केरल अब केरलम

अपने देश के एक राज्य केरल का नाम अब केरलम हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले के बाद नामकरण की औपचारिकताएं पूरी करने की दिशा में तेजी आ गई है। केरल विधानसभा से प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश मांगेगी, ताकि नाम विधिवत केरलम किया जा सके। वैसे, मलयाली साहित्य और संस्कृति में केरलम शब्द पहले से ही उपयोग में है। फिर भी यह आधिकारिक रूप से केरल नाम से जाना जाता है। केरली और केरलाइट जैसे शब्द प्रचलित हैं, पर अब केरलम शब्द भी कुछ नए विशेषण लिए सामने आएगा। आश्चर्य नहीं, राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने इस निर्णय का स्वागत किया है। साल 2023 और 2024 में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में केरल का नाम बदलकर केरलम करने के लिए प्रस्ताव पेश किए थे। लंबे समय से जारी एक मांग पूरी हुई है, तो जाहिर है, केरलम प्रेमियों में खुशी की लहर है।

हालांकि, इसके पीछे की राजनीति भी चर्चा में है। क्या केरल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए नाम बदला गया है? क्या इस नाम से कोई राजनीतिक लाभ किसी पार्टी को होगा? वैसे, चुनावी लाभ अपनी जगह है, लेकिन इतिहास में केवल यही लिखा जाएगा कि साल 2026 में भारत के एक सुंदर तटीय राज्य का नाम केरलम रखा गया था। राज्य का नाम बदलने की घटना विरल ही है। दक्षिण भारत की बात करें, तो साल 2006 में केंद्रशासित राज्य पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी रखा गया था और उसके पहले 1973 में राज्य मैसूर का नाम कर्नाटक रखा गया था। बीच में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड और उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया था। आमतौर पर राज्यों का नाम बदलने की मांग शायद ही होती है और अभी के दौर में केवल पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य है, जहां से नाम बदलने की मांग हो रही है। साल 2018 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने नाम बदलकर बंगाल रखने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। यह प्रस्ताव भी विचारणीय है, क्योंकि बंगाल के आगे पश्चिम लिखने का कोई औचित्य नहीं है। देर-सबेर यह परिवर्तन होना ही है। बहरहाल, इस पर पश्चिम बंगाल में राजनीति शुरू हो गई है। ध्यान रहे, वहां भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।