दवाओं पर टैरिफ

भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव का बढ़ते जाना बड़े अफसोस की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा कर दी कि उनका प्रशासन 1 अक्तूबर, 2025 से ब्रांडेड और पेटेंट वाली दवाओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। इस अमेरिकी कदम का भारत पर भी असर पड़ने की आशंका है। पहले दवाओं पर कोई शुल्क नहीं था, लेकिन अब शुल्क का लगना भारतीय दवा उद्योग को प्रभावित करेगा। दवा क्षेत्र में अमेरिका हमारे लिए एक बड़ा बाजार है, लेकिन उसकी कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा दवा कंपनियां अमेरिका में निर्माण करें। ऐसे में, जिन भारतीय कंपनियों ने पहले से ही अमेरिका में उत्पादन केंद्र खोल रखे हैं, उन्हें तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो भारतीय कंपनियां अपनी जमीन से दवाओं का निर्यात कर रही हैं, उन पर असर तय है। अमेरिकी टैरिफ अगर ज्यादा समय तक रहेगा, तो जाहिर है, तमाम भारतीय दवा कंपनियां अमेरिका में ही उत्पादन केंद्र खोलने को मजबूर हो जाएंगी। इसके चलते आने वाले समय में दवाओं की कीमत भी बढ़ेगी। अमेरिका में बनने वाली दवाएं भारत की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा महंगी होती हैं।

दवाओं पर सौ प्रतिशत टैरिफ की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? वास्तव में, ट्रंप को कम से कम अपने चिकित्सा क्षेत्र और अपने लोगों के स्वास्थ्य-हित में टैरिफ बढ़ाने का फैसला नहीं करना चाहिए था। इस कदम से अमेरिका में रोजगार भले कुछ बढ़े, पर वहां भी दवाओं की कीमतों में इजाफा होगा। मतलब, इस कदम से अमेरिका को कोई ज्यादा लाभ नहीं होने वाला। एक बात यह कही जा रही है कि सौ प्रतिशत टैरिफ का असर केवल पेटेंट वाले या ब्रांडेड उत्पादों पर लागू होगा। इसका असर जेनेरिक दवाओं पर नहीं पड़ेगा। चूंकि भारत में बड़े पैमाने पर जेनेरिक दवाओं का उत्पादन होता है, इसलिए ताजा टैरिफ का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। हालांकि, इस बारे में अभी केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं। यह ध्यान देने की बात है कि अमेरिकी प्रशासन टैरिफ संबंधी अपनी नीतियों को लगातार बदल रहा है। उनकी सुबह की अनेक घोषणाएं शाम तक नहीं टिक पाती हैं। अमेरिकी प्रशासन का भ्रम या असमंजस एक बड़ी समस्या बना हुआ है। अमेरिका एक तरफ भारत को मित्र कहता है, पर भारत के प्रति उसकी नीतियां कतई तार्किक या प्रशंसनीय नहीं हैं। यह ध्यान देने की बात है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल 22 से 24 सितंबर तक अमेरिका में था और वहां टैरिफ पर दोनों देशों के बीच वार्ता आगे बढ़ी है, लेकिन लगभग बेनतीजा रही है। ऐसे में, अमेरिका की ओर से तो संकेत साफ है कि भारत अगर उसकी बात नहीं मानेगा, तो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका एक के बाद एक कदम उठाता रहेगा।