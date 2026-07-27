काम में लाएं तेजी
पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट मेें सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन पहली सुनवाई से ही सरकारी वकील का नदारद रहना निंदनीय और चिंताजनक है। अदालत को यदि किसी मामले में जल्दी फैसला सुनाना है, तो हर सुनवाई में…
पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट मेें सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन पहली सुनवाई से ही सरकारी वकील का नदारद रहना निंदनीय और चिंताजनक है। अदालत को यदि किसी मामले में जल्दी फैसला सुनाना है, तो हर सुनवाई में संबंधित पक्षों की मौजूदगी अनिवार्य है। किसी भी असंतोष को दूर करने के लिए व्यवस्था का मुस्तैदी से काम करना बहुत आवश्यक है। लगता है, सीबीआई की ओर से कोई वकील तय नहीं किया गया था। शायद निर्णायक अफसर अभी भी अपनी पुरानी रफ्तार से काम कर रहे हैं। क्या उन्हें अंदाजा नहीं है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है? यह शर्मनाक है, एजेंसी के अभियोजन निदेशक ने इस मामले को पेश करने के लिए लोक अभियोजक ही तय नहीं किया था, तभी तो अदालत को नियुक्ति के लिए कहना पड़ा है। दरअसल, यह एक उदाहरण है कि हमारी व्यवस्था में कैसे काम होता है? जिम्मेदार एजेंसियों को बार-बार जगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? जगाया न जाए, तो महत्वपूर्ण मुकदमे भी लंबे समय तक लटके रहते हैं। एक-एक कमी को दूर करने में कई-कई दिन बर्बाद होते हैं। अभियोजन पक्ष को सचेत रहना चाहिए कि ऐसा फिर न होने पाए।
ध्यान देने की बात है, बीते सप्ताह ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सरकार ने पेपर लीक में शामिल दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया है। वैसे, सामान्य अदालत ही नहीं, त्वरित विशेष अदालतों की भी उत्पादकता अच्छी नहीं है। मिसाल के लिए, राज्यसभा में बताया गया है कि अप्रैल 2026 तक, 775 त्वरित विशेष अदालतों में 2,49,000 से अधिक मामले लंबित हैं। इन अदालतों में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अर्थात पोक्सो मामलों की भी सुनवाई हो रही है। अकेले पोक्सो मामलों में 398 विशेष अदालतें सुस्त गति से सुनवाई कर रही हैं। अब सवाल है, सुनवाई में क्यों देरी होती है? यहां भी एक मिसाल देखिए, 2025 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में करीब 50 प्रतिशत वैज्ञानिक अधिकारी के पद खाली पड़े हैं। एक वजह यह भी है कि पुलिस में जमीनी स्तर पर अभी भी जांच और कानून-व्यवस्था के कार्यों को अलग-अलग नहीं बांटा गया है। एक ही पुलिसकर्मी को हर तरह के काम करने पड़ते हैं, तो कोई भी कार्य विशेषज्ञता से नहीं हो पाता है। कार्य अगर विशेषज्ञता से नहीं हो पाता है, तो अदालतों में किसी अपराध को प्रमाणित करने और दोषियों को सजा दिलाने में बहुत कठिनाई आती है।
बहरहाल, यह अच्छी बात है कि देश के सबसे बड़े अधिकारी अर्थात कैबिनेट सचिव टी वी सोमनाथन भारतीय नौकरशाही को बेहतर प्रशासक और प्रबंधक बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को दो विशेष पत्र लिखे हैं। उन्होंने वरिष्ठ नौकरशाहों से आग्रह किया है कि वे सुरक्षित रवैया अपनाने के बजाय कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दें। देश में सुशासन के बारे में सोचें। राजनीति अपना काम करेगी, विधायिका अपना काम करेगी, लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका को निष्पक्ष भाव व पूरी तेजी से काम करना होगा। यह देश बहुत बड़ा है और यहां लंबित मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लंबित मामलों को सामान्य गति से काम करते हुए नहीं निपटाया जा सकता। यहां विशेष गति से काम करना होगा। इसके अलावा खाली पदों पर योग्य लोगों की भर्ती के लिए भी अभियान चलना होगा।
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