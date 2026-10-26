ब्राजील का जनादेश

ब्राजील में वाम विचारों के नेता लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने चौथी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। लूला डा सिल्वा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुखर आलोचक रहे हैं। ट्रंप की इच्छा थी कि ब्राजील में लूला…

ब्राजील में वाम विचारों के नेता लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने चौथी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। लूला डा सिल्वा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुखर आलोचक रहे हैं। ट्रंप की इच्छा थी कि ब्राजील में लूला के मुख्य प्रतिद्वंद्वी दक्षिणपंथी फ्लेवियो बोल्सोनारो को विजय हासिल हो, पर उनके हाथ निराशा आई है। लूला को यह जीत 51.75 प्रतिशत वोटों के साथ मिली है, जबकि बोल्सोनारो को 48.25 प्रतिशत वोट मिले। जीत-हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन तब भी यह जीत बहुत मायने रखती है। पांच सबसे बड़े लोकतंत्र में ब्राजील चौथे स्थान पर है और इन पांच देशों में वह अकेला है, जहां लोगों ने वाम विचार को तरजीह दी है। सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिणपंथ का पक्षधर माना जाता है, तो दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घोर वाम विरोधी हैं। तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और पांचवें बड़े लोकतंत्र जापान की प्रधानमंत्री सनाय ताकाइची को भी दक्षिणपंथ समर्थक माना जाता है। अत: लूला की जीत से दुनिया में वाम विचार के लोकतंत्र समर्थकों को बहुत बल मिला है।

फिर एक बार यह साबित हुआ है कि दुनिया में हर जगह अमेरिकी मनमानी नहीं चलेगी। बहरहाल, 80 वर्षीय लूला डा सिल्वा ने पहली बार 1989 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें जीत के लिए 2002 तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद से ही वह सत्ता में रहे या विपक्ष में, हमेशा ब्राजील की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। वह बेहतर राजनीति के दम पर अपनी वर्कर्स पार्टी के झंडे तले चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। गौरतलब है कि लूला की राह में ट्रंप ने बहुत कांटे बिछाए थे। ब्राजील पर बार-बार टैरिफ की तलवार से प्रहार हो रहा था। ब्राजील का व्यापार भी अमेरिका के निशाने पर रहा है और ब्राजील की ब्रिक्स में सक्रियता भी अमेरिका को चुभती रही है। इसके बावजूद लूला अपनी विचारधारा के साथ अडिग रहे हैं। उन्होंने ट्रंप को यहां तक कह दिया था कि ब्रिक्स अमेरिका विरोधी है और दुनिया को किसी सम्राट की जरूरत नहीं है।