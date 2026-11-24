करीब छह साल बाद भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने एक-दूसरे के साथ चलने का फैसला करके पंजाब की सियासत को दिलचस्प बना दिया है। यह दोनों पार्टियों की मजबूरी भी थी और जरूरत भी…

करीब छह साल बाद भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने एक-दूसरे के साथ चलने का फैसला करके पंजाब की सियासत को दिलचस्प बना दिया है। यह दोनों पार्टियों की मजबूरी भी थी और जरूरत भी। साल 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में अलग-अलग किस्मत आजमाकर दोनों दलों ने देख लिया था कि वे विजयी आंकड़े से बहुत पीछे छूट जा रहे हैं। अलबत्ता, भाजपा से ज्यादा शिरोमणि अकाली दल के लिए यह विधानसभा चुनाव जीवन-मरण का प्रश्न होने वाला है, क्योंकि 10 साल पहले तक पंजाब पर राज करने वाला यह दल लगातार मतदाताओं में अपनी पकड़ खोता जा रहा है। पिछले तीन चुनावों में मिले मत प्रतिशत इसकी तस्दीक करते हैं। ऐसे में, सत्ता से दूरी का पांच वर्षों का एक और वक्फा उसके भविष्य के लिए कतई सुखद नहीं होता। अब कम से कम एनडीए में वापसी के साथ वह केंद्रीय सत्ता का लाभ भी उठा सकता है और अपने कार्यकर्ताओं को नई दिल्ली का संबल थमा सकता है। भाजपा ने इस गठबंधन के लिए उदारता का परिचय दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में अकाली दल से अधिक मत प्रतिशत हासिल करने के बावजूद उसने गठबंधन में शिअद को बड़े भाई की भूमिका सौंपी है।

जैसे-जैसे विधानसभा चुनावों के दिन करीब आ रहे हैं, राजनीतिक दलों की लामबंदी भी तेज हो रही है। हालांकि, चुनावी तैयारियों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सबसे आगे दिख रही है। 117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा के लिए उसने अपने 70 से अधिक उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया है। इसे ‘एंटी इनकंबेन्सी’ भावना को थामने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उसके घोषित प्रत्याशी जन-संपर्क में जुट चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल और भाजपा गठबंधन ने अभी सीटों के बंटवारे की घोषणा नहीं की है। माना जा सकता है कि इसके पीछे उनकी कोई रणनीति होगी। पंजाब में सबसे विचित्र स्थिति कांग्रेस की है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी दलों से बेहतर प्रदर्शन के बाद पार्टी लगातार खेमेबाजी और अंदरूनी टकराव की शिकार रही है। ऐसे में, भाजपा-अकाली गठबंधन के नेताओं का उत्साहित होना स्वाभाविक है। भाजपा के लिए यह गठजोड़ 2029 के आम चुनाव के मद्देनजर बेहद अहम है। गौर करने वाली बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अलग-अलग लड़ने के कारण जहां भाजपा का खाता नहीं खुल सका था, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल महज एक सीट पर विजयी हो पाया।