Hindustan लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 10:47 PM
भारत की दृढ़ता

आज के समय में भारत की कूटनीतिक और आर्थिक मजबूती बहुत लोगों को आश्चर्य में डाल रही है। इसी दिशा में नया चौंकाने वाला खुलासा जर्मनी के एक अखबार ने किया है। अगर इस अखबार का दावा सही है, तो यह एक बहुत बड़ी बात है कि बीते दिनों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए चार फोन कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया है। जर्मनी के इस अखबार फ्रैंकफर्टर अलगेमाइन जितुंग ने अपने विश्लेषण में दोटूक इशारा किया है कि व्यापार संबंधी विवादों में ट्रंप की चेतावनियां या धमकियां जिस तरह से दूसरे देशों पर असर कर रही हैं, वैसा भारत पर नहीं कर पा रही हैं। भारत पर दबाव बनाने की ट्रंप की नीति नाकाम हो रही है और यह भारत व भारतीय प्रधानमंत्री की मजबूती का प्रमाण है। बीते दिनों में दबाव के बावजूद हमने भारत सरकार की दृढ़ता को देखा है और स्वयं प्रधानमंत्री अनेक बार यह दोहरा चुके हैं कि वह भारत के किसानों, मजदूरों के हित के विरुद्ध नहीं जाएंगे। भारत न केवल ज्यादा अमेरिकी टैरिफ के लिए तैयार है, वह जुर्माने का सामना करने को भी दृढ़ दिख रहा है। भारत अभी भी अमेरिका की नाराजगी मोल लेते हुए रूस से तेल लेने के पक्ष में है। ऐसे में, भारतीय प्रधानमंत्री अगर अमेरिकी राष्ट्रपति का फोन नहीं उठा रहे हैं, तो यह अपने आप में बड़ी वैश्विक घटना है।

जर्मनी के इस अखबार ने यह बताया है कि ट्रंप अपनी बात मनवाने के लिए मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे वियतनाम के मामले में उन्होंने समझौते से पहले ही व्यापार सौदे की घोषणा कर दी, ठीक ऐसी ही कोशिश ट्रंप भारत के संदर्भ में भी कर चुके हैं, पर भारत ऐसी अनुचित अमेरिकी कोशिशों को जरा भी भाव नहीं दे रहा है। भारत के सामने ट्रंप के मीडिया स्टंट फेल हो जा रहे हैं। दुनिया गवाह है कि ट्रंप भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष-विराम कराने का श्रेय लूटने की भी कोशिश करते रहे हैं, पर भारतीय प्रधानमंत्री भी ऐसी कोशिशों पर पानी फेर चुके हैं। ऐसे में, ट्रंप के फोन कॉल्स का अगर भारत की ओर से कोई जवाब न गया हो, तो यह कोई विचित्र बात नहीं। ट्रंप की यह प्रवृत्ति रही है कि वह अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे वह भारत से अपनी बात मनवाने के लिए आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को भी सहलाने में जुटे हैं। अत: भारतीय प्रधानमंत्री की दृढ़ता ऐतिहासिक है।

आंतरिक रूप से भी भारतीय प्रधानमंत्री की कोशिशों पर हमें गौर करना चाहिए। अहमदाबाद में हजारों करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी उत्पादों के अधिकतम उपयोग का जो आह्वान किया है, उससे पता चलता है कि वह देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने दुकानदारों से भी अपील की है कि वे अपनी दुकानों पर स्वदेशी का बोर्ड लगाएं, ताकि खरीदारों को आसानी हो। यह कोई रस्मन दिया गया बयान नहीं है, आज से लागू हो रहे 50 फीसदी अमेरिकी टैरिफ के आलोक में इसकी अहमियत स्वत: स्पष्ट हो जाती है। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 फीसदी सीमा शुल्क लादे जाने से वस्त्र, चमड़े की वस्तुओं, आभूषणों और कुछ खाने-पीने की चीजों के जुड़े उद्यमों के अधिक प्रभावित होने की आशंका है। इस असर को न्यूनतम किया जा सके, इसके लिए जरूरी है कि घरेलू बाजार में इनकी मांग बढ़े और भारत अपने लिए नए विदेशी बाजारों की तलाश करे। बेशक, ऐसी कोशिशें हर भारतीय के लिए प्रेरणादायक हैं।

