26 November 2025
Tue, 25 Nov 2025 11:05 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
देश के 53वें प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा हिंदी में शपथ लेने के गहरे निहितार्थ हैं। आजादी के बाद से इस भाषा के पक्ष और विरोध में तमाम आंदोलन होते रहे और हिंदी अपने भाषा-भाषियों, साहित्य, सिनेमा व संगीत के जरिये देश के कोने-कोने में न सिर्फ पहुंचती रही, बल्कि अब तो यह उन सूबों के बाशिंदों की भी समझ का हिस्सा बन चुकी है, जहां इसके विरोध की सियासत सबसे ज्यादा मजबूत रही। मगर एक कोना ऐसा रहा, जहां इसकी पहुंच नहीं बन सकी। देश की उच्च न्यायपालिका में हिंदी का प्रयोग वर्जित रहा है। बहुत ज्यादा वर्ष नहीं हुए, जब गुजरात उच्च न्यायालय ने अवमानना के एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए आरोपी पत्रकार को मौखिक तौर पर केवल अंग्रेजी में अपनी बात रखने को कहा, हालांकि उसे यह रियायत दी गई कि वह गुजराती भाषा में लिखित तौर पर अपना पक्ष रख सकता है। दरअसल, संविधान के अनुच्छेद 348 (1) (अ) के तहत यह व्यवस्था है कि जब तक संसद नया कानून नहीं बनाती, तब तक शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होगी।

हालांकि, अनुच्छेद 348 (2) में यह भी प्रावधान है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या किसी अन्य आधिकारिक भाषा के इस्तेमाल की इजाजत दे सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने अपने-अपने उच्च न्यायालय में हिंदी के उपयोग की इजाजत दे दी है, मगर ज्यादातर प्रदेशों में हिंदी को अभी यह हैसियत नहीं दी गई है। दरअसल, इसकी वजह राजनीति है। भाषायी अस्मिता की आड़ में सियासी कुर्सी पाने या बचाने के खेल ने इस टकराव को अब तक जिंदा रखा है, वरना आप गैर-हिंदीभाषी प्रांतों के नेताओं की गतिविधियों पर गौर करें, तो वे सब राष्ट्रीय मुद्दों पर हिंदी में बोलते दिख जाएंगे, क्योंकि वहां उन्हें अपने विचार के पक्ष में व्यापक जनमत की दरकार होती है। इस राजनीतिक टकराव और दुराव ने राष्ट्रीय स्तर पर एक के बाद दूसरी केंद्र सरकार को हतोत्साहित किया कि वे कानून में संशोधन करके हिंदी को उसका उचित मुकाम दे सकें। जाहिर है, यह हैसियत उसे इंसाफ की भाषा बनकर ही हासिल होगी।

देश में करीब 52 करोड़ से अधिक लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और इसे समझने वाली आबादी तो 85 फीसदी से भी ज्यादा है। ऐसे में, उच्च न्यायपालिका में भी यह बदलाव दिखना चाहिए। यह सुखद है कि देश की शीर्ष अदालत ने इस पहलू को समझा है। उसने नवंबर 2023 में अपनी हिंदी वेबसाइट की शुरुआत कर इस दिशा में कदम भी बढ़ाया। वैसे भी, जिस गति से एआई के परिष्कृत रूप सामने आ रहे हैं और एक से दूसरी भाषा में अनुवाद सहज-संभव होता जा रहा है, उसमें भाषायी दुराग्रहियों के लिए लोगों को बरगलाने की बहुत गुंजाइश नहीं रह जाएगी। प्रधान न्यायाधीश का हिंदी में शपथ लेना इस बात का प्रतीक है कि शीर्ष न्यायपालिका में इसके प्रति सकारात्मक सोच है। जिस भाषा ने देश की आजादी को धार दी; जिसने सभी भाषाओं के शब्दों को स्वीकार कर खुद को समावेशी बनाया, जिसकी अहमियत संविधान और संसद ने स्वीकार किया, उसे अगर अमृत-काल में भी प्रतीकों में अपनी प्रासंगिकता ढूंढ़नी पड़े, तो एक राष्ट्र के रूप में यह चिंता की बात होनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश की भाषायी प्राथमिकता का एक संदेश यह भी है कि हिंदी को खुले दिल से स्वीकार करने और इसे राष्ट्रीय स्तर पर इंसाफ की भाषा बनाने का समय आ गया है।