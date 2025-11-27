अमेरिका और आतंक

संक्षेप: वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास दो अमेरिकी नेशनल गार्ड पर गोलियों की वर्षा बहुत दुखद और चिंताजनक है। अमेरिकी प्रशासन ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। इस हमले से अमेरिका में चिंता की लहर है…

वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास दो अमेरिकी नेशनल गार्ड पर गोलियों की वर्षा बहुत दुखद और चिंताजनक है। अमेरिकी प्रशासन ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। इस हमले से अमेरिका में चिंता की लहर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके लिए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को घेरा है, तो तालिबान सरकार ने इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को जिम्मेदार ठहरा दिया है। मतलब, दोष या जिम्मेदारी टालने की कवायद तेज हो गई है। सुरक्षा गार्डों पर गोली चलाने वाले अफगानी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पूछताछ से ही यह स्पष्ट होगा कि इस हमले के पीछे केवल एक आतंकी का हाथ है या कोई पूरा संगठन है। पहली नजर में यह बहुत बड़ी घटना नहीं लगती, पर अमेरिका ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है, तो यह अच्छी बात है। अब अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को इस मामले की तह में जाना चाहिए। पूरी ईमानदारी से देखना चाहिए कि आतंक की नई आग कहां से सुलग रही है और इसे कैसे शांत किया जाए?

हालांकि, यह वाकई चिंतन का विषय है कि अमेरिका में अफगानी नागरिक क्या कर रहे हैं? यह अफगानी हमलावर भी अमेरिकियों की मदद से ही अफगानिस्तान से बाहर निकला है। यह हमलावर पूर्व में सीआईए या अमेरिकी सेना का सहयोगी था। अमेरिकी फौज जब अफगानिस्तान से आनन-फानन में भागी, तब अमेरिका के सहयोगी रहे अफगानिस्तानियों पर शामत आ गई। इस हमलावर पर भी शामत आई थी और वह साल 2021 में अमेरिका आ गया। अमेरिकी प्रशासन उसे लेकर आया, पर उसे अभी तक अमेरिकी नागरिकता नहीं मिली है। पचास हजार से ज्यादा अफगानी तब आए थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर अब भी उपेक्षित हैं। नतीजा यह कि अमेरिका में फंसे अफगानी नाना प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हालांकि, ऐसे में भी हमलावर से कोई सहानुभूति नहीं हो सकती। अब अमेरिका में मौजूद तमाम अफगानियों के साथ कड़ाई शुरू हो जाएगी। अमेरिका का आतंकवाद के खिलाफ लड़ना जरूरी है, लेकिन उसे सोलह आना ईमानदार होना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि दुनिया में अनेक देशों में आतंकवाद हो और अमेरिका अछूता रह जाए।