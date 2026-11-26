सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अर्थात एफएसएसएआई को जो उपयोगी निर्देश दिए हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। किसी भी खाद्य पदार्थ के पैकेट पर कंपनियों को स्पष्ट रूप से तय पैमाने…

सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अर्थात एफएसएसएआई को जो उपयोगी निर्देश दिए हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। किसी भी खाद्य पदार्थ के पैकेट पर कंपनियों को स्पष्ट रूप से तय पैमाने के अनुरूप पोषण लेबल प्रकाशित करना होगा। किसी भी खाद्य पदार्थ में चीनी, वसा या नमक की मात्रा को सेहत के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश बहुत जरूरी हो गया था। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को यह कार्य चरणबद्ध ढंग से करना होगा और उससे पहले करीब चार महीने के समय में पोषण संबंधी नियमों को अंतिम रूप देना होगा। पोषण संबंधी कुछ जानकारियां अभी भी हर खाद्य पदार्थ के पैकेट पर होती हैं, लेकिन विशेष रूप से शरीर के लिए नुकसानदायक तत्वों को ज्यादा स्पष्टता से प्रदर्शित करना अब अनिवार्य हो जाएगा। न्यायालय का यह निर्देश अनेक खाद्य निर्माता कंपनियों को पसंद नहीं आएगा, ये कंपनियां लंबे समय से इस प्रयास में लगी हैं कि उन्हें गुणवत्ता संबंधी मानकों में रियायत दी जाए। न्यायालय में इस बार भी रियायत लेने की पूरी कोशिश हुई, पर अंतत: सेहत संबंधी चिंताओं की जीत हुई है।

देश में जिस हिसाब से बीमारियां बढ़ रही हैं, भोजन में अत्यधिक चीनी, वसा या नमक की मात्रा को काबू में रखना जरूरी है। यह शिकायत कई बार सामने आती है कि मीठे खाद्य पदार्थों में जरूरत से ज्यादा चीनी का मिश्रण किया जाता है, तो नमकीन खाद्य पदार्थों में जरूरत से ज्यादा नमक होता है। जाहिर है, स्वाद को चटक या तेज बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन अब इस पुरानी परिपाटी का अंत होना चाहिए। न्यायालय ने खाद्य सुरक्षा नियामक को प्रस्तावित पोषक तत्वों की सीमा की समीक्षा करने के भी आदेश दिए हैं। न्यायालय का निर्देश है कि कोई भी खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य संबंधी जांच से बचना नहीं चाहिए। ध्यान रहे, न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और के विनोद चंद्रन की पीठ ने खाद्य नियामक को मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने के लिए चार महीने का वक्त देते हुए कहा है कि चेतावनी लेबल लगाने में देरी से जन स्वास्थ्य, विशेषकर बच्चों को नुकसान होगा, क्योंकि अभी ज्यादातर खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी जानकारी दिए बिना बेचे जा रहे हैं। खास यह भी है कि न्यायालय का यह फैसला संविधान दिवस के अवसर पर आया है और हमारा संविधान स्वास्थ्य के अधिकार को मान्यता देता है। यह अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि देश के लोग और भावी पीढ़ियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े। निस्संदेह, यह मामला स्वास्थ्य, भोजन और सूचना के अधिकार से जुड़ा है।