संक्षेप: बारह राज्यों में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की चुनाव आयोग की घोषणा एक स्वागत-योग्य कदम है। सोमवार को एसआईआर के दूसरे चरण का एलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देश को बताया…

बारह राज्यों में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की चुनाव आयोग की घोषणा एक स्वागत-योग्य कदम है। सोमवार को एसआईआर के दूसरे चरण का एलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देश को बताया कि इस महाअभियान में एक दर्जन सूबों के करीब 51 करोड़ मतदाताओं के नाम की जांच की जाएगी और सात लाख से अधिक बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) इस काम को अंजाम देंगे। निस्संदेह, एक सफल लोकतंत्र की पहली पहचान यही है कि उसकी चुनाव प्रक्रिया में सभी हितधारकों का भरोसा हो और उसकी राजनीतिक पार्टियां जनादेश को शिरोधार्य करते हुए सुचारू रूप से सत्ता हस्तांतरित करती हों। भारतीय लोकतंत्र इसी आदर्श से संचालित रहा है। पहले आम चुनाव से लेकर आज तक सरकारों व निर्वाचन आयोग ने चुनाव सुधार के कई कदम उठाए हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल से लेकर आदर्श आचार संहिता लागू करने, उम्मीदवारों को अपने खिलाफ कायम आपराधिक मुकदमों की घोषणा करने के लिए बाध्य किए जाने और दो साल से अधिक कैद की सजा पाए लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक जैसे कई उपाय शामिल हैं। यकीनन, इन सभी कदमों का कमोबेश असर हुआ है।

मगर मतदाता सूची के गहन निरीक्षण का काम काफी समय से नहीं हुआ था। पिछली बार सन् 2004 में देशव्यापी एसआईआर हुआ था। इसके कारण हमारी मतदाता सूची कई तरह की विसंगतियों का शिकार होती गई। इसमें नए मतदाताओं के नाम तो जुड़ते गए, मगर मृत लोगों के नाम ठीक से नहीं कट सके, बल्कि एक ही मतदाता के नाम कई जगह की सूची में दर्ज होते गए। बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में जो शपथ-पत्र दाखिल किया है, वह इन विसंगतियों की तस्दीक करता है। वहां करीब 47 लाख नाम अंतिम तौर पर हटाए गए हैं। उचित तो यही था कि चुनाव आयोग 2024 के आम चुनाव के बहुत पहले ही इस काम को अंजाम दे देता। मगर अब इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।