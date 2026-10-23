सीमा की चिंता

भारत-चीन सीमा पर लगातार तनाव चिंता की बात है। जहां, दोनों देशों के बीच व्यापार दिनोंदिन बढ़ रहा है, वहीं सरहद पर रहने वाले भारतीयों की चिंता भी बढ़ती लग रही है…

भारत-चीन सीमा पर लगातार तनाव चिंता की बात है। जहां, दोनों देशों के बीच व्यापार दिनोंदिन बढ़ रहा है, वहीं सरहद पर रहने वाले भारतीयों की चिंता भी बढ़ती लग रही है। सीमा पर तनाव की पहली स्पष्ट सूचना भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की ओर से आई है, तो इसकी गंभीरता को स्वाभाविक ही समझा जा सकता है। खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर कई स्थानों पर चीनी सैनिकों के साथ झड़पें जुलाई महीने से ही जारी हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक के मुताबिक, स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही है। चीनी सैनिक तकसिंग क्षेत्र में अहम गश्ती चौकियों तक भारतीय सेना को पहुंचने से रोक रहे हैं। सरकार या सेना की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन महानिदेशक ने आईटीबीपी कर्मियों के वार्षिक अभिनंदन समारोह में इस सूचना को उजागर कर दिया है। इसके बाद जाहिर है, लोग इस मामले में और स्पष्टता की आशा करेंगे। वैसे, यह अंदेशा पहले से ही रहा है कि भारत-चीन सीमा पर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन अब चिंता और सजगता, दोनों की कुछ ज्यादा ही जरूरत महसूस हो रही है।

ध्यान रहे, साल 1962 में गठित आईटीबीपी ही चीन के साथ लगती भारत की लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की रक्षा करती है। इस विशेष पुलिस बल का गठन चीन के दुस्साहस को रोकने के लिए ही एक विशेष पर्वतीय गुरिल्ला बल के रूप में किया गया था। हालांकि, यह सराहनीय बात है कि यह विशेष पुलिस बल खुद को जरूरत के हिसाब से बदल रहा है। इसने अपनी सभी सीमा इकाइयों में ड्रोन प्लाटून तैनात किए हैं और गलवान जैसी झड़प से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम है। विशेष युद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के साथ ही, यह सीमा पर भूमिगत बुनियादी ढांचा बनाने में जुटा है। भारतीय सीमा में अनेक तरह के निर्माण चल रहे हैं और जरूरी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ऐसे में, चीन का सक्रिय होना आश्चर्य की बात नहीं है। अभी चीन ने 19 अक्तूबर को ही भारी मशीनरी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। वह 18 नवंबर के बाद भारत और कुछ अन्य देशों को भारी मशीनरी निर्यात नहीं करेगा। इसका सीधा सा मतलब है, अब भारत को टनल बोरिंग मशीन, वॉकिंग एक्सकेवेटर, वेट शॉटक्रीट मशीनें और ड्रेजिंग उपकरण किसी अन्य देश से लेने पड़ेंगे। चीन भले मशीनरी न दे,मगर सीमा पर जारी तैयारियों में कमी नहीं आनी चाहिए। सीमा सुरक्षा के इंतजामों में कोई शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए।