पाकिस्तानी संकीर्णता

संक्षेप: अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वज फहराने की घटना पाकिस्तान को अगर चुभ रही है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि भारतीयता के स्वाभाविक सद्भाव में सेंध लगाने का कोई अवसर पाकिस्तान हाथ से नहीं जाने देता है…

अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वज फहराने की घटना पाकिस्तान को अगर चुभ रही है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि भारतीयता के स्वाभाविक सद्भाव में सेंध लगाने का कोई अवसर पाकिस्तान हाथ से नहीं जाने देता है। पाकिस्तान ने राम मंदिर के निर्माण का भी विरोध किया था और उसके ध्वजारोहण कार्यक्रम की उसने संयुक्त राष्ट्र तक शिकायत की है। भारत के नजरिये से देखें, तो यह अनचाहा बयान है, पर ऐसी हल्की बयानबाजी पाकिस्तान की आदत में शुमार है। भारत आज जिस भाव भूमि पर खड़ा है, उसे पाकिस्तानी समझ नहीं सकते। उन्हें भारतीयता की समझ अगर होती, तो देश का बंटवारा न होता। बंटवारे के बाद भारत में मौजूद मुस्लिम-विरासत की चिंता पाकिस्तान को हो रही है, तो यह निंदनीय है। भारत में मौजूद विशाल मुस्लिम विरासत की कोई चिंता चंद कट्टर मुस्लिम नेताओं को नहीं थी, तभी देश बंटा। आज व्यावहारिकता का परिचय देते हुए, राम मंदिर निर्माण को व्यापकता में समझना चाहिए। दुनिया के ज्यादातर देश इस बात को समझ रहे हैं। दुनिया भर से लोग मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं। इस मंदिर का जो धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक योगदान है, उसे आस्था की दृष्टि से समझने की आवश्यकता है।

पूरे कुतर्क के साथ अपने बयान में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने आरोप लगाया है कि यह भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव बनाने की व्यापक प्रवृत्ति का परिणाम है। वैसे, दुनिया जानती है कि किस देश में अल्पसंख्यक ज्यादा दबाव में हैं। आज के समय में पाकिस्तान में बमुश्किल 50 लाख हिंदू बचे हैं, अन्य अल्पसंख्यक सिख और ईसाई तो न के बराबर हैं। पश्चिमी पाकिस्तान में बंटवारे से पहले करीब 15 प्रतिशत हिंदू रहा करते थे, पर बंटवारे के बाद हिंदुओं की संख्या 2 प्रतिशत के आसपास आ सिमटी। दूसरी ओर, भारत में 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम हैं, इनकी संख्या अन्य अल्पसंख्यकों के साथ तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान की ओर से यह फिजूल टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब पाकिस्तान खुद लंबे समय से हिंदुओं, ईसाइयों और अहमदिया मुसलमानों सहित दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का केंद्र बना हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के अनुसार, 2025 की पहली छमाही में पूरे पाकिस्तान में ईसाइयों और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा व उत्पीड़न जारी रहा है। जो पाकिस्तानी अधिकारी अपने देश में अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने में नाकाम रहे हैं, उन्हें भारत के अल्पसंख्यकों की बड़ी चिंता है! उस देश में धर्मांतरण की ऐसी त्रासद कहानियां हैं, जिनसे उनका इतिहास लहुलूहान है।