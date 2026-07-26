संसद से उम्मीद
एक बड़े आंदोलन का समापन हो गया और आंदोलन में शामिल छात्र व अन्य लोग अपने-अपने काम पर लौट गए, पर क्या भारतीय संसद भी काम पर लौट आएगी? 20 जुलाई को संसद का सत्र शुरू हुआ है और लोकसभा की उत्पादकता 5…
एक बड़े आंदोलन का समापन हो गया और आंदोलन में शामिल छात्र व अन्य लोग अपने-अपने काम पर लौट गए, पर क्या भारतीय संसद भी काम पर लौट आएगी? 20 जुलाई को संसद का सत्र शुरू हुआ है और लोकसभा की उत्पादकता 5 प्रतिशत और राज्यसभा की 6 प्रतिशत रही है। क्या इस देश के सारे कार्य हो चुके हैं और केवल राजनीति करना ही शेष है? क्या संसद में कोई किसी को कार्य से रोक रहा है? क्या कोई ऐसी पार्टी है, जो चाहती है कि संसद ठीक से कार्य नहीं करे? ऐसे कई सवाल पहले भी खड़े होते रहे हैं और आज फिर हर संवेदनशील भारतीय को सता रहे हैं। जो देश विकसित हो चुके हैं, वहां की संसद लगभग 100 प्रतिशत से ज्यादा उत्पादकता के साथ काम करती है, पर ऐसा क्यों है कि विकासशील भारत में संसदीय कामकाज टेढ़ी खीर है? पेपर लीक को लेकर पूरा देश चिंतित था, पर यह सोचने वाली बात है कि समग्रता में शिक्षा पर संसद में कितना विमर्श हुआ है? बीते 20 वर्ष में क्यों केवल चार बार शिक्षा बजट पर विस्तार से चर्चा हुई है?
कायदा तो यह बोलता है कि शिक्षा सुधार पर संसद में विस्तार से बात हो, केवल सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान ही नहीं, निजी संस्थानों की गुणवत्ता और उत्पादकता पर विचार किया जाए? शिक्षकों की गुणवत्ता पर चर्चा सबसे जरूरी है। अयोग्य शिक्षकों का भारी दबाव हमारी शिक्षा व्यवस्था पर है और छात्र अपने शिक्षकों के सामने किसी छोटे-मोटे आंदोलन के बारे में भी नहीं सोच सकते। आज अचानक आम छात्रों के लिए चिंतित सांसदों को गौर करना चाहिए कि शिक्षा कैसे व्यवसाय में बदलती जा रही है। क्या बच्चों की शिक्षा को लेकर शिक्षकों पर कोई खास दबाव नहीं है, जबकि अभिभावकों पर जरूरत से ज्यादा दबाव है? अगर शिक्षा सुधार के प्रति पक्ष व विपक्ष के सांसद वाकई सजग हैं, तो सबसे पहले पेपर लीक संबंधी कानून में संशोधन होना चाहिए। पेपर लीक करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। आज एक दूसरे को व्यक्तिगत निशाना बनाने की बजाय व्यवस्था में सुधार करना ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा शिक्षा संबंधी एक अन्य कानून भी प्रस्तावित है, जिसके तहत उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक आयोग की स्थापना होगी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एआईसीटीई और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का स्थान लेगा। इन बड़े सुधारों को सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाने की जरूरत है। संसद को अपने कामकाज और शिक्षा सुधार के लिए काम करते हुए देश को स्पष्ट व सुखद संदेश देना चाहिए।
संसद में हंगामा करने या हंगामे को बढ़ावा देने से पहले प्रस्तावित कार्यों पर एक बार अवश्य ध्यान देना चाहिए। संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलना है और अभी संसद में 28 विधेयक लंबित हैं। इन तमाम विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा के साथ यथोचित निर्णय होना चाहिए, ताकि देश को पता चले कि संसद अनुत्पादक नहीं है। न्यायपालिका से जुड़े कानून हैं और वित्त से जुड़े कानून भी हैं, जिनका पारित होना जरूरी है। वैश्विक हालात गंभीर होते जा रहे हैं। ईरान-अमेरिका युद्ध ही नहीं, अब यूक्रेन-रूस युद्ध की चिंता भी ज्यादा सताने लगी है। अनेक भारतीयों की जान मुसीबत में है। ऐसे में, भारत के जनप्रतिनिधियों को ज्यादा जिम्मेदारी और संवेदना का परिचय देना चाहिए। आज इसके लिए संसद का सही ढंग से काम करना सबसे जरूरी है। राजनीति के मौके जरूर मिलेंगे, लेकिन यह हम सबके लिए सामने साफ दिख रही कमियों को दूर करने का समय है।
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