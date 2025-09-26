Hindustan Editorial Column 27 September 2025 दवाओं पर टैरिफ, Editorial Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन ब्लॉगHindustan Editorial Column 27 September 2025

दवाओं पर टैरिफ

भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव का बढ़ते जाना बड़े अफसोस की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा कर दी कि उनका प्रशासन 1 अक्तूबर, 2025 से ब्रांडेड और पेटेंट वाली दवाओं…

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 11:10 PM
share Share
Follow Us on
दवाओं पर टैरिफ

भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव का बढ़ते जाना बड़े अफसोस की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा कर दी कि उनका प्रशासन 1 अक्तूबर, 2025 से ब्रांडेड और पेटेंट वाली दवाओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। इस अमेरिकी कदम का भारत पर भी असर पड़ने की आशंका है। पहले दवाओं पर कोई शुल्क नहीं था, लेकिन अब शुल्क का लगना भारतीय दवा उद्योग को प्रभावित करेगा। दवा क्षेत्र में अमेरिका हमारे लिए एक बड़ा बाजार है, लेकिन उसकी कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा दवा कंपनियां अमेरिका में निर्माण करें। ऐसे में, जिन भारतीय कंपनियों ने पहले से ही अमेरिका में उत्पादन केंद्र खोल रखे हैं, उन्हें तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो भारतीय कंपनियां अपनी जमीन से दवाओं का निर्यात कर रही हैं, उन पर असर तय है। अमेरिकी टैरिफ अगर ज्यादा समय तक रहेगा, तो जाहिर है, तमाम भारतीय दवा कंपनियां अमेरिका में ही उत्पादन केंद्र खोलने को मजबूर हो जाएंगी। इसके चलते आने वाले समय में दवाओं की कीमत भी बढ़ेगी। अमेरिका में बनने वाली दवाएं भारत की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा महंगी होती हैं।

दवाओं पर सौ प्रतिशत टैरिफ की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? वास्तव में, ट्रंप को कम से कम अपने चिकित्सा क्षेत्र और अपने लोगों के स्वास्थ्य-हित में टैरिफ बढ़ाने का फैसला नहीं करना चाहिए था। इस कदम से अमेरिका में रोजगार भले कुछ बढ़े, पर वहां भी दवाओं की कीमतों में इजाफा होगा। मतलब, इस कदम से अमेरिका को कोई ज्यादा लाभ नहीं होने वाला। एक बात यह कही जा रही है कि सौ प्रतिशत टैरिफ का असर केवल पेटेंट वाले या ब्रांडेड उत्पादों पर लागू होगा। इसका असर जेनेरिक दवाओं पर नहीं पड़ेगा। चूंकि भारत में बड़े पैमाने पर जेनेरिक दवाओं का उत्पादन होता है, इसलिए ताजा टैरिफ का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। हालांकि, इस बारे में अभी केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं। यह ध्यान देने की बात है कि अमेरिकी प्रशासन टैरिफ संबंधी अपनी नीतियों को लगातार बदल रहा है। उनकी सुबह की अनेक घोषणाएं शाम तक नहीं टिक पाती हैं। अमेरिकी प्रशासन का भ्रम या असमंजस एक बड़ी समस्या बना हुआ है। अमेरिका एक तरफ भारत को मित्र कहता है, पर भारत के प्रति उसकी नीतियां कतई तार्किक या प्रशंसनीय नहीं हैं। यह ध्यान देने की बात है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल 22 से 24 सितंबर तक अमेरिका में था और वहां टैरिफ पर दोनों देशों के बीच वार्ता आगे बढ़ी है, लेकिन लगभग बेनतीजा रही है। ऐसे में, अमेरिका की ओर से तो संकेत साफ है कि भारत अगर उसकी बात नहीं मानेगा, तो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका एक के बाद एक कदम उठाता रहेगा।

बीते छह महीने में अमेरिकी नीतियों में इतने परिवर्तन हुए हैं कि पूरी दुनिया मुश्किल में है। जो ट्रंप यह कहते थे कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के लिए जन्नत बना हुआ है, वही ट्रंप पाकिस्तानी नेताओं से बार-बार मुलाकात करते हुए भारत को ही प्रतिकूल संकेत दे रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन अपनी भारत संबंधी नीतियों को गंभीर तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है। यहां यह कहना ही चाहिए कि परंपरागत रूप से भारतीय उदारता का अतिरिक्त लाभ उठाने में अमेरिका जुटा है। वह चाहता है कि भारत कृषि और डेयरी क्षेत्र को खोल दे, पर ऐसा संभव नहीं है। भारत के लिए कृषि और डेयरी को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल देने का मतलब है, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद को दांव पर लगा देना।

India

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।