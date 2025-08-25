अब थमे भ्रष्टाचार

प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी की पकड़ से बचने के लिए पश्चिम बंगाल के एक विधायक ने जिस तरह भागने की कोशिश की, उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। स्कूल भर्ती में अनियमितता के सिलसिले में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विधायक…

प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी की पकड़ से बचने के लिए पश्चिम बंगाल के एक विधायक ने जिस तरह भागने की कोशिश की, उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। स्कूल भर्ती में अनियमितता के सिलसिले में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा पहले भी जेल जा चुके हैं और अभी जमानत पर थे। शर्मनाक है कि ईडी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्कूल भर्ती में अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में विधायक से जुड़ी संपत्तियों की तलाशी ले रही थी और इसी दौरान विधायक ने परिसर की चारदीवारी फांदकर भागने की कोशिश की। विधायक ने भागते हुए अपना मोबाइल तालाब में फेंक दिया, कीचड़ से लथपथ होने के बाद ही केंद्रीय बल ने विधायक को पकड़ा। यह अपनी तरह का त्रासद मामला है। यह सोचकर ही हैरत होती है कि एक विधायक किसी सामान्य अपराधी की तरह भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाए। जब कोई आरोपी इस तरह से भागने की कोशिश करता है, तो वास्तव में उसे नुकसान ही होता है। क्या स्वयं शिक्षक रह चुके दागी विधायक को नुकसान का अनुमान नहीं था? क्या अपने और अपनी पार्टी के सम्मान की चिंता नहीं थी?

एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या हमने भ्रष्टाचार को सामान्य मान लिया है? क्या भ्रष्टाचार पर चर्चाएं पहले की तुलना में कम हो गई हैं? बिहार में ही भ्रष्टाचार के एक मामले की बहुत चर्चा है। बिहार के पटना में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ग्रामीण कार्य विभाग में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर काम कर रहे विनोद कुमार राय के ठिकाने पर छापेमारी के लिए पहुंची। बताया जाता है कि आरोपी इंजीनियर की पत्नी ने नियमों का हवाला देकर अधिकारियों को रात के समय घर में घुसने नहीं दिया और मिले हुए समय में लाखों रुपये के नोट जलाती रही। नोट जलाने से घर की नालियां तक जाम हो गईं। इसके बावजूद छापेमारी में लाखों रुपये की नकदी, गहने और महंगी घड़ियां बरामद हुई हैं। अधजले नोट भी बरामद हुए हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार के इन दो मामलों से यह पता चलता है कि अनेक आरोपी येन-केन-प्रकारेण बचने की साजिश रचते हैं, पर भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि बचना मुश्किल हो जाता है। यह बड़ा सवाल है कि अनेक इंजीनियरों के पास करोड़ों रुपये की नकदी, संपत्ति, जमीन की बरामदगी कैसे हो रही है? जो अधिकारी दिन-रात मेवा खाने में लगे हैं, वे भला प्रदेश और देश की कैसी सेवा कर रहे होंगे? यह उम्मीद जगाई गई थी कि ऑनलाइन पेमेंट की वजह से भ्रष्टाचार घटेगा, पर अब यह ईमानदारी से परखना होगा कि शासन-प्रशासन में विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार समय के साथ कहीं बढ़ने तो नहीं लगा है?