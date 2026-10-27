स्थायी सदस्यता
संयुक्त राष्ट्र महासभा में वीटो के सवाल पर आयोजित अंतर-सरकारी वार्ता (आईजीएन) सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने जो कुछ कहा, वह 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को ध्वनि देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो…
संयुक्त राष्ट्र महासभा में वीटो के सवाल पर आयोजित अंतर-सरकारी वार्ता (आईजीएन) सत्र को संबोधित करते हुए भारतीय प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने जो कुछ कहा, वह 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को ध्वनि देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो साल 2020 में ही संयुक्त राष्ट्र में तार्किक सुधारों पर जोर देते हुए कहा था कि आखिर भारत को कब तक निर्णय लेने की व्यवस्था से अलग रखा जाएगा? अब पर्वतनेनी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना ‘वीटो पावर’ के स्थायी सदस्यता दोयम दर्जे की नागरिकता सरीखी है और भारत को यह कतई मंजूर नहीं। उनकी दलील बिल्कुल सही है कि सभी स्थायी सदस्यों के पास, चाहे वे पुराने हों या नए, समान अधिकार होने चाहिए। इस समय सुरक्षा परिषद के पांचों स्थायी सदस्यों- अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को वीटो का अधिकार प्राप्त है और इस शक्ति के कारण ही कोई भी सदस्य देश दूसरे वीटो प्राप्त देश के हितों को सीधे-सीधे चोट पहुंचाने से बचता रहा है। अलबत्ता, ऐतिहासिक तथ्य यह है कि कुछ देशों ने अपने रणनीतिक फायदे के लिए इस शक्ति का बेजा इस्तेमाल किया। वीटो इस्तेमाल की धमकी देकर उन्होंने अपनी बातें मनवाईं। इसलिए पर्वतनेनी ने इन पांचों को सही याद दिलाया कि वीटो का अधिकार एक बड़ी जिम्मेदारी है और संकीर्ण राजनीतिक हित साधने के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र को वजूद में आए आठ दशक से अधिक समय हो गए और इसमें सुधार की मांग लंबे समय से की जाती रही है। इस मांग के ठोस आधार हैं, क्योंकि इसके सबसे शक्तिशाली अंग सुरक्षा परिषद में यूरोप को अधिक प्रतिनिधित्व हासिल है। स्थायी सदस्यों में इस महाद्वीप से रूस, फ्रांस और ब्रिटेन तीन सदस्य देश हैं, जबकि अफ्रीका और लातिन अफ्रीका का इसमें शून्य प्रतिनिधित्व है। गौरतलब यह भी है कि जब यह संस्था गठित हुई थी, तब महज 51 देशों ने इसके चार्टर को स्वीकार किया था, जबकि आज इसके सदस्य देशों की संख्या 193 हो चुकी है। ऐसे में, इस विशाल संस्था को अधिक लोकतांत्रिक और भौगोलिक रूप से ज्यादा संतुलित बनाए जाने की आवश्यकता है। पांचों विशेषाधिकार प्राप्त देश मौखिक तौर पर भले सुधारों की पहल को समर्थन देने की बात करते हैं, पर वास्तव में वे नहीं चाहते कि उनके बराबर हैसियत में कोई अन्य देश आए। इसके लिए वे दशकों से कोई न कोई अड़ंगा लगाते रहे हैं।
अब दुनिया काफी बदल चुकी है और एशिया के देश आर्थिक रूप से भी बेहतर प्रदर्शन करने लगे हैं। चूंकि उनकी मांगों की उपेक्षा बहुत दिनों तक मुमकिन नहीं हो सकेगी, इसलिए बिना वीटो शक्ति के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का शिगूफा छोड़ा गया। अमेरिका और चीन जैसे ताकतवर देश अपना दबदबा बनाए रखने के लिए पिट्ठू देशों के जरिये विवाद खड़ा करते हैं, ताकि सुधार टलते रहें और वे विशेषाधिकारों का लाभ उठाते रहें। भारत की राह में रोड़े अटकाने के लिए इस्लामाबाद का इस्तेमाल पहले वाशिंगटन ने किया और अब बीजिंग करता है, इसलिए सुधारों का फैसला बहुमत के आधार पर होना चाहिए। चीन को छोड़ दें, तो भारत की स्थायी सदस्यता के दावे की हिमायत दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां करती हैं। भारत न सिर्फ एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है, बल्कि वह दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र होने के साथ-साथ विश्व की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था भी है। फिर भला वह वीटो रहित सदस्यता क्यों कबूल करे?
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