अनुभव राज्य के बजट और बुनियादी ढांचे पर अमिट छाप छोड़ गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी पहचान उस धुरी की थी, जिसके इर्द-गिर्द पिछले ढाई दशकों के सत्ता समीकरण घूमते रहे।

अजित पवार की असामयिक मृत्यु के कई सशंकित निहितार्थ हैं। उनके निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल उनकी पार्टी एनसीपी के नेतृत्व को लेकर है। अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि क्या अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार पार्टी की कमान संभालेंगी, ताकि ‘पवार’ नाम की विरासत बनी रहे या उनके बेटे पार्थ पवार को आगे लाया जाएगा या फिर कोई अन्य? उधर महायुति सरकार की अपनी चिंताएं हैं। अजित पवार वर्तमान भाजपा-शिंदे गठबंधन (महायुति) के एक मजबूत स्तंभ थे। वह इस गठबंधन के भीतर एक संतुलनकारी शक्ति भी थे। उनके जाने से गठबंधन की रणनीति पर असर पड़ेगा। भाजपा के लिए अजित पवार एक ऐसे सेतु थे, जो मराठा राजनीति और सहकारी क्षेत्र को साथ लेकर चलते थे। उनके बिना गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन को बनाए रखना एक जटिल काम होगा। खास तौर से उस समय, जब प्रतिद्वंद्वी महाविकास अघाड़ी किसी अवसर की तलाश में हो।

यह दुर्घटना भारत में विमानन सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करती है। ऐसे समय में, जब देश में हवाई सेवाओं के विस्तार का काम जोरों पर है और नई विमानन कंपनियां उड़ान अनुमति के लिए प्रतिस्पर्द्धा कर रही हैं, यह दुर्घटना एक चेतावनी की तरह है। इस हादसे के संदर्भ में हम यह कहकर संतोष भले कर लें कि ‘विजिबिलिटी’ पर हमारा कोई वश नहीं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानकों के पास इसके भी किंचित जवाब हैं। देश में हवाई सेवाओं की दुर्दशा का एक कारण विजिबिलिटी मान भी लें, तो जो दुश्वारियां यात्रियों को हाल ही में ‘इंडिगो’ की हड़ताल के समय झेलनी पड़ीं, उनके लिए क्या कहेंगे? विमानों में तकनीकी खामियां, पायलटों की भर्ती में गैर-जिम्मेदाराना ढील, हजारों उड़ानों का निरस्त होना कोई आकस्मिक बात नहीं थी। इनके कारण थे, हवाई सेवाओं के संचालकों की बरसों से चली आ रही ढील व टालमटोल का रवैया। इससे भी बड़ी बात थी, उन महकमों की उदासीनता, जिनको इनकी निगरानी करनी थी। खास तौर पर वीआईपी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले चार्टर्ड विमानों के रखरखाव व डीजीसीए के निगरानी तंत्र पर अब सवाल उठने लाजिमी हैं। यह हादसा सिर्फ एक राजनेता का अंत नहीं है, बल्कि हमारी विमानन नियामक संस्थाओं की जवाबदेही पर भी बड़ा प्रश्नचिह्न है। अब बिना वक्त गंवाए इसे सुधारने की कवायद होनी ही चाहिए।