वेनेजुएला का दर्द

वेनेजुएला में आए भूकंप ने न केवल भारी तबाही मचाई है, बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। आम तौर पर एक बड़े झटके के पहले या बाद में छोटे झटके आते हैं, पर इस बार वेनेजुएला में…

वेनेजुएला में आए भूकंप ने न केवल भारी तबाही मचाई है, बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। आम तौर पर एक बड़े झटके के पहले या बाद में छोटे झटके आते हैं, पर इस बार वेनेजुएला में पहला झटका 7.2 और दूसरा 7.5 तीव्रता का रहा। किसी भी स्थिति या किसी भी देश में 7 से ज्यादा तीव्रता के भूकंप को बड़े खतरे की तरह देखा जाता है, क्योंकि इतनी तीव्रता इमारतों को झकझोर देती है। वेनेजुएला में बड़ी संख्या में इमारतें भरभरा कर ढह गई हैं। देश के अनेक इलाकों में मलबों का ढेर लग गया है और इससे हुए नुकसान के सटीक आकलन में काफी वक्त लग सकता है। भूकंप के तत्काल बाद जो अनुमान लगाया गया है, उसके अनुसार, कम से कम दस हजार लोगों की मौत बताई जा रही है। दुख की इस घड़ी में यही उम्मीद और प्रार्थना करनी चाहिए कि जान गंवाने वालों की संख्या कम से कम हो। यह भूकंप पिछली एक सदी में देश में दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में शामिल है।

वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के लिए ही नहीं, यह उस पूरे देश के लिए चुनौतियों भरा समय है। दुनिया के तमाम सक्षम देशों को वेनेजुएला की मदद करनी चाहिए। विशेष रूप से अमेरिका को वेनेजुएला के बचाव व राहत कार्यों में मुस्तैदी दिखानी चाहिए। लोग अभी भूले नहीं हैं, इसी देश में घुसकर अमेरिका ने एक अभियान चलाया था, जिसके तहत इस देश के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर रातोंरात अमेरिका ले जाया गया था। राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से गुजरते इस देश में यह ताजा आपदा दुख या अवसाद का नहीं, विकास व पुनर्वास का अवसर बने। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश से कुछ बड़े और आबादी में झारखंड से भी छोटे वेनेजुएला को इस आपदा से उबरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हालांकि, एक अहम पहलू यह भी है कि यह देश लगभग 90 प्रतिशत तक शहरीकृत हो चुका है। इस वजह से भी यहां जान-माल के ज्यादा नुकसान की आशंका है। आमतौर पर ग्रामीण इलाके भूकंप को तुलनात्मक रूप से आसानी से झेल लेते हैं, लेकिन शहरी इलाकों में ऊंची इमारतें तबाही बढ़ा देती हैं। वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर वाहनों को नुकसान हुआ है। राहत सामग्री और अन्य मदद के लिए वहां परिवहन को युद्ध स्तर पर दुरुस्त करना होगा। वेनेजुएला के शासन-प्रशासन में दखल देने वाले अमेरिका को खुले हाथों और मन से मदद के लिए आगे आना चाहिए। यह अमेरिका और खासकर उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए वेनेजुएला में अपनी लोकप्रियता बचाने का एक अवसर है। परंपरा के अनुसार, भारत से भी वेनेजुएला के लिए यथासंभव मदद जानी चाहिए।