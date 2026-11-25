वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट ही नहीं, विश्व क्रिकेट में नवीनतम बेहतरीन क्रिकेटर के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं। महज 15 की उम्र में वह अपने बल्ले से एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ने लगे हैं। दोहा में यूएई के खिलाफ ए क्लास क्रिकेट में खेली गई उनकी आतिशी पारी को कोई क्रिकेटप्रेमी भूल न पाएगा…

वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट ही नहीं, विश्व क्रिकेट में नवीनतम बेहतरीन क्रिकेटर के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं। महज 15 की उम्र में वह अपने बल्ले से एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ने लगे हैं। दोहा में यूएई के खिलाफ ए क्लास क्रिकेट में खेली गई उनकी आतिशी पारी को कोई क्रिकेटप्रेमी भूल न पाएगा। महज 28 गेंदों में शतक और 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट का भविष्य हैं। एक गेंद पर एक रन का जादू खत्म हो चुका है, वैभव प्रति गेंद तीन से ज्यादा रन बनाने का माद्दा रखते हैं। दुनिया के तमाम आला खिलाड़ी वैभव की प्रशंसा में शब्दों के फूल बरसा रहे हैं। वैसे, उन्हें अभी भी कच्चा या जूनियर खिलाड़ी मानने वाले बहुत हैं, मगर एक नया मानक स्थापित हो गया है कि जिस दिन वैभव का बल्ला बोलेगा, उस दिन दूसरे बल्लों की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। किसी टीम को जीतने के लिए 250 रनों की जरूरत हो और एक बल्लेबाज अकेले 204 रनों का योगदान परोस दे, तो और क्या चाहिए? एक पारी में 28 छक्कों का ऐतिहासिक पहाड़ खड़ा हो चुका है और दुनिया देख रही है।

आखिर ऐसी क्या खूबियां हैं, जिनसे यह खिलाड़ी अपना वैभव रच रहा है? सबसे पहले तो इसमें सीखने और सुनने की अदम्य इच्छा है। टीम में घुल-मिलकर रहने और आगे बढ़ने की फितरत इसे अलग श्रेणी में ला खड़ा करती है। क्रिकेट की दुनिया में ऐसे बहुत खिलाड़ी हुए हैं, जो चमककर सितारा बने हैं, लेकिन वैभव को जमीन पर रहने का हुनर मालूम है। टीम में सभी खिलाड़ी इनके लिए भैया हैं, पर जब यह किशोर बल्ला थाम लेता है, तब अनायास बहुत वरिष्ठ और सबका भैया नजर आने लगता है। वैसे तो क्रिकेट को सज्जनों का खेल माना गया है, पर विनम्रता विशेष रूप से भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों का गहना है। सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर की सहजता ही वैभव सूर्यवंशी में सांस ले रही है। बहरहाल, इनकी दूसरी बड़ी खूबी अपनी ऊर्जा का संपूर्ण सदुपयोग है। मिसाल के लिए, उनका जो बल्ला छक्का मारने के लिए पूरी गति से आगे की ओर घूमता है, उसी गति से वह बिना थमे पीछे आकर स्टंप आउट होने से बचाता है। जो बल्ला आगे छक्का मारने के इरादे से बढ़ता है, अचानक अपना निर्णय बदलकर गेंद को मैदान में पीछे बाउंड्री के पार उतार देता है। सेकंड से भी कम समय में औचक निर्णय लेने या बदल देने की क्षमता के साथ ही, अपनी शक्ति के अधिकतम उपयोग का कौशल निस्संदेह अभ्यास से ही वैभव में साकार हुआ है।