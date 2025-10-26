संक्षेप: आज शाम जब सूर्यदेव अस्ताचलगामी होंगे, तो लोक आस्था अपनी पूरी शुचिता समेटे नदी घाटों, ताल-तलैयों पर उमड़ आएगी। व्रतियों के साथ वहां मौजूद सबके हाथ डूबते हुए सूर्य की ओर जुड़ जाएंगे, सबके होंठों से कल्याण की कामनाएं फूट पड़ेंगी…

आज शाम जब सूर्यदेव अस्ताचलगामी होंगे, तो लोक आस्था अपनी पूरी शुचिता समेटे नदी घाटों, ताल-तलैयों पर उमड़ आएगी। व्रतियों के साथ वहां मौजूद सबके हाथ डूबते हुए सूर्य की ओर जुड़ जाएंगे, सबके होंठों से कल्याण की कामनाएं फूट पड़ेंगी और वहां का सारा वातावरण धूप की सुगंध से गमक उठेगा। छठ पर्व हमारी संस्कृति का संभवत: इकलौता ऐसा आयोजन है, जिसमें अस्त होते सूर्य में भी आस्था जताई जाती है। सनातन काल से इस धरती का जीवन सूरज की गति से संचालित-प्रभावित रहा है। यहां जो कुछ भी है, उसमें सूर्य का बड़ा योगदान है। इसलिए लोक ने एकमात्र उपस्थित देव के रूप में सूर्य देवता की आराधना की। छठ पर्व इस दर्शन को अभिव्यक्त करता है कि हर सुबह की एक शाम तय है और प्रत्येक रात के बाद सवेरा लाजिमी है, इसलिए निराश-हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो जा रहा है, उसे पूरे मान, पूरी गरिमा के साथ विदा करो, सुबह दिनकर फिर उदित होंगे सृष्टि-कल्याण के लिए, नई रोशनी के साथ, नए ताप के साथ। इसलिए प्रकृति के प्रति हमें हमेशा आभारी होना चाहिए।

छठ की विशेषताएं इसे महापर्व बनाती हैं। यह सामूहिकता का पर्व है। गांव-कस्बे, शहर-मोहल्ले के लोग बिना किसी भेदभाव के मिल-जुलकर न सिर्फ घाटों की साफ-सफाई करते हैं, बल्कि हरेक व्रती को पूरे श्रद्धा-भाव से अपने पास उपलब्ध सामग्री भी मुहैया कराते हैं। इसमें पूजन की सारी सामग्रियां कृषक समाज में सहज उपलब्ध चीजें हैं, इसलिए अमीर-गरीब कोई भी यह व्रत कर सकता है। छठ की खूबसूरती इसकी सामाजिकता में है। इसे सिर्फ एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि यदि किसी परिवार में शोक हो, और उसके सदस्यों के लिए व्रत में भाग लेना संभव न रह जाए, तब गांव-कस्बे, नाते-रिश्ते से कोई अन्य स्त्री-पुरुष (व्रती) उसके हिस्से का अर्घ्य सूर्यदेव को अर्पित कर देता है, ताकि ईश्वरीय कृपा से वह परिवार वंचित न रहे, उसकी निरंतरता उस पर बनी रहे। बढ़ते शहरीकरण में इस सहयोग और सेवा भाव की कमी महसूस की जा सकती है। लोक से गहरे जुड़ी हमारी जड़ें अपने पर्व-त्योहारों के जरिये इन मूल्यों का महत्व बार-बार रेखांकित करती हैं।