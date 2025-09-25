स्वर्ण का बढ़ता भाव

स्वर्ण की कीमत अक्सर चिंता में डाल देती है। इधर, करीब छह महीने से स्वर्ण के भाव में कमोबेश तेजी बनी हुई है। खासकर 19 सितंबर से 23 सितंबर के बीच स्वर्ण की कीमत में जो तेजी देखी जा रही थी…

स्वर्ण की कीमत अक्सर चिंता में डाल देती है। इधर, करीब छह महीने से स्वर्ण के भाव में कमोबेश तेजी बनी हुई है। खासकर 19 सितंबर से 23 सितंबर के बीच स्वर्ण की कीमत में जो तेजी देखी जा रही थी, अगर बढ़त का यही क्रम आगे जारी रहे, तो भारतीय मध्यवर्ग के लिए स्वर्ण खरीदना मुश्किल हो जाएगा। जिस देश में करीब 90 प्रतिशत लोगों की वार्षिक आय चार लाख रुपये से ज्यादा नहीं हो, वहां अगर प्रति दस ग्राम स्वर्ण की कीमत एक लाख रुपये के पार रहे, तो परेशानी का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जाहिर है कि भारत में किसी भी संस्कार, आयोजन में स्वर्ण की जरूरत पड़ती है। इस जरूरत को खत्म नहीं किया जा सकता। यह ठीक बात है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के प्रभाव से स्वर्ण की कीमत कुछ घटी है, पर अभी आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता। यह त्योहारी समय है और इसमें स्वर्ण की बिक्री बढ़ जाती है। शायद दिवाली के समय तक कीमतों में बढ़त रहेगी और उसके बाद जब शादियों का मौसम पड़ेगा, तब फिर तेजी आएगी।

फिलहाल कुछ घटने के बावजूद 24 कैरेट के 10 ग्राम स्वर्ण की कीमत एक लाख पंद्रह हजार रुपये से भी ज्यादा है। आमतौर पर भारत में 22 कैरेट के सोने से ही जेवर बनाए जाते हैं और इस कैरेट वर्ग के सोने का भाव प्रति दस ग्राम एक लाख पांच हजार रुपये से ज्यादा है। कुल मिलाकर, यह बात अब स्थापित हो चुकी है कि स्वर्ण की कीमत एक लाख के पार पहुंचकर चढ़ती जा रही है। यह बढ़त कहां तक जारी रहेगी, कोई नहीं जानता। अब भारतीय सर्राफा बाजार के इतिहास में यह दर्ज हो चुका है कि 19 सितंबर से 23 सितंबर के बीच 24 कैरेट के 100 ग्राम सोने की कीमतों में 45,200 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई। इस पर अनेक विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा है कि बहुमूल्य पीली धातु बेचने का यह सही समय नहीं है, क्योंकि कीमतों में और बढ़ोतरी की संभावना है। दुनिया में लोग ही नहीं, बल्कि अनेक केंद्रीय बैंक भी कुछ समय से सोना खरीदने में लगे हैं। जिन्होंने सोना खरीद रखा है, उनको सलाह दी जा रही है कि यह सोना बेचकर मुनाफा कमाने का समय नहीं है। मतलब, सोने के भाव में अनिश्चितता बनी रहेगी।