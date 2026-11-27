विशेष सत्र से उम्मीदें
केंद्रीय कैबिनेट ने लोकसभा या विधायिका में सीटें बढ़ाने और महिला आरक्षण सुनिश्चित करने संबंधी विधेयक को हरी झंडी दिखा दी है। संसद के विशेष सत्र की घोषणा भी हो चुकी है और 30 नवंबर से शुरू हो रहे सत्र में परिसीमन…
केंद्रीय कैबिनेट ने लोकसभा या विधायिका में सीटें बढ़ाने और महिला आरक्षण सुनिश्चित करने संबंधी विधेयक को हरी झंडी दिखा दी है। संसद के विशेष सत्र की घोषणा भी हो चुकी है और 30 नवंबर से शुरू हो रहे सत्र में परिसीमन संबंधी विधेयक पेश किया जाएगा। ध्यान रहे, यह विधेयक 17 अप्रैल, 2026 को लोकसभा में जरूरी बहुमत हासिल करने में नाकाम रहा था और अब ऐसा लग रहा है कि सरकार ने संसद में बहुमत की व्यवस्था कर ली है। सात महीने पहले इस विधेयक के पास न होने को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की पहली बड़ी विधायी विफलता माना गया था। सरकार संविधान के हिसाब से तब भी गलत नहीं थी। संविधान जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व या परिसीमन को मंजूरी देता है, पर दक्षिण भारत के कई नेताओं को जनसंख्या वाला आधार मंजूर नहीं है। उनकी मजबूत दलील है कि उन्होंने अपने प्रदेश में आबादी थामने में सफलता पाई है, तो उनका प्रतिनिधित्व घटाना सजा देना ही है। आजादी के बाद तमिलनाडु की आबादी तीन गुना भी नहीं बढ़ी है, जबकि उत्तर प्रदेश की चार गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में, तमिलनाडु कभी नहीं चाहेगा कि उसके सांसदों की संख्या दोगुनी हो जाए और उत्तर प्रदेश के सांसद चार गुना बढ़ जाएं।
ऐसे में, सरकार संविधान के तहत ही एक अलग राह पर चल रही है, जिसमें लोकसभा की सीटों को डेढ़ गुना करने का प्रस्ताव है। देश में लोकसभा सांसदों की संख्या करीब 815 हो जाएगी। ऐसे में, अभी प्रतिनिधित्व का जो राज्यवार अनुपात है, वह बना रहेगा। तमिलनाडु जैसे राज्य की ही बात मानी गई है। इसके अलावा सीटें बढ़ने से हरेक पार्टी और नेता का फायदा ही है, अत: इस बार सरकार के साथ ऐसी पार्टियां दिखाई पड़ सकती हैं, जो पहले खिलाफ थीं। विधायिका में प्रतिनिधियों का यथोचित विस्तार होना चाहिए। इससे पहले सीटों की संख्या पांच दशक पहले बढ़ी थी। लोकसभा में सीटों की संख्या में आखिरी बड़ी बढ़ोतरी 1973 के 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुई थी, जिसमें इसे 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। पांच दशक पहले 58 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व जितने सांसद करते थे, आज 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का प्रतिनिधित्व उतने ही सांसद कर रहे हैं। इसका असर प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता पर भी पड़ा है। सेवा, उपलब्धता और लोकतंत्र के लिहाज से भी यह बड़ी कमी है, जिसे दूर करने की जरूरत है।
इसके साथ ही, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करना भी समय की मांग है। सियासी दल इसे किसी न किसी बहाने से रोकते आ रहे हैं। परिसीमन के साथ महिला आरक्षण, देश में प्रतिनिधित्व सुधार के लिए दोनों प्रबंध जरूरी हैं। इस चार दिवसीय सत्र में राजनीतिक दलों से उम्मीद करनी चाहिए कि वे प्रतिनिधित्व विस्तार की राह में रोड़ा नहीं बनेंगे। विशेष सत्र व्यर्थ नहीं जाएगा। हां, होंगे ऐसे दल या नेता, जो इसका विरोध करेंगे, लेकिन ऐसे दलों और नेताओं को विरोध की पुख्ता वजह पेश करनी चाहिए। सरकार चूंकि इन संशोधनों को आवश्यक मान रही है, इसलिए सत्र के दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल नहीं रखा गया है। ऐसे में, सांसद अपने पूरे समय का सदुपयोग संशोधनों को और विकसित व पारित करने के लिए करेंगे। प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने के विषय को अब ज्यादा टाला नहीं जा सकता। यहां मूल चुनौती प्रतिनिधियों की गुणवत्ता बढ़ाने की है, जिसे परिसीमन और महिला आरक्षण से बल मिलेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। करीब एक सदी से यह अखबार हिंदी भाषी पाठकों की पसंद बना हुआ है।
देश-दुनिया की Hindi News को पढ़ने के लिए यह अखबार लगातार पाठकों की पसंद
बना हुआ है। इसके अतिरिक्त समकालीन मुद्दों पर त्वरित टिप्पणी, विद्वानों के विचार और साहित्यिक सामग्री को भी लोग पसंद
करते रहे हैं। यहां आप ग्लोबल से लोकल तक के सभी समाचार एक ही स्थान पर पा सकते हैं। हिन्दुस्तान अखबार आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की खबरें प्रदान करता है। दक्षिण भारत के
राज्यों की खबरें भी आप यहां पाते हैं।
इसके अतिरिक्त मनोरंजन, बिजनेस, राशिफल, करियर, ऑटो, गैजेट्स और प्रशासन से जुड़ी खबरें भी यहां आप पढ़ सकते हैं। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है।