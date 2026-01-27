शिमला का जाम

संक्षेप: संस्कृत से लेकर तमाम समकालीन भारतीय भाषाओं में ऐसी लोकोक्तियां हैं कि पर्यटन करने से आदमी के ज्ञानचक्षु खुलते हैं, उसकी समझ का दायरा बड़ा होता है। ऐसा लगता है, हम हिन्दुस्तानी आजकल ऐसी सारी लोकोक्तियों को झुठलाने पर तुले हैं…

संस्कृत से लेकर तमाम समकालीन भारतीय भाषाओं में ऐसी लोकोक्तियां हैं कि पर्यटन करने से आदमी के ज्ञानचक्षु खुलते हैं, उसकी समझ का दायरा बड़ा होता है। ऐसा लगता है, हम हिन्दुस्तानी आजकल ऐसी सारी लोकोक्तियों को झुठलाने पर तुले हैं। हमारे देश में लगातार पर्यटन का विस्तार हो रहा है, पर समझ बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। पिछले कुछ दिनों से मनाली में अभूतपूर्व जाम लगा है और बाकी पर्यटन स्थलों की हालत भी बहुत बुरी है। मनाली में भारी बर्फबारी हुई है, तो स्वाभाविक ही था कि वहां पहुंचना मुश्किल हो जाए। ऐसे में, हजारों लोग अपने-अपने वाहन लेकर बर्फबारी देखने पहुंच गए और कुछ घंटों का नहीं, दिनों का जाम लग गया। जो लोग बर्फ में सड़क पर अपनी गाड़ियों में बंद पड़े हुए हैं, उनकी तकलीफों से सहानुभूति होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या पर्यटन स्थलों पर ऐसी भगदड़ मचाना कोई समझदारी का काम है?

हमारे ज्यादातर पहाड़ी पर्यटन स्थल अंग्रेजी राज में विकसित हुए कस्बे हैं, जब देश की जनसंख्या आज से चौथाई थी। पहाड़ों में सड़कों की चौड़ाई की सीमा होती है और कस्बों या शहरों के विस्तार की भी। अब पर्यटन के व्यावसायिक दबाव में सड़कें खतरनाक ढंग से चौड़ी की जा रही हैं, जिनसे भूस्खलन हो रहे हैं। खूबसूरत कस्बों और छोटे शहरों में महानगरों की तरह बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं, जिनसे उनका चरित्र ही नष्ट हो गया है। उनमें स्थानीय वास्तुशिल्प नहीं मिलता। इसके बावजूद हरेक पर्यटन स्थल में घुसने के पहले ही जाम का सामना करना पड़ता है। मनाली का जाम कुछ असाधारण है, लेकिन देश के हरेक पर्यटन स्थल पर कुछ न कुछ जाम होना जैसे अनिवार्य हो गया है। पर्यटन का प्रमुख उद्देश्य रोजमर्रा की भागदौड़ से निकलकर प्रकृति के सान्निध्य में शांति और राहत के कुछ क्षण बिताना होता है। ऐसा लगता है, हमारे यहां पर्यटन एक भागदौड़ और आपाधापी से निकलकर उससे भी बड़ी आपाधापी में शामिल होने की प्रक्रिया है। समस्या यह भी है कि हमारे पर्यटक भी इससे विचलित नहीं होते, बल्कि वे पर्यटन स्थलों पर जाकर शोर और गंदगी में इजाफा करते चलते हैं। आम भारतीय पर्यटक के व्यवहार में स्थानीय पर्यावरण और संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता वैसी नहीं है, जैसी कि अपेक्षा की जाती है। हमने पर्यटन को तो जोर-शोर से अपना लिया है, लेकिन पर्यटन की संस्कृति नहीं सीखी है। इसलिए हम न सिर्फ अपने पर्यटन स्थलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि देश में पर्यटन की संभावनाओं का भी पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।