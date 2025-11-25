संक्षेप: देश के 53वें प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा हिंदी में शपथ लेने के गहरे निहितार्थ हैं। आजादी के बाद से इस भाषा के पक्ष और विरोध में तमाम आंदोलन होते रहे और हिंदी अपने भाषा-भाषियों, साहित्य, सिनेमा व संगीत के जरिये देश के कोने-कोने में न सिर्फ पहुंचती रही….

देश के 53वें प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा हिंदी में शपथ लेने के गहरे निहितार्थ हैं। आजादी के बाद से इस भाषा के पक्ष और विरोध में तमाम आंदोलन होते रहे और हिंदी अपने भाषा-भाषियों, साहित्य, सिनेमा व संगीत के जरिये देश के कोने-कोने में न सिर्फ पहुंचती रही, बल्कि अब तो यह उन सूबों के बाशिंदों की भी समझ का हिस्सा बन चुकी है, जहां इसके विरोध की सियासत सबसे ज्यादा मजबूत रही। मगर एक कोना ऐसा रहा, जहां इसकी पहुंच नहीं बन सकी। देश की उच्च न्यायपालिका में हिंदी का प्रयोग वर्जित रहा है। बहुत ज्यादा वर्ष नहीं हुए, जब गुजरात उच्च न्यायालय ने अवमानना के एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए आरोपी पत्रकार को मौखिक तौर पर केवल अंग्रेजी में अपनी बात रखने को कहा, हालांकि उसे यह रियायत दी गई कि वह गुजराती भाषा में लिखित तौर पर अपना पक्ष रख सकता है। दरअसल, संविधान के अनुच्छेद 348 (1) (अ) के तहत यह व्यवस्था है कि जब तक संसद नया कानून नहीं बनाती, तब तक शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होगी।

हालांकि, अनुच्छेद 348 (2) में यह भी प्रावधान है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या किसी अन्य आधिकारिक भाषा के इस्तेमाल की इजाजत दे सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने अपने-अपने उच्च न्यायालय में हिंदी के उपयोग की इजाजत दे दी है, मगर ज्यादातर प्रदेशों में हिंदी को अभी यह हैसियत नहीं दी गई है। दरअसल, इसकी वजह राजनीति है। भाषायी अस्मिता की आड़ में सियासी कुर्सी पाने या बचाने के खेल ने इस टकराव को अब तक जिंदा रखा है, वरना आप गैर-हिंदीभाषी प्रांतों के नेताओं की गतिविधियों पर गौर करें, तो वे सब राष्ट्रीय मुद्दों पर हिंदी में बोलते दिख जाएंगे, क्योंकि वहां उन्हें अपने विचार के पक्ष में व्यापक जनमत की दरकार होती है। इस राजनीतिक टकराव और दुराव ने राष्ट्रीय स्तर पर एक के बाद दूसरी केंद्र सरकार को हतोत्साहित किया कि वे कानून में संशोधन करके हिंदी को उसका उचित मुकाम दे सकें। जाहिर है, यह हैसियत उसे इंसाफ की भाषा बनकर ही हासिल होगी।