हवाई दुर्घटनाएं
महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मौत से जुड़ा विवाद अभी थमा भी नहीं है कि सोमवार की शाम झारखंड में ‘रेड बर्ड एविएशन’ की एयर एंबुलेंस और मंगलवार की सुबह पोर्ट ब्लेयर के नजदीक पवनहंस हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाओं ने उड्डयन क्षेत्र को लेकर हमारी चिंताएं बढ़ा दी हैं…
महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री अजित पवार की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मौत से जुड़ा विवाद अभी थमा भी नहीं है कि सोमवार की शाम झारखंड में ‘रेड बर्ड एविएशन’ की एयर एंबुलेंस और मंगलवार की सुबह पोर्ट ब्लेयर के नजदीक पवनहंस हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाओं ने उड्डयन क्षेत्र को लेकर हमारी चिंताएं बढ़ा दी हैं। पवनहंस हेलीकॉप्टर में सवार सातों यात्री खुशकिस्मत थे कि उनका विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, मगर अजित पवार व उनके सहयात्रियों की तरह एयर एंबुलेंस के सभी सवार अपनी जान से हाथ धो बैठे। विडंबना यह है कि एक जान बचाने के लिए भरी गई उड़ान ने सात लोगों की जिंदगी खत्म कर डाली। जैसे कि ब्योरे हैं, एक हादसे में 65 फीसदी झुलस गए संजय साव की जान बचाने के लिए परिवार वालों ने कर्ज लेकर छह लाख रुपये में ‘रेड बर्ड एविएशन’ की सेवा ली थी, ताकि वे दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए उन्हें भर्ती करा सकें। यह परिवार इस त्रासदी को कभी न भुला सकेगा कि बीमार संजय के साथ उसके दो अन्य तीमारदार भी इसमें मारे गए।
हवाई सेवा सुरक्षित, त्वरित व पेशेवर परिवहन प्रणाली मानी जाती है और इसके लिए उपभोक्ताओं से भारी कीमत भी वसूली जाती है। इसमें यदि ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं, तो यह गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। निस्संदेह, एयर एंबुलेंस और पवनहंस हेलीकॉप्टर की दुर्घटना के असली कारण जांच के बाद पता चलेंगे, मगर नागरिक उड्डयन विभाग के लिए यह आत्मचिंतन का समय है। अगर इसी तरह हादसे होते रहे, तो लोगों का इस क्षेत्र से भरोसा उठने लगेगा। विकसित भारत का सपना देख रहे देश के लिए यह अच्छी बात नहीं होगी। गौर कीजिए, पिछले एक दशक में अमेरिका में सालाना उड़ानों की संख्या दोगुनी हो चुकी है, जबकि हमारे यहां कई हवाई अड्डों से नियमित उड़ानों के बंद होने की खबरें सुनाई देती हैं। इसलिए विमानन क्षेत्र की सुरक्षा संबंधी खामियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह क्षेत्र लगातार नकारात्मक वजहों से सुर्खियां बटोर रहा है और इससे देश के संपूर्ण परिवहन क्षेत्र की छवि प्रभावित होती है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, जब इंडिगो विवाद ने देश-दुनिया में हमारी किरकिरी कराई थी। हजारों उड़ानें रद्द हुईं और मुसाफिरों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसलिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को अपने तंत्र को चाक-चौबंद करने के लिए काफी मेहनत करने की आवश्यकता है।
एयर एंबुलेंस हादसे का एक पहलू यह भी है कि अगर रांची में उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा होती, तो शायद यह नौबत ही नहीं आती। यह अकेले झारखंड की बात नहीं है। नई दिल्ली के निजी-सार्वजनिक अस्पतालों में जिस तरह देश भर के मरीजों का तांता लगा रहता है, वह अपने आप में इस क्षेत्र की दयनीय स्थिति का इश्तिहार है। आखिर एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए छह लाख की राशि कोई कम नहीं होती, मगर अपनों को बचाने की बेचैनी में कोई भी जोखिम उठाने को वे विवश हैं। झारखंड का यह हादसा तमाम सरकारों को आईना दिखाता है कि चिकित्सा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने और इलाज की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल, हादसों के प्रति अगंभीर रुख अपनाने की हमारी आम प्रवृत्ति ने तमाम क्षेत्रों की तरह हवाई सेवाओं के निजी ऑपरेटरों को भी एक हद तक लापरवाह बना दिया है। इसलिए देश के हित में यही है कि इन दुर्घटनाओं के कारणों की त्वरित जांच हो और उनके आलोक में सुधार के ठोस कदम उठाए जाएं।
