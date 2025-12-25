हिंसा के खिलाफ

संक्षेप: एक और खूंखार व इनामी माओवादी नेता की मौत के साथ ही ओडिशा में माओवादी हिंसक तंत्र की कमर टूट गई है। ओडिशा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शीर्ष माओवादी नेता गणेश उइके को मार गिराया गया है...

एक और खूंखार व इनामी माओवादी नेता की मौत के साथ ही ओडिशा में माओवादी हिंसक तंत्र की कमर टूट गई है। ओडिशा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शीर्ष माओवादी नेता गणेश उइके को मार गिराया गया है। उइके की गिनती बर्बर नक्सलियों में होती थी और सरकार द्वारा बार-बार चेतावनी व सलाह के बावजूद उसने अराजकता का रास्ता नहीं छोड़ा था। ऐसे में, सुरक्षा बलों के हाथों उसका मारा जाना संविधान और समाज, दोनों के हिसाब से उचित है। उस पर 1.1 करोड़ रुपये का इनाम था और वह सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय समिति का सदस्य था। उसे कंधमाल जिले में खास खुफिया सूचनाओं के आधार पर चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान के दौरान मारा गया है। उइके के साथ तीन अन्य इनामी नक्सली मारे गए हैं। उइके की जान बच सकती थी, अगर वह समर्पण कर देता। ध्यान देने की बात है, अभी 23 दिसंबर को ही 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन 69 साल की उम्र हो जाने के बावजूद उइके बंदूक रखने को तैयार नहीं हुआ और यही वजह है कि वह अपने अंजाम को प्राप्त हुआ।

केंद्र सरकार की नीति और रणनीति माओवादी हिंसा को लेकर बहुत स्पष्ट है। इस बीतते वर्ष में ही अगर देखें, तो माओवादियों का एक सबसे बड़ा नेता बसवराजू मई महीने में मारा गया। एक अन्य माओवादी नेता हिडमा बीते महीने में मारा गया है। अब उइके के मारे जाने के बाद एक तरह से नक्सलियों की बुनियाद टूटकर बिखर चुकी है। बसवराजू की जगह लेने वाला टी तिरुपति का भी देर-सबेर अंत होना है। केंद्र सरकार का संकल्प है, अगले साल मार्च के अंत तक माओवाद को समूल नष्ट कर देना है। केंद्र सरकार की दृढ़ता की वजह से ही सुरक्षा बलों की सक्रियता उन इलाकों में बहुत बढ़ी है, जहां माओवादियों के होने का अंदेशा है। मात्र उइके को खत्म करने वाले अभियान के आकार को देखें, तो पता चलता है कि केंद्र सरकार सुरक्षा में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। ओडिशा के अभियान में ही एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ जवानों की 23 टीमें कंधमाल और गंजाम जिले के आसपास के वन क्षेत्रों में तैनात की गई हैं। कोशिश है कि सुरक्षा बल के जवानों को कम से कम नुकसान हो और हिंसक माओवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए।