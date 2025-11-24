धर्मेंद्र का महत्व

संक्षेप: अभिनेता धर्मेंद्र की इस संसार से विदाई हिंदी फिल्म संसार में एक युग के अवसान की तरह है। वह 1960 के दशक में उभरे एक ऐसे कलाकार-नायक थे, जो भारतीय समाज में अपनी अलहदा पहचान की वजह से किंवदंती बन गए थे…

अभिनेता धर्मेंद्र की इस संसार से विदाई हिंदी फिल्म संसार में एक युग के अवसान की तरह है। वह 1960 के दशक में उभरे एक ऐसे कलाकार-नायक थे, जो भारतीय समाज में अपनी अलहदा पहचान की वजह से किंवदंती बन गए थे। वह भारतीयों की बोलचाल में एक मुहावरे की तरह शुमार हो गए थे, ‘अरे, क्या धर्मेंदर बन रहे हो?’ धर्मेंदर बनने का मतलब बलवान या साहसी होना हो गया था। एक दौर वह भी था, जब लड़कों में धर्मेंद्र और लड़कियों में हेमा मालिनी का अक्स ढूंढ़ा जाता था। न जाने कितने युवाओं ने उनका अनुकरण किया। हालांकि, स्वयं वह दिलीप कुमार का अनुकरण करते हुए फिल्मों में आए थे। हम जिसे बॉलीवुड कहते हैं, उसमें उनका डंका पचास साल पहले भी बजता था। विशेष रूप से राज कपूर के बाद उन्हें सिनेमा की दुनिया में एक ऐसी ताकत के रूप में देखा जाता था, जिन्हें कोई भी चुनौती नहीं देता था। यही कारण है, राजनीति में भी स्टार प्रचारक के रूप में उनकी हमेशा पूछ रही और सांसद के रूप में वह अपना एक इतिहास छोड़ गए। उन्होंने 89 वर्ष लंबा जो भरपूर जीवन जिया, वह एक मिसाल है। दुनिया देख रही है, खाली हाथ बस एक ख्वाब लिए मुंबई पहुंचा युवक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की आर्थिक विरासत छोड़ गया है।

ध्यान रहे, देश की आजादी के बाद जो सिनेमाई समाज बना, उसमें धर्मेंद्र पंजाबी तरबियत के सबसे प्रभावी प्रतिनिधि थे, जैसे अमिताभ बच्चन उत्तर भारतीय तहजीब के प्रतिनिधि। भारत के दोनों प्रतिनिधि जब साथ आए, तभी शोले जैसी कालजयी फिल्म का निर्माण हुआ। धर्मेंद्र की फिल्मों सत्यकाम, हकीकत, धर्मवीर, बंदिनी, शोले को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी कुछ ऐसी खूबियां हैं, जिनकी वजह से उन्हें पहचान मिली और जिनकी वजह से उन्हें हमेशा याद किया जाना चाहिए। अव्वल तो वह एक मर्दाना छवि वाले अभिनेता थे। ऐसी छवि में उनके पिता का बहुत योगदान था। वह बहुत कामयाब हो गए थे, किंतु वह अपने पिता के अनुशासन से बाहर नहीं निकले। धर्मेंद्र को हमेशा यह एहसास रहा कि उन्हें कोई ऐसा काम नहीं करना है, जिससे उनके पिता को दुख हो। यही वजह है कि जब उनके पिता ने अपने पुत्र को धर्मवीर फिल्म में एक बलवान योद्धा के रूप में देखा, तो बहुत प्रसन्न हुए। सहज मानवीय पारिवारिकता ही थी, जो धर्मेंद्र को संवेदनशील फिल्म निर्देशकों का चहेता बनाती थी। धर्मेंद्र की यह दूसरी बड़ी खूबी रही कि उन्होंने परिवार के महत्व को कभी घटने नहीं दिया। यही वजह है कि दो-दो विवाह के बावजूद उनके विशाल परिवार में कभी दरार नहीं दिखी। तीसरी खूबी, उनकी व्यवहार-कुशलता है, जिसकी वजह से धर्मेंद्र को सबका प्यार मिला। अपनत्व और मिलनसारिता की इसी भावना की वजह से उनके फिल्मी किरदार भी कुछ अतिरिक्त भाव प्रबलता से भर उठते थे।