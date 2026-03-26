तेल के बढ़ते भाव
जब दुनिया के तमाम देशों में पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, तब भारत भला कैसे अछूता रह सकता है? पिछले दिनों भारत में प्रीमियम पेट्रोल और व्यावसायिक डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई थी, लेकिन अब एक बड़ी निजी तेल आपूर्ति कंपनी ने पेट्रोल में…
जब दुनिया के तमाम देशों में पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, तब भारत भला कैसे अछूता रह सकता है? पिछले दिनों भारत में प्रीमियम पेट्रोल और व्यावसायिक डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई थी, लेकिन अब एक बड़ी निजी तेल आपूर्ति कंपनी ने पेट्रोल में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। भारत की सबसे बड़ी निजी ईंधन विक्रेता कंपनी नायरा एनर्जी का यह फैसला सरकारी हिस्सेदारी वाली तेल कंपनियों के लिए एक संकेत है। कोई दोराय नहीं, तमाम तेल कंपनियां कच्चे तेल के भाव बढ़ने से बहुत दबाव में हैं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की वजह से कच्चे तेल के भाव में लगभग दोगुने की वृद्धि हो चुकी है। भारत में यह सुखद संयोग ही है कि पेट्रोल, डीजल के खुदरा दाम पर खास फर्क नहीं पड़ा है। सामान्य रूप से इसके लिए चार राज्यों व केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव को वजह बताया जा रहा है। इसके अलावा जो भी वजह हो, तथ्य यही है और लोगों के हित की बात भी है कि उनका ईंधन बजट खास प्रभावित नहीं हुआ है।
हां, कई जगह स्थानीय स्तर पर तेल या गैस का संकट देखा जा रहा है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर जरूरत से ज्यादा खरीदारी या जमाखोरी भी जिम्मेदार है। कुछ जगहों पर पेट्रोल पंपों का कुप्रबंधन भी एक वजह हो सकता है और कुछ जगह तेल कंपनियों के इंतजाम में भी कमी एक वजह हो सकती है। यहां यह स्वीकार करने में हर्ज नहीं कि तेल और गैस को लेकर समाज में चिंता व्याप्त होने लगी है। यहां बेहतर यही होगा कि मानसिक रूप से संकट का सामना करने के लिए तैयार हुआ जाए। तेल के बड़े भंडार वाले अमेरिका में भी पेट्रोल की कीमतों में 30 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है, तो अबाध आपूर्ति वाले चीन में भी पेट्रोल की कीमत में 20 प्रतिशत तक वृद्धि हो चुकी है। यह एक साबित तथ्य है कि दुनिया तेल की जरूरतों को पूरी करने के लिए बहुत हद तक पश्चिम एशिया के देशों पर निर्भर है। अब संकट का समाधान तभी हो सकता है, जब पश्चिम एशिया में तेल की आवाजाही सुचारू हो। तब तक तमाम देशों को संकट झेलने और संयम बरतने के लिए तैयार रहना चाहिए।
तेल कंपनियों के लिए घाटा झेलने की एक सीमा है। जब वह घाटा नहीं झेल पाएंगी, तब कीमतों में वृद्धि होगी और पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ेगा। ध्यान रहे, भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने वाली कंपनी नायरा एनर्जी 6,967 पेट्रोल पंपों का संचालन करती है। कंपनी ने कीमतों को बढ़ाकर एक जोखिम भी लिया है, क्योंकि अपने देश में 1,02,075 पेट्रोल पंप हैं। ऐसे में, हो सकता है, नायरा एनर्जी के पेट्रोल पंप पर कारोबार घटेगा। अभी जो स्थिति है, उसमें सरकारी हिस्सेदारी वाली तेल कंपनियां देर-सबेर कीमतों को बढ़ाएंगी। यहां ध्यान देने की बात है, नायरा एनर्जी रूसी स्वामित्व वाली निजी कंपनी है। उसे कीमतें बढ़ाने से कोई सरकार नहीं रोक सकती। भारत में सरकारी हिस्सेदारी वाली कंपनियों को सरकार मुआवजा देती है, लेकिन निजी कंपनी को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। बहरहाल, एक आम भारतीय संकट के और बढ़ने से पहले यह चाहेगा कि सरकार तेल, गैस का इंतजाम पुख्ता कर ले। यह अच्छा संकेत है कि ईरान ने भारत को मित्र देश बताया है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि होर्मुज समुद्री मार्ग से भारत आ रहे तेल-गैस के जहाज नहीं रोके जाएंगे। इस दिशा में विदेश मंत्रालय को हर संभव प्रयास करने पड़ेंगे और यह साबित करना होगा कि वह संकट के समाधान में सक्षम है।
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