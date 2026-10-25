वैज्ञानिक कामयाबी
भारतीय भौतिक विज्ञानी अशोक सेन को दिया गया वर्ष 2026 का ऑस्कर क्लेन पदक भारतीय विज्ञान के लिए ऐतिहासिक अवसर है। विज्ञान की दुनिया में इस सम्मान को नोबेल तुल्य माना जाता है। साल 1988 में इसकी शुरुआत प्रसिद्ध…
भारतीय भौतिक विज्ञानी अशोक सेन को दिया गया वर्ष 2026 का ऑस्कर क्लेन पदक भारतीय विज्ञान के लिए ऐतिहासिक अवसर है। विज्ञान की दुनिया में इस सम्मान को नोबेल तुल्य माना जाता है। साल 1988 में इसकी शुरुआत प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी ऑस्कर क्लेन के नाम से हुई थी और यह पदक पाना कोई मामूली बात नहीं है। यह पदक स्टॉकहोम विश्वविद्यालय और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज की नोबेल कमेटी फॉर फिजिक्स द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह सम्मान स्टीफन हॉकिंग को मिल चुका है और इसे प्राप्त करने वाले अशोक सेन पहले भारतीय वैज्ञानिक हैं। आम तौर पर भारत छोड़ चुके वैज्ञानिकों को ही कामयाब होते देखा जाता है। धारणा यह भी है कि भारत में रहकर शोध-आविष्कार संभव नहीं है। खुद विदेश में जा बसे वैज्ञानिक यह प्रचार करते हैं कि भारत में रहकर वैज्ञानिक कार्य असंभव है, पर ऐसे तमाम वैज्ञानिकों के लिए अशोक सेन एक माकूल जवाब हैं। जी हां, भारत में रहकर भी विज्ञान पर काम किया जा सकता है। विदेश जाने के मौके अशोक सेन को भी खूब मिले, पर उन्होंने अपने देश में ही रहकर सेवा करना स्वीकार किया और उनकी तपस्या साकार हुई।
बेंगलुरु स्थित अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र (आईसीटीएस) के प्रोफेसर अशोक सेन ने यह सिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि पांच स्ट्रिंग सिद्धांत, जिन्हें पहले अलग-अलग माना जाता था, एक ही मूल सिद्धांत के विभिन्न विवरण हो सकते हैं। ध्यान रहे, अशोक सेन ने 22 अक्तूबर को स्टॉकहोम में ‘स्ट्रिंग से गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण से स्ट्रिंग’ शीर्षक पर शानदार व्याख्यान से भौतिकी की दुनिया को चकित किया है। उसके बाद ही उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि उनकी खोज की वजह से कैसे गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या हो सकती है और कैसे ब्लैक होल से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में मदद मिल सकती है। असली चुनौती स्ट्रिंग सिद्धांत के भीतर एक ऐसा समाधान खोजना है, जो प्रकृति में देखे गए कणों से मेल खाता हो। इस दिशा में अशोक सेन की कामयाबी बहुत मायने रखती है। उनका अध्ययन कणों से आगे जाकर स्ट्रिंग को देखता है। वह मानते हैं कि एक स्ट्रिंग के विभिन्न कंपन अलग-अलग कणों के रूप में दिखाई दे सकते हैं। भौतिकी की दुनिया में अशोक सेन की दिखाई दिशा में अनेक वैज्ञानिक शोध-अध्ययन में लगे हुए हैं।
कोई दोराय नहीं, एक भारतीय वैज्ञानिक की इस अहम खोज और संघर्ष को आसानी से स्वीकार नहीं किया गया है। वह करीब तीन दशक से भौतिकी को आगे बढ़ाने में लगे हैं और ऐसा कतई नहीं है कि उनके योगदान को भारत में स्वीकार करने में देरी हुई है। ध्यान रहे, उन्हें साल 2001 में ही पद्म श्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनके कठिन शोध प्रयासों को भारत में पहले ही सम्मान की नजर से देखा जा रहा है और अब दुनिया भर में उनके प्रयासों को सराहना मिलेगी। वह आज भी स्ट्रिंग सिद्धांत के विकास और सत्यापन में लगे हैं और पूरे भारतीय विज्ञान के लिए प्रेरणा बन गए हैं। वह बचपन में गणित में माहिर थे और बाद में भौतिकी पढ़ाने वाले पिता से प्रेरित हुए। युवा होने पर उन्होंने सत्येंद्र नाथ बोस और मेघनाद साहा से प्रेरणा ग्रहण की। अमेरिका में उच्च अध्ययन के बाद उन्होंने भारत में सेवा का मार्ग चुना। यह भी गर्व की बात है कि वह प्रयागराज के हरीश-चंद्र अनुसंधान संस्थान में कई वर्ष रहे हैं और वहीं रहते हुए उन्होंने ज्यादातर शोध को अंजाम दिया है। नि:संदेह, अपने देश को अनेक अशोक सेन चाहिए।
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