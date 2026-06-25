वेनेजुएला का दर्द
वेनेजुएला में आए भूकंप ने न केवल भारी तबाही मचाई है, बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। आम तौर पर एक बड़े झटके के पहले या बाद में छोटे झटके आते हैं, पर इस बार वेनेजुएला में…
वेनेजुएला में आए भूकंप ने न केवल भारी तबाही मचाई है, बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। आम तौर पर एक बड़े झटके के पहले या बाद में छोटे झटके आते हैं, पर इस बार वेनेजुएला में पहला झटका 7.2 और दूसरा 7.5 तीव्रता का रहा। किसी भी स्थिति या किसी भी देश में 7 से ज्यादा तीव्रता के भूकंप को बड़े खतरे की तरह देखा जाता है, क्योंकि इतनी तीव्रता इमारतों को झकझोर देती है। वेनेजुएला में बड़ी संख्या में इमारतें भरभरा कर ढह गई हैं। देश के अनेक इलाकों में मलबों का ढेर लग गया है और इससे हुए नुकसान के सटीक आकलन में काफी वक्त लग सकता है। भूकंप के तत्काल बाद जो अनुमान लगाया गया है, उसके अनुसार, कम से कम दस हजार लोगों की मौत बताई जा रही है। दुख की इस घड़ी में यही उम्मीद और प्रार्थना करनी चाहिए कि जान गंवाने वालों की संख्या कम से कम हो। यह भूकंप पिछली एक सदी में देश में दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में शामिल है।
वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के लिए ही नहीं, यह उस पूरे देश के लिए चुनौतियों भरा समय है। दुनिया के तमाम सक्षम देशों को वेनेजुएला की मदद करनी चाहिए। विशेष रूप से अमेरिका को वेनेजुएला के बचाव व राहत कार्यों में मुस्तैदी दिखानी चाहिए। लोग अभी भूले नहीं हैं, इसी देश में घुसकर अमेरिका ने एक अभियान चलाया था, जिसके तहत इस देश के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर रातोंरात अमेरिका ले जाया गया था। राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से गुजरते इस देश में यह ताजा आपदा दुख या अवसाद का नहीं, विकास व पुनर्वास का अवसर बने। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश से कुछ बड़े और आबादी में झारखंड से भी छोटे वेनेजुएला को इस आपदा से उबरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हालांकि, एक अहम पहलू यह भी है कि यह देश लगभग 90 प्रतिशत तक शहरीकृत हो चुका है। इस वजह से भी यहां जान-माल के ज्यादा नुकसान की आशंका है। आमतौर पर ग्रामीण इलाके भूकंप को तुलनात्मक रूप से आसानी से झेल लेते हैं, लेकिन शहरी इलाकों में ऊंची इमारतें तबाही बढ़ा देती हैं। वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर वाहनों को नुकसान हुआ है। राहत सामग्री और अन्य मदद के लिए वहां परिवहन को युद्ध स्तर पर दुरुस्त करना होगा। वेनेजुएला के शासन-प्रशासन में दखल देने वाले अमेरिका को खुले हाथों और मन से मदद के लिए आगे आना चाहिए। यह अमेरिका और खासकर उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए वेनेजुएला में अपनी लोकप्रियता बचाने का एक अवसर है। परंपरा के अनुसार, भारत से भी वेनेजुएला के लिए यथासंभव मदद जानी चाहिए।
यह विचार की बात है कि क्या दुनिया में भूकंप के मामले बढ़ रहे हैं? वैसे, इसका कोई निश्चित हिसाब नहीं है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है, वहां विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतें नहीं बनने देनी चाहिए। देश कोई भी हो, ऊंची इमारतें तभी खड़ी हों, जब उनमें 8 तीव्रता वाले भूकंप को झेलने की क्षमता हो। निस्संदेह, 7 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंप असामान्य हैं, लेकिन इतनी तीव्रता के औसतन 16 भूकंप हर साल दुनिया में आते हैं, इनमें से एक भूकंप रिक्टर स्केल पर 8 से ज्यादा का होता है। मतलब, अब जब वेनेजुएला में नए सिरे से इमारतें खड़ी हों, तो उनमें 8 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंपों को सहने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए। हर आपदा अवसर के साथ एक सबक भी है।
लेखक के बारे मेंHindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। करीब एक सदी से यह अखबार हिंदी भाषी पाठकों की पसंद बना हुआ है।
देश-दुनिया की Hindi News को पढ़ने के लिए यह अखबार लगातार पाठकों की पसंद
बना हुआ है। इसके अतिरिक्त समकालीन मुद्दों पर त्वरित टिप्पणी, विद्वानों के विचार और साहित्यिक सामग्री को भी लोग पसंद
करते रहे हैं। यहां आप ग्लोबल से लोकल तक के सभी समाचार एक ही स्थान पर पा सकते हैं। हिन्दुस्तान अखबार आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की खबरें प्रदान करता है। दक्षिण भारत के
राज्यों की खबरें भी आप यहां पाते हैं।
इसके अतिरिक्त मनोरंजन, बिजनेस, राशिफल, करियर, ऑटो, गैजेट्स और प्रशासन से जुड़ी खबरें भी यहां आप पढ़ सकते हैं। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।