संभल की रिपोर्ट

संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण है और अनुकरणीय भी। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि इससे संभल की बदलती जनसांख्यिकीय हकीकत का कुछ पता चलेगा और अनुकरणीय इसलिए कि इस रिपोर्ट के आधार पर संभल में सुधार के प्रयासों को तेज किया जा सकेगा। इस पूरी रिपोर्ट को नकारात्मकता के साथ देखने के बजाय इससे जरूरी संदेश ग्रहण करना चाहिए। वक्त के साथ किसी भी स्थान की जनसांख्यिकीय में बदलाव आता है और अगर संभल में भी आया है, तो उस पर गौर करने की जरूरत है। बदलती जनसांख्यिकीय को लोग अपने-अपने ढंग से देखेंगे। ध्यान रखने की बात है कि पिछले वर्ष संभल हिंसा की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित हुई थी। इसने लगभग 450 पृष्ठों की रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें संभल में होने वाले दंगों की भी विवेचना है। पिछले साल 24 नवंबर को यहां जो हिंसा हुई थी, उसे लोग अभी भूले नहीं हैं और ताजा रिपोर्ट इस हिंसा पर भी रोशनी डालती है। इस समिति ने जो रिपोर्ट पेश की है, उस पर विस्तार से विचार करने की जरूरत है।

रिपोर्ट में कुछ पहलू महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, जिन पर रोशनी डालने की जरूरत है। क्या संभल में हिंदुओं की आबादी घट रही है? वैसे आजादी के समय भी संभल में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा थी। आजादी के समय संभल में अगर 45 प्रतिशत हिंदू थे, तो आज उनकी आबादी घटकर करीब 15 प्रतिशत रह गई है। कोई आश्चर्य नहीं, जब संभल के नगरपालिका क्षेत्र में हिंदू आबादी घटी है, तो दूसरे वर्ग का प्रभाव बढ़ा है। बताया जाता है कि एक समय संभल में 68 तीर्थस्थल और 19 पवित्र कुएं थे, जिनमें से कई पर धीरे-धीरे अतिक्रमण हो गया। यहां हमें यह देखना चाहिए कि पिछले साल की हिंसा के बाद संभल में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनरुद्धार की योजना शुरू की है। प्राय: लुप्त हो चुके अनेक तीर्थ या धर्मस्थलों को सुधारने की कोशिश हो रही है। संभल हिंसा ने अनेक लोगों को सजग किया है, वरना क्या जरूरत है कि पुराने धर्मस्थलों को पुनर्जीवित किया जाए! आमतौर पर हिंदू जब किसी इलाके को छोड़कर जाते हैं, तो अपने मंदिरों को साथ नहीं ले जाते हैं। अपने मंदिरों को छोड़ देना या उनकी जमीन को बेच देने की सराहना नहीं की जा सकती। जब अपने मंदिरों की कद्र नहीं है, तो उनकी कद्र दूसरा भला क्यों करेगा?