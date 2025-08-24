विदेश मंत्री की खरी-खरी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन जिस वक्त भारत में अपने नए राजदूत के नाम का एलान कर रहा था, लगभग उसी समय भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को की धरती से जो कुछ कहा, उसके गहरे निहितार्थ हैं…

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन जिस वक्त भारत में अपने नए राजदूत के नाम का एलान कर रहा था, लगभग उसी समय भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को की धरती से जो कुछ कहा, उसके गहरे निहितार्थ हैं। विदेश मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि रूस से तेल खरीदने का फैसला भारत का अपना है और इसके बारे में वह स्वतंत्र निर्णय लेना जारी रखेगा। जिन मुल्कों को भारत से तेल खरीदने में परेशानी है, वे न खरीदें। उन्हें कोई मजबूर नहीं कर रहा। गौरतलब है, रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका नई दिल्ली पर दबाव बनाना चाहता है, बल्कि उसने इसी बहाने से उस पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ भी लाद दिया है। यह शुल्क चंद दिनों में लागू होने वाला है। इस नाजुक मोड़ पर जयशंकर का ताजा बयान भारतीय रुख की सशक्त अभिव्यक्ति है। रूस से तेल खरीदने के भारतीय कदम की मुखर आलोचना करने वाले यूरोपीय देशों को भी अब यह साफ हो जाना चाहिए कि भारत बिना किसी दबाव में आए अपने हितों के अनुरूप हर मुमकिन कदम उठाता रहेगा।

भारतीय विदेश मंत्री ने वर्ष 2022 में ही यूरोपीय संघ को आईना दिखाया था कि किस तरह उसके देश एक तरफ यूक्रेन को रूस से जंग जारी रखने के लिए धन व हथियार मुहैया करा रहे हैं और दूसरी तरफ, मॉस्को के साथ कारोबार भी कर रहे हैं। तब उन्होंने तफसील के साथ पश्चिमी मीडिया को बताया था कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को तय करने का अधिकार किसी अन्य को नहीं दे सकता। भारत रूस से जितना तेल खरीद रहा है, उससे अधिक यूरोप के सिर्फ दस देश उससे ले रहे हैं। इसी 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप-पुतिन शिखर-वार्ता के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात की तस्दीक की थी कि ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद से अमेरिका और रूस के द्विपक्षीय कारोबार में 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यहां तक कि चीन कहीं ज्यादा रूस से तेल खरीद रहा है, फिर किस नैतिक आधार पर पश्चिम भारत से त्याग की उम्मीदें पाल रहा है?