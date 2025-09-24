Hindustan Editorial Column 25 September 2025 लद्दाख की चिंता, Editorial Hindi News - Hindustan
Wed, 24 Sep 2025 11:08 PM
लद्दाख की चिंता

केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प और आगजनी दुखद व चिंताजनक हैं। लद्दाख में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जो अपने केंद्रशासित प्रदेश को पूर्ण राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों और विशेष रूप से युवाओं ने राजधानी लेह में बुधवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए हैं। उनकी पुलिस से झड़प हुई। पुलिस ने कथित तौर पर आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज भी किया, जिससे विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्र हुए और उन्होंने लेह में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आग लगा दी और उसके बाहर खड़े वाहनों को फूंक दिया। आम तौर पर बेहद शांत रहने वाले लद्दाख के लिए यह बहुत बड़ी घटना है। यहां न लोग उग्र होते हैं और न पुलिस को कभी बल प्रयोग करना पड़ता है। चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है, क्योंकि विवाद को सुलझाने के लिए 6 अक्तूबर को संवाद प्रस्तावित है। इस बातचीत में सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के सदस्य शामिल होंगे। जब बातचीत होने ही वाली है, तो ऐसे विरोध प्रदर्शन की क्या जरूरत थी?

वास्तव में, यह पूरा आंदोलन राजनीतिक प्रवृत्ति का है। इस प्रदर्शन को साफ तौर पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि ताजा विरोध-प्रदर्शन छठी अनुसूची के विस्तार और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने के संबंध में केंद्र के साथ बातचीत को अनुकूल दिशा में ले जाने की रणनीति का हिस्सा है। लद्दाख में ऐसे उग्र प्रदर्शन के पीछे जो लोग हैं, उन पर विशेष निगाह रखने की जरूरत है। गौर करने की बात है कि देश भर में प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं। वह इन दिनों भूख-हड़ताल पर हैं और उन्होंने प्रदर्शन में हिंसा का विरोध किया है। वांगचुक ने शांति की अपील की है। वह शांतिपूर्ण आंदोलन के पक्ष में हैं और उन्होंने लेह की घटनाओं को उचित ही दुखद करार दिया है। उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण आंदोलन का मेरा संदेश आज विफल हो गया। अगर युवा गलत रास्ते पर जाएंगे, तो इससे हमारे उद्देश्य को नुकसान पहुंचेगा। वाकई, लद्दाख के संयमी समाज को सतर्कता और संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। लद्दाख की जो भौगोलिक स्थिति है, उसे देखते हुए वहां के लोगों को कानून-व्यवस्था के प्रति विशेष रूप से सजग रहना चाहिए।

लद्दाख अभी साल 2019 में ही केंद्रशासित प्रदेश बना है और इसका वहां लोगों ने स्वागत किया था। इस क्षेत्र को कश्मीर घाटी के वर्चस्व से मुक्ति मिली थी, पर वहां के लोगों की महत्वाकांक्षा को राजनीति ने ही हवा दी। अगर लद्दाख को राज्य बनाने का वादा किया गया था, तो इस पर गंभीरता से काम होना चाहिए या फिर व्यापक पैमाने पर युवाओं को विश्वास में लेना चाहिए। यह आंदोलन और उसमें हिंसा राजनीति का ही हिस्सा है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि लद्दाख की आबादी तीन लाख भी नहीं है और भारत में सबसे कम आबादी वाले राज्य सिक्किम में भी छह लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इसके अलावा यह बताया जाता है कि लद्दाख बदल रहा है, पर वहां प्रति वर्ग किलोमीटर जन-घनत्व लगभग पांच है। अत: एक सुदृढ़ राज्य बनाने से पहले पूरी ईमानदारी से सोचना चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी है कि लद्दाख के लोगों को उनके विकास के प्रति आश्वस्त किया जाए। ऐसे प्रयास किए जाएं, ताकि वहां किसी तरह का असंतोष न फैले।

