Hindustan Editorial Column 28 October 2025
Mon, 27 Oct 2025
बारह राज्यों में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की चुनाव आयोग की घोषणा एक स्वागत-योग्य कदम है। सोमवार को एसआईआर के दूसरे चरण का एलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देश को बताया कि इस महाअभियान में एक दर्जन सूबों के करीब 51 करोड़ मतदाताओं के नाम की जांच की जाएगी और सात लाख से अधिक बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) इस काम को अंजाम देंगे। निस्संदेह, एक सफल लोकतंत्र की पहली पहचान यही है कि उसकी चुनाव प्रक्रिया में सभी हितधारकों का भरोसा हो और उसकी राजनीतिक पार्टियां जनादेश को शिरोधार्य करते हुए सुचारू रूप से सत्ता हस्तांतरित करती हों। भारतीय लोकतंत्र इसी आदर्श से संचालित रहा है। पहले आम चुनाव से लेकर आज तक सरकारों व निर्वाचन आयोग ने चुनाव सुधार के कई कदम उठाए हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल से लेकर आदर्श आचार संहिता लागू करने, उम्मीदवारों को अपने खिलाफ कायम आपराधिक मुकदमों की घोषणा करने के लिए बाध्य किए जाने और दो साल से अधिक कैद की सजा पाए लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक जैसे कई उपाय शामिल हैं। यकीनन, इन सभी कदमों का कमोबेश असर हुआ है।

मगर मतदाता सूची के गहन निरीक्षण का काम काफी समय से नहीं हुआ था। पिछली बार सन् 2004 में देशव्यापी एसआईआर हुआ था। इसके कारण हमारी मतदाता सूची कई तरह की विसंगतियों का शिकार होती गई। इसमें नए मतदाताओं के नाम तो जुड़ते गए, मगर मृत लोगों के नाम ठीक से नहीं कट सके, बल्कि एक ही मतदाता के नाम कई जगह की सूची में दर्ज होते गए। बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में जो शपथ-पत्र दाखिल किया है, वह इन विसंगतियों की तस्दीक करता है। वहां करीब 47 लाख नाम अंतिम तौर पर हटाए गए हैं। उचित तो यही था कि चुनाव आयोग 2024 के आम चुनाव के बहुत पहले ही इस काम को अंजाम दे देता। मगर अब इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

जन-प्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा-21 चुनाव आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और उनको संशोधित करने का अधिकार देती है। यह उसका बुनियादी कर्तव्य भी है। मगर ऐसा करते हुए उसे देश के सभी राजनीतिक दलों को भरोसे में लेना चाहिए, क्योंकि वे इस पूरी प्रक्रिया के बेहद महत्वपूर्ण हितधारक हैं। दुर्योग से हालिया कुछ वर्षों में आयोग के रुख ने विवादों को ही अधिक जन्म दिया है। विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों से मिलने में आनाकानी, मतदान के बाद कई-कई दिनों तक वोट प्रतिशत में इजाफा आसानी से लोगों के गले नहीं उतरता। तब तो और, जब हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं। इस अविश्वास ने ही बिहार में एसआईआर की कवायद को इतने विवादों में घसीटा और अंतत: सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की नौबत आई। जाहिर है, इससे चुनाव आयोग की छवि को ही चोट पहुंची है। बहरहाल, राजनीतिक पार्टियों की भी यह महती जिम्मेदारी है कि वे सिर्फ दोषारोपण करने तक सीमित न रहें, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। इसी तरह, नागरिक संगठनों के लिए भी यह सक्रिय होने का समय है। उनकी निगरानी बीएलए के काम को अधिक सरल व सटीक बना सकती है। कुल मिलाकर, पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का सपना दिखाने वाले चुनाव आयोग के सामने अभी अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को ही निर्विवाद रूप से पूरा करने की चुनौती है।