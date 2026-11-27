केंद्रीय कैबिनेट ने लोकसभा या विधायिका में सीटें बढ़ाने और महिला आरक्षण सुनिश्चित करने संबंधी विधेयक को हरी झंडी दिखा दी है। संसद के विशेष सत्र की घोषणा भी हो चुकी है और 30 नवंबर से शुरू हो रहे सत्र में परिसीमन…

केंद्रीय कैबिनेट ने लोकसभा या विधायिका में सीटें बढ़ाने और महिला आरक्षण सुनिश्चित करने संबंधी विधेयक को हरी झंडी दिखा दी है। संसद के विशेष सत्र की घोषणा भी हो चुकी है और 30 नवंबर से शुरू हो रहे सत्र में परिसीमन संबंधी विधेयक पेश किया जाएगा। ध्यान रहे, यह विधेयक 17 अप्रैल, 2026 को लोकसभा में जरूरी बहुमत हासिल करने में नाकाम रहा था और अब ऐसा लग रहा है कि सरकार ने संसद में बहुमत की व्यवस्था कर ली है। सात महीने पहले इस विधेयक के पास न होने को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की पहली बड़ी विधायी विफलता माना गया था। सरकार संविधान के हिसाब से तब भी गलत नहीं थी। संविधान जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व या परिसीमन को मंजूरी देता है, पर दक्षिण भारत के कई नेताओं को जनसंख्या वाला आधार मंजूर नहीं है। उनकी मजबूत दलील है कि उन्होंने अपने प्रदेश में आबादी थामने में सफलता पाई है, तो उनका प्रतिनिधित्व घटाना सजा देना ही है। आजादी के बाद तमिलनाडु की आबादी तीन गुना भी नहीं बढ़ी है, जबकि उत्तर प्रदेश की चार गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में, तमिलनाडु कभी नहीं चाहेगा कि उसके सांसदों की संख्या दोगुनी हो जाए और उत्तर प्रदेश के सांसद चार गुना बढ़ जाएं।

ऐसे में, सरकार संविधान के तहत ही एक अलग राह पर चल रही है, जिसमें लोकसभा की सीटों को डेढ़ गुना करने का प्रस्ताव है। देश में लोकसभा सांसदों की संख्या करीब 815 हो जाएगी। ऐसे में, अभी प्रतिनिधित्व का जो राज्यवार अनुपात है, वह बना रहेगा। तमिलनाडु जैसे राज्य की ही बात मानी गई है। इसके अलावा सीटें बढ़ने से हरेक पार्टी और नेता का फायदा ही है, अत: इस बार सरकार के साथ ऐसी पार्टियां दिखाई पड़ सकती हैं, जो पहले खिलाफ थीं। विधायिका में प्रतिनिधियों का यथोचित विस्तार होना चाहिए। इससे पहले सीटों की संख्या पांच दशक पहले बढ़ी थी। लोकसभा में सीटों की संख्या में आखिरी बड़ी बढ़ोतरी 1973 के 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुई थी, जिसमें इसे 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। पांच दशक पहले 58 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व जितने सांसद करते थे, आज 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का प्रतिनिधित्व उतने ही सांसद कर रहे हैं। इसका असर प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता पर भी पड़ा है। सेवा, उपलब्धता और लोकतंत्र के लिहाज से भी यह बड़ी कमी है, जिसे दूर करने की जरूरत है।