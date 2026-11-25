क्रिकेट का नया वैभव
वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट ही नहीं, विश्व क्रिकेट में नवीनतम बेहतरीन क्रिकेटर के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं। महज 15 की उम्र में वह अपने बल्ले से एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ने लगे हैं। दोहा में यूएई के खिलाफ ए क्लास क्रिकेट में खेली गई उनकी आतिशी पारी को कोई क्रिकेटप्रेमी भूल न पाएगा…
वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट ही नहीं, विश्व क्रिकेट में नवीनतम बेहतरीन क्रिकेटर के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं। महज 15 की उम्र में वह अपने बल्ले से एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ने लगे हैं। दोहा में यूएई के खिलाफ ए क्लास क्रिकेट में खेली गई उनकी आतिशी पारी को कोई क्रिकेटप्रेमी भूल न पाएगा। महज 28 गेंदों में शतक और 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़ने वाले वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट का भविष्य हैं। एक गेंद पर एक रन का जादू खत्म हो चुका है, वैभव प्रति गेंद तीन से ज्यादा रन बनाने का माद्दा रखते हैं। दुनिया के तमाम आला खिलाड़ी वैभव की प्रशंसा में शब्दों के फूल बरसा रहे हैं। वैसे, उन्हें अभी भी कच्चा या जूनियर खिलाड़ी मानने वाले बहुत हैं, मगर एक नया मानक स्थापित हो गया है कि जिस दिन वैभव का बल्ला बोलेगा, उस दिन दूसरे बल्लों की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। किसी टीम को जीतने के लिए 250 रनों की जरूरत हो और एक बल्लेबाज अकेले 204 रनों का योगदान परोस दे, तो और क्या चाहिए? एक पारी में 28 छक्कों का ऐतिहासिक पहाड़ खड़ा हो चुका है और दुनिया देख रही है।
आखिर ऐसी क्या खूबियां हैं, जिनसे यह खिलाड़ी अपना वैभव रच रहा है? सबसे पहले तो इसमें सीखने और सुनने की अदम्य इच्छा है। टीम में घुल-मिलकर रहने और आगे बढ़ने की फितरत इसे अलग श्रेणी में ला खड़ा करती है। क्रिकेट की दुनिया में ऐसे बहुत खिलाड़ी हुए हैं, जो चमककर सितारा बने हैं, लेकिन वैभव को जमीन पर रहने का हुनर मालूम है। टीम में सभी खिलाड़ी इनके लिए भैया हैं, पर जब यह किशोर बल्ला थाम लेता है, तब अनायास बहुत वरिष्ठ और सबका भैया नजर आने लगता है। वैसे तो क्रिकेट को सज्जनों का खेल माना गया है, पर विनम्रता विशेष रूप से भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों का गहना है। सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर की सहजता ही वैभव सूर्यवंशी में सांस ले रही है। बहरहाल, इनकी दूसरी बड़ी खूबी अपनी ऊर्जा का संपूर्ण सदुपयोग है। मिसाल के लिए, उनका जो बल्ला छक्का मारने के लिए पूरी गति से आगे की ओर घूमता है, उसी गति से वह बिना थमे पीछे आकर स्टंप आउट होने से बचाता है। जो बल्ला आगे छक्का मारने के इरादे से बढ़ता है, अचानक अपना निर्णय बदलकर गेंद को मैदान में पीछे बाउंड्री के पार उतार देता है। सेकंड से भी कम समय में औचक निर्णय लेने या बदल देने की क्षमता के साथ ही, अपनी शक्ति के अधिकतम उपयोग का कौशल निस्संदेह अभ्यास से ही वैभव में साकार हुआ है।
वैसे, उनकी अनेक आतिशी पारियां हम बीते आईपीएल में देख चुके हैं, जब वह 16 पारियों में सर्वाधिक 776 रन बनाने में कामयाब हुए थे। आज वैभव को सिखाने वाले बहुत हैं, पर उनके प्रशिक्षण में सर्वाधिक योगदान कोच मनीष ओझा का है और उनके प्रति भी अवश्य आभार जताना चाहिए। वैभव की निडरता भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। क्रिकेट में अभी कई शिखर हैं, जो टीम इंडिया ने फतह नहीं किए हैं। सचिन तेंदुलकर से जितने विश्व कप की उम्मीद थी या विराट कोहली से जो आशाएं थीं, उनको पूरा करने के अभियान पर वैभव को अवश्य निकलना चाहिए। आप बहुत बड़े सितारा हैं, रिकॉर्ड तोड़ेंगे-बनाएंगे, पर अंतत: आकलन यही होगा कि आपने अपने उबरते प्रदेश और उभरते देश के सिर पर कितने ताज रखे? भारतीय क्रिकेट को फाइनल में फिसलने का अफसोस अब और नहीं चाहिए। आज वैभव एक आगाज हैं और देश कई बेहतरीन अंजाम देखना चाहता है।
लेखक के बारे मेंHindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। करीब एक सदी से यह अखबार हिंदी भाषी पाठकों की पसंद बना हुआ है।
देश-दुनिया की Hindi News को पढ़ने के लिए यह अखबार लगातार पाठकों की पसंद
बना हुआ है। इसके अतिरिक्त समकालीन मुद्दों पर त्वरित टिप्पणी, विद्वानों के विचार और साहित्यिक सामग्री को भी लोग पसंद
करते रहे हैं। यहां आप ग्लोबल से लोकल तक के सभी समाचार एक ही स्थान पर पा सकते हैं। हिन्दुस्तान अखबार आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की खबरें प्रदान करता है। दक्षिण भारत के
राज्यों की खबरें भी आप यहां पाते हैं।
इसके अतिरिक्त मनोरंजन, बिजनेस, राशिफल, करियर, ऑटो, गैजेट्स और प्रशासन से जुड़ी खबरें भी यहां आप पढ़ सकते हैं। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है।