मंदिर और दान की चिंता
राम मंदिर, अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट का दर्ज होना और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी सराहनीय है। मंदिर में चोरी से आहत करोड़ों श्रद्धालुओं को कार्रवाई का इंतजार था। आरोपियों के विरुद्ध विश्वासघात…
राम मंदिर, अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट का दर्ज होना और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी सराहनीय है। मंदिर में चोरी से आहत करोड़ों श्रद्धालुओं को कार्रवाई का इंतजार था। आरोपियों के विरुद्ध विश्वासघात, धोखाधड़ी, चोरी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। वैसे, यह जरूर कहना चाहिए कि जांच एजेंसियां बहुत सावधानी से चल रही हैं। इसी वजह से प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी समय लेकर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक नेता की शिकायत के बाद जब यह मामला गरमाया, तब राज्य सरकार ने 13 जून को विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। एसआईटी ने मंदिर ट्रस्ट की समग्र भूमिका को परखा है और यह मानकर चलना चाहिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट इतनी पुख्ता होगी कि उसके आधार पर दोषी दंडित होंगे। हाल के वर्षों में हम यह देख रहे हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज एक छोटी खामी भी पूरे मामले पर भारी पड़ जाती है। अत: कुछ देर से ही सही, अब जब रिपोर्ट दर्ज हो गई है, तो जांच में जुटी टीम को अदालत में आरोप साबित करके दिखाना चाहिए।
मंदिर में चोरी का यह संगीन मामला लोगों के बीच बहुत चर्चा में है। इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। सत्तारूढ़ भाजपा के अंदर भी दुख और रोष के स्वर हैं। ऐसे में, उन विपक्षी नेताओं को स्वाभाविक ही मौका मिल गया है, जिनकी आस्था मंदिर से ज्यादा इससे जुड़ी राजनीति में रही है। शायद ऐसे ही लोगों को ही संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मुद्दे का इस्तेमाल अयोध्या या भगवान राम के भक्तों को निशाना बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अगर किसी के पास कोई सुबूत है, तो उसे एसआईटी के सामने पेश करें। मुख्यमंत्री श्रद्धालुओं में फैले रोष को जानते हैं और इसीलिए उन्होंने आश्वस्त किया है कि सरकार किसी को भी जन-आस्था का दुरुपयोग नहीं करने देगी। वाकई, दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। कोई दोराय नहीं कि मंदिर के दान या धन के दुरुपयोग की दुष्प्रवृत्ति पुरानी है। अनेक लोग मंदिरों को अपनी कमाई का साधन मानते हैं। ऐसे लोग ईश्वर की सेवा तो दूर की बात, मंदिर की सेवा लायक भी नहीं हैं। चोरी करने वालों को शायद पता नहीं था कि मंदिर में आने वाला कोई भी धन-दान ईश्वर की संपत्ति है। ईश्वर के घर में चोरी सामान्य बात नहीं है। ईश्वर की प्रतिमा या धार्मिक महत्व की किसी विशेष चीज की चोरी के लिए कड़े दंड हैं, पर दानपेटी में सेंधमारी के लिए अतिरिक्त दंड का कोई प्रावधान नहीं है। मंदिर-द्वार से जूते-चप्पल चुराना और दानपेटी में सेंधमारी, दोनों की गंभीरता में अंतर करने का समय आ गया है।
खैर, राम मंदिर में चोरी के लिए कुछ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा शायद पहले ही हो जाना चाहिए था। मंदिर ट्रस्ट का यथोचित स्वरूप में पुनर्गठन होना चाहिए और ट्रस्ट की तमाम गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे या लगातार निगरानी के दायरे में रहनी चाहिए। भगवान राम के मंदिर में हर विचार-व्यवहार राम भाव से ओत-प्रोत होना चाहिए। रामजी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम? यहां समर्पित भाव वाले संतों-सेवकों की ही जरूरत है, वणिक भाव या लेन-देन करने वाले हल्के लोगों को मंदिर से दूर ही रखना चाहिए। सदियों तक चली तपस्या का फल यह भव्य राम मंदिर जन-मन के विश्वास का प्रतीक है और इस विश्वास को पुष्ट करने के लिए हरसंभव उपाय होने चाहिए।
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